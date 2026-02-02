La flota marítima de doble combustible gana escala y acelera la transición energética

El crecimiento no se limita a los buques ya en servicio, la cartera de pedidos refleja una tendencia aún más marcada con 726 buques portacontenedores y portavehículos de doble combustible encargados (Foto: Shutterstock)

El transporte marítimo internacional atraviesa una transformación profunda impulsada por la transición energética. Los últimos datos muestran que la adopción de buques de doble combustible dejó de ser una apuesta marginal para convertirse en un componente central de la flota global, con impacto directo en las cadenas de suministro, la planificación logística y el comercio exterior.

Según la actualización más reciente del panel de seguimiento de flota de combustible dual, publicada por el World Shipping Council, a diciembre de 2025 ya se encuentran en operación 400 buques portacontenedores y transportadores de vehículos con capacidad para utilizar combustibles alternativos.

La cifra marca un salto significativo frente a los 218 buques registrados un año antes y confirma que el transporte marítimo de línea casi duplicó su flota de doble combustible en apenas doce meses.

De la cartera de pedidos al mar

El crecimiento no se limita a los buques ya en servicio. La cartera de pedidos refleja una tendencia aún más marcada: actualmente hay 726 buques portacontenedores y portavehículos de doble combustible encargados, incluso después de un período de entregas intensas que trasladó numerosos proyectos desde los astilleros al agua.

En este segmento específico, el 74% de los buques pedidos corresponde a unidades de doble combustible, una proporción que revela un cambio estructural en las decisiones de inversión del sector. En el caso de los transportadores de vehículos, el porcentaje es todavía mayor: el 87% del tonelaje encargado está asociado a este tipo de propulsión, mientras que en el resto de la flota mundial el 21% de los pedidos también incorpora tecnología dual.

El tonelaje de peso muerto (DWT), que mide la capacidad máxima de carga de un buque, permite dimensionar el alcance real de este proceso. No se trata solo de sumar unidades, sino de incorporar capacidad significativa preparada para operar con nuevas matrices energéticas, algo clave para el transporte a gran escala.

Capacidad, energía y futuro del comercio global

Desde la óptica del comercio internacional, el avance de la flota de doble combustible tiene una lectura adicional: la capacidad futura que movilizará los flujos globales en los próximos años ya está siendo diseñada bajo parámetros de transición energética. El 78% de los pedidos de buques portacontenedores, medidos en TEU, corresponde a unidades de doble combustible.

La TEU, o unidad equivalente a veinte pies, es el indicador central de capacidad en el transporte marítimo de contenedores y permite anticipar la demanda futura de energía en el sector. En este caso, los pedidos están dominados por buques preparados para operar con metanol y metano, combustibles considerados de transición hacia esquemas de emisiones más bajas.

Este dato no es menor para la logística global: la elección tecnológica de los buques condiciona la infraestructura portuaria, el abastecimiento de combustibles, la planificación de rutas y los costos operativos a lo largo de toda la cadena de suministro.

Una inversión de escala histórica

En conjunto, ya se han entregado o encargado 1.126 buques portacontenedores y portavehículos de doble combustible. Esto representa un crecimiento interanual del 28% y una inversión superior a los 150.000 millones de dólares por parte del transporte marítimo de línea.

La magnitud de estas cifras muestra que la transición energética no es un objetivo abstracto, sino un proceso en marcha que está redefiniendo el perfil de la flota mundial. Los nuevos buques están diseñados para operar inicialmente con combustibles convencionales, pero con la capacidad técnica de migrar hacia alternativas renovables o de consumo casi nulo a medida que estas estén disponibles a escala comercial.

El desafío del cero neto

El World Shipping Council reafirma su compromiso con el objetivo de alcanzar emisiones netas cero en el transporte marítimo hacia 2050. Desde el sector se reconoce que, si bien la tecnología de los buques ya avanza en esa dirección, el principal desafío reside en el costo y la disponibilidad de los combustibles verdes, que hoy resultan entre tres y cuatro veces más caros que los tradicionales.

En este contexto, la industria subraya la necesidad de contar con regulaciones climáticas globales que permitan reducir la brecha de costos e incentiven la inversión en nueva capacidad de producción de combustibles. El respaldo al Marco de Cero Emisiones Netas impulsado por la International Maritime Organization se inscribe en esa lógica: un esquema de alcance global que establece metas intermedias ambiciosas, como una reducción del 65% de las emisiones para 2040 y el cero neto alrededor de 2050.

Para la logística y el comercio exterior, la expansión de la flota de doble combustible anticipa un escenario donde la sostenibilidad deja de ser un atributo adicional y pasa a formar parte de la estructura operativa del transporte marítimo. La transición energética ya navega en los principales corredores del comercio global, y sus efectos comenzarán a sentirse de manera creciente en puertos, rutas y cadenas de suministro de todo el mundo.