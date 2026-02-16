Día Internacional de la Logística: cuáles fueron las tendencias que marcaron al sector el último año

En este Día Internacional de la Logística, el sector celebra no solo que sigue moviendo bienes alrededor del mundo, sino que evoluciona hacia sistemas más inteligentes, adaptables y preparados para futuros desafíos (Ilustración: Movant Connection)

La logística global no solo mantuvo al mundo en movimiento durante 2025, sino que también encaró cambios operativos profundos, impulsados por tecnología de vanguardia y desafíos estructurales que reconfiguran el comercio internacional. En este Día Internacional de la Logística, el sector celebra avances concretos que marcaron un año sin precedentes.

Desde el uso de inteligencia artificial generativa para planificar cadenas de suministro hasta sistemas 5G que conectan operaciones en alta mar, 2025 será recordado como un punto de inflexión en la forma de concebir y ejecutar la logística global, con implicancias operativas reales para el presente y el futuro.

En 2025 se consolidó un fenómeno que deja de ser concepto y se traduce en impacto real: la IA generativa aplicada a la planificación logística. Plataformas de última generación diseñadas con IA en su núcleo permiten adaptar modelos de planificación de demanda, producción y aprovisionamiento en tiempo real, sin depender de desarrollos a medida tradicionales, una evolución que acelera decisiones operativas en minutos en lugar de semanas y mejora la alineación entre la demanda y los recursos disponibles.

Un ejemplo igualmente concreto del avance tecnológico en logística es la adopción de redes privadas 5G en entornos portuarios críticos, extendiendo conectividad incluso a embarcaciones en tránsito. Estos sistemas han demostrado cómo redes de alta capacidad facilitan el seguimiento en tiempo real de cargas, la coordinación de equipos automatizados y la reducción de tiempos de espera en muelles al optimizar la programación de atraque y operaciones de grúa.

IA, agentes autónomos y supply chains que se autorreparan

En la práctica, 2025 confirmó que la inteligencia artificial está dejando de ser un proyecto piloto para integrarse como operación cotidiana. Los llamados sistemas de “supply chain self-healing” (cadenas de suministro autorreparables) emplean agentes inteligentes que pueden, por ejemplo, renegociar tarifas de flete, redirigir cargas automáticamente tras una interrupción portuaria o reprogramar rutas ante congestiones sin intervención humana directa.

Esta adopción también está respaldada por expansión de mercado: según proyecciones recientes, el mercado global de IA generativa en logística, valorado en $1.3 mil millones de dólares en 2024, se espera que crezca a una tasa anual compuesta superior al 30% entre 2025 y 2034.

Innovación de última milla y micro-centros urbanos

Mientras la gran logística se digitaliza, la logística urbana experimenta su propia transformación. En 2025 surgieron soluciones cada vez más especializadas para la distribución de última milla: desde micro-centros de distribución ubicados dentro de áreas metropolitanas para entregas ultrarrápidas, hasta plataformas de IA que gestionan ventanas de entrega optimizadas y evitan congestión urbana.

Estas estrategias responden no solo a demandas del comercio electrónico, sino a exigencias regulatorias y ambientales de las ciudades, que buscan reducir ventilación de emisiones sin sacrificar servicio al cliente.

En algunos puertos clave alrededor del mundo se implementaron redes privadas 5G, que permiten reducir el tiempo promedio de permanencia de un buque en muelle hasta en 25% (Foto: Shutterstock)

Automatización en almacenes y optimización operativa real

La robotización en centros de distribución también dio pasos firmes en 2025. Estudios técnicos sobre algoritmos de optimización para robots en entornos logísticos evidencian reducciones de hasta 15% en distancias recorridas y 20% en tiempos operativos, con un menor consumo de energía.

Este tipo de mejora se traduce en mayor velocidad de preparación de pedidos y menor desperdicio de recursos, elementos críticos en un contexto en el que los márgenes operativos son cada vez más ajustados.

5G y puertos inteligentes: menos espera, más eficiencia

La conectividad avanzada ya no es una promesa del futuro: en varios puertos estratégicos del mundo se implementaron redes privadas 5G capaces de gestionar millones de dispositivos por kilómetro cuadrado. Estas redes permiten, por ejemplo, reducir el tiempo promedio de permanencia de un buque en muelle hasta en 25% y disminuir emisiones al programar arribos optimizados que evitan horas de espera en rada.

Además, la combinación de 5G con sensores ambientales y dashboards inteligentes facilita la medición en tiempo real de la calidad del aire y agua, respaldando objetivos de sostenibilidad sin comprometer la eficiencia operativa.

Impacto regional: más capacidad, pero también sobreoferta

No solo hay innovación tecnológica, sino también movimiento tangible en infraestructura. En varios países, iniciativas para ampliar la capacidad de centros logísticos y flujos marítimos continuaron su marcha en 2025, reflejando que el crecimiento de la capacidad logística sigue siendo una prioridad estratégica, aunque en algunos segmentos se enfrenta al desafío de la sobreoferta y la desaceleración del comercio global.

Esta expansión tiene efectos mixtos: por un lado mejora conectividad y resiliencia logística; por otro, obliga a operadores y gobiernos a optimizar el uso del espacio y la eficiencia de activos existentes ante una demanda que, en ciertos corredores globales, no crece al ritmo de la capacidad instalada.

Mirada al futuro inmediato

Al comenzar 2026, está claro que la logística no es solo un engranaje operativo: es un eje de competitividad global. La combinación de IA generativa, automatización inteligente, conectividad avanzada y estrategias urbanas de distribución redefine no solo cómo se mueve la carga, sino cómo se sostiene y crece el comercio internacional en un contexto de mayor complejidad y demandas ambientales estrictas.

En este Día Internacional de la Logística, el sector celebra no solo que sigue moviendo bienes alrededor del mundo, sino que evoluciona hacia sistemas más inteligentes, adaptables y preparados para futuros desafíos.