OIT y OMI renuevan el compromiso con la gente de mar y la seguridad logística

A dos décadas de su adopción, el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC, 2006) vuelve al centro del debate internacional. La conmemoración impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI) no solo celebra avances normativos, sino que reafirma la necesidad de consolidar un transporte marítimo global justo y sostenible alineado con estándares de trabajo decente.

Adoptado el 23 de febrero de 2006 por la Conferencia Marítima Internacional del Trabajo, el MLC fue el resultado de un consenso tripartito inédito entre gobiernos, armadores y representantes de la gente de mar.

El instrumento unificó y actualizó 37 convenios previos en un único marco integral que regula las condiciones laborales y de vida en uno de los sectores más internacionalizados del planeta.

Un pilar para la competitividad y la logística global

En estos 20 años, el Convenio estableció normas mínimas exigibles en materia de empleo, salarios, horas de trabajo y descanso, alojamiento, atención médica, bienestar, seguridad y protección social. Con mecanismos de control y cumplimiento incorporados, el MLC fortaleció la supervisión por parte de los Estados de abanderamiento y de los Estados rectores de puerto, contribuyendo a elevar los estándares en toda la industria.

Desde una perspectiva logística, el impacto ha sido estructural. Al reducir la competencia desleal basada en condiciones laborales deficientes, el Convenio ayudó a equilibrar el terreno para los armadores responsables. Esto se tradujo en mayor previsibilidad operativa, mejor gestión del riesgo y un refuerzo de la resiliencia del transporte marítimo, eslabón central de las cadenas de suministro globales.

Durante la pandemia de COVID-19, la relevancia del MLC se hizo aún más evidente. La crisis expuso la dependencia del comercio internacional respecto de la gente de mar, que garantizó la continuidad del abastecimiento de bienes esenciales. Al mismo tiempo, dejó en evidencia la necesidad de aplicar de forma efectiva las protecciones previstas en el Convenio, especialmente en materia de repatriaciones, relevo de tripulaciones y acceso a atención médica.

Actualmente, el MLC protege a cerca de 1,5 millones de marinos en todo el mundo y contempla aspectos que van desde la edad mínima y los acuerdos de empleo hasta la repatriación, la alimentación, el alojamiento, la seguridad y los procedimientos de queja (Foto: Shutterstock)

Desafíos persistentes en un sector estratégico

Pese a los avances, la agenda sigue abierta. La industria marítima enfrenta ataques ilícitos contra buques, casos de abandono y criminalización de marinos, fatiga, salarios impagos y restricciones al permiso en tierra. Estos factores no solo impactan en los derechos individuales, sino también en la eficiencia y sostenibilidad del sistema logístico internacional.

El carácter “vivo” del MLC ha permitido su adaptación a nuevas realidades. El Comité Tripartito Especial del Convenio, encargado de su revisión periódica, ha impulsado enmiendas para responder a los desafíos emergentes y actualizar estándares frente a transformaciones tecnológicas y organizativas del sector.

En paralelo, la OMI ha mantenido una estrecha cooperación con la OIT en la elaboración de directrices sobre abandono de marinos y trato justo en casos de accidentes marítimos o detenciones vinculadas a presuntos delitos. Su Comité Jurídico incluye de manera permanente en agenda el “trato justo de la gente de mar”, reflejando la dimensión estratégica del factor humano en la navegación internacional.

En 2022, ambas organizaciones crearon un Grupo de Trabajo Tripartito Conjunto para abordar cuestiones vinculadas al elemento humano, incluyendo la violencia y el acoso en el ámbito marítimo, así como las agresiones y el acoso sexual. La iniciativa refuerza la mirada integral sobre las condiciones de trabajo en el mar.

Actualmente, el MLC protege a cerca de 1,5 millones de marinos en todo el mundo y contempla aspectos que van desde la edad mínima y los acuerdos de empleo hasta la repatriación, la alimentación, el alojamiento, la seguridad y los procedimientos de queja. Su vigencia y actualización permanente resultan claves para sostener la integridad de un sistema que moviliza alrededor del 80% del comercio mundial en volumen.

A 20 años de su adopción, el mensaje conjunto de la OIT y la OMI apunta a consolidar la aplicación efectiva del Convenio, reforzar los mecanismos de cumplimiento y garantizar que la evolución del transporte marítimo global vaya de la mano con estándares laborales sólidos. En un escenario de transformación tecnológica, tensiones geopolíticas y creciente exigencia en las cadenas de suministro, el trabajo decente en el mar se consolida como un componente estratégico de la logística internacional.