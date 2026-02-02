Movant LogComex

La flota marítima de doble combustible gana escala y acelera la transición energética

Con cientos de unidades ya en operación y una cartera de pedidos dominada por nuevas tecnologías, el transporte marítimo redefine su perfil energético de cara a los próximos años

Guardar
El crecimiento no se limita
El crecimiento no se limita a los buques ya en servicio, la cartera de pedidos refleja una tendencia aún más marcada con 726 buques portacontenedores y portavehículos de doble combustible encargados (Foto: Shutterstock)

El transporte marítimo internacional atraviesa una transformación profunda impulsada por la transición energética. Los últimos datos muestran que la adopción de buques de doble combustible dejó de ser una apuesta marginal para convertirse en un componente central de la flota global, con impacto directo en las cadenas de suministro, la planificación logística y el comercio exterior.

Según la actualización más reciente del panel de seguimiento de flota de combustible dual, publicada por el World Shipping Council, a diciembre de 2025 ya se encuentran en operación 400 buques portacontenedores y transportadores de vehículos con capacidad para utilizar combustibles alternativos.

La cifra marca un salto significativo frente a los 218 buques registrados un año antes y confirma que el transporte marítimo de línea casi duplicó su flota de doble combustible en apenas doce meses.

De la cartera de pedidos al mar

El crecimiento no se limita a los buques ya en servicio. La cartera de pedidos refleja una tendencia aún más marcada: actualmente hay 726 buques portacontenedores y portavehículos de doble combustible encargados, incluso después de un período de entregas intensas que trasladó numerosos proyectos desde los astilleros al agua.

En este segmento específico, el 74% de los buques pedidos corresponde a unidades de doble combustible, una proporción que revela un cambio estructural en las decisiones de inversión del sector. En el caso de los transportadores de vehículos, el porcentaje es todavía mayor: el 87% del tonelaje encargado está asociado a este tipo de propulsión, mientras que en el resto de la flota mundial el 21% de los pedidos también incorpora tecnología dual.

El tonelaje de peso muerto (DWT), que mide la capacidad máxima de carga de un buque, permite dimensionar el alcance real de este proceso. No se trata solo de sumar unidades, sino de incorporar capacidad significativa preparada para operar con nuevas matrices energéticas, algo clave para el transporte a gran escala.

Los nuevos pedidos están dominados
Los nuevos pedidos están dominados por buques preparados para operar con metanol y metano, combustibles considerados de transición hacia esquemas de emisiones más bajas (Imagen: Shutterstock)

Capacidad, energía y futuro del comercio global

Desde la óptica del comercio internacional, el avance de la flota de doble combustible tiene una lectura adicional: la capacidad futura que movilizará los flujos globales en los próximos años ya está siendo diseñada bajo parámetros de transición energética. El 78% de los pedidos de buques portacontenedores, medidos en TEU, corresponde a unidades de doble combustible.

La TEU, o unidad equivalente a veinte pies, es el indicador central de capacidad en el transporte marítimo de contenedores y permite anticipar la demanda futura de energía en el sector. En este caso, los pedidos están dominados por buques preparados para operar con metanol y metano, combustibles considerados de transición hacia esquemas de emisiones más bajas.

Este dato no es menor para la logística global: la elección tecnológica de los buques condiciona la infraestructura portuaria, el abastecimiento de combustibles, la planificación de rutas y los costos operativos a lo largo de toda la cadena de suministro.

Una inversión de escala histórica

En conjunto, ya se han entregado o encargado 1.126 buques portacontenedores y portavehículos de doble combustible. Esto representa un crecimiento interanual del 28% y una inversión superior a los 150.000 millones de dólares por parte del transporte marítimo de línea.

La magnitud de estas cifras muestra que la transición energética no es un objetivo abstracto, sino un proceso en marcha que está redefiniendo el perfil de la flota mundial. Los nuevos buques están diseñados para operar inicialmente con combustibles convencionales, pero con la capacidad técnica de migrar hacia alternativas renovables o de consumo casi nulo a medida que estas estén disponibles a escala comercial.

El desafío del cero neto

El World Shipping Council reafirma su compromiso con el objetivo de alcanzar emisiones netas cero en el transporte marítimo hacia 2050. Desde el sector se reconoce que, si bien la tecnología de los buques ya avanza en esa dirección, el principal desafío reside en el costo y la disponibilidad de los combustibles verdes, que hoy resultan entre tres y cuatro veces más caros que los tradicionales.

En este contexto, la industria subraya la necesidad de contar con regulaciones climáticas globales que permitan reducir la brecha de costos e incentiven la inversión en nueva capacidad de producción de combustibles. El respaldo al Marco de Cero Emisiones Netas impulsado por la International Maritime Organization se inscribe en esa lógica: un esquema de alcance global que establece metas intermedias ambiciosas, como una reducción del 65% de las emisiones para 2040 y el cero neto alrededor de 2050.

Para la logística y el comercio exterior, la expansión de la flota de doble combustible anticipa un escenario donde la sostenibilidad deja de ser un atributo adicional y pasa a formar parte de la estructura operativa del transporte marítimo. La transición energética ya navega en los principales corredores del comercio global, y sus efectos comenzarán a sentirse de manera creciente en puertos, rutas y cadenas de suministro de todo el mundo.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorTransporte MarítimoTransición Energética

Últimas Noticias

La gestión de la energía en tiempos de cambio permanente

En un contexto que acelera sin pausa, el modo en que trabajamos, decidimos y nos adaptamos no se define solo por capacidades o estrategias. Muchas veces lo define la energía con la que lo hacemos

La gestión de la energía

Inteligencia artificial y logística: la carrera cultural detrás de la inmediatez

Martín Sciarrillo, líder de tecnología, reflexiona sobre el impacto real de la inteligencia artificial en la toma de decisiones logísticas y el desafío de pasar de la promesa tecnológica a la operación diaria

Inteligencia artificial y logística: la

¿Realmente la velocidad de entrega impulsa las ventas en e-commerce?

La logística deja de ser una carrera contra el reloj para convertirse en una promesa de cumplimiento, donde precisión, trazabilidad y previsibilidad reemplazan a la urgencia como eje del servicio

¿Realmente la velocidad de entrega

El rol estratégico del área de compras en las cadenas de abastecimiento

Francisco Canova, jefe de compras, comparte su experiencia en la gestión de insumos, servicios y proveedores, y analiza por qué el área de compras se volvió clave para la rentabilidad de las organizaciones

El rol estratégico del área

Los gigantes de la logística: cómo operan los medios de transporte más grandes del mundo

Aviones y buques de dimensiones extremas requieren infraestructuras específicas, coordinación internacional y decisiones precisas para integrarse a las cadenas de suministro globales

Los gigantes de la logística:
DEPORTES
La brutal patada en la

La brutal patada en la cabeza de un jugador a su rival en un partido de básquet que dio la vuelta al mundo: “Fue impactante”

Le dio un pelotazo en la cara a una asistente, pero su reacción para disculparse causó furor: “Lo más sincero que jamás vi”

Javier Frana analizó la cancha y anticipó una serie exigente ante Corea del Sur por la Copa Davis

Argentina arribó a Corea del Sur para disputar la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis

La “luz azul” nunca vista en un auto de Fórmula 1 que abrió el debate tras los test de pretemporada

TELESHOW
Griselda Siciliani y Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro se habrían separado a casi un mes de la polémica infidelidad

Cristian U y su nuevo plan de entrenamiento: “Que vengan todos a pasarla bien”

La China Suárez se refirió a su tenso vínculo con Wanda Nara: “No se puede forzar”

Separación, encuentro en la costa y terapia: la historia de Facundo Arana y María Susini durante la incertidumbre sentimental

Rocío Marengo abrió las puertas de la habitación de Isidro: cuna tejida y caballitos

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de China ejecutó

El régimen de China ejecutó a otros cuatro birmanos acusados de cibercrímenes, asesinatos y tráfico de drogas

Un día después del fallo portuario, Panamá reforzó gestos hacia la comunidad china

Monopolio, privilegios y falta de competencia: las razones detrás del fallo contra Panama Ports

Homenaje póstumo a Martin Parr con una muestra en París que expone el lado cómico y cruel del consumo global

Mercado laboral panameño muestra señales mixtas al iniciar 2026