Finanzas, tecnología y conexión: el nuevo puente entre pagos y logística

Rafael Soto es CEO de una billetera virtual (Foto: Movant Connection)

Al reflexionar sobre la transformación de su sector, Rafael comenta que integrar finanzas y tecnología permite “simplificar y bajar tremendamente los costos, ampliando las posibilidades económicas de las personas y de las empresas”. En esta entrevista, explica cómo la digitalización de los pagos impacta en la logística, en el comercio internacional y en la experiencia cotidiana de usuarios y comercios.

¿Por qué es tan importante para la sociedad actual que finanzas y tecnología trabajen en conjunto?

Primero hay que entender por qué las finanzas son tan importantes. Las finanzas son el medio para expandir tus posibilidades. Entendidas como aquello que amplía tus capacidades económicas, son esenciales si uno quiere crecer y progresar.

La tecnología, en cambio, simplifica y baja tremendamente los costos. Un desarrollo tecnológico puede desplegarse de manera absolutamente masiva. Entonces, si a algo tan esencial como las finanzas le agregamos tecnología, logramos reducir costos y ampliar todas nuestras posibilidades.

Dentro de la industria de los pagos, que es la transacción número uno que se hace con el dinero, uno invierte o toma préstamos cada tanto, pero pagar, paga todos los días. Si logramos hacer los pagos más simples y más baratos, tanto para el usuario como para los participantes de la cadena, estamos devolviendo posibilidades al usuario y también al comercio.

Además, el momento de la transacción no es solo un intercambio de dinero. Hay identificación del usuario, programas de fidelización, promociones, comprobantes y una serie de interacciones que pueden integrarse para mejorar la experiencia y acercar servicios y beneficios.

¿Cómo impacta esta digitalización en la logística y en quienes trabajan en ella?

El aporte más concreto que venimos dando es la digitalización de los pagos. Hace muy poco tiempo, muchos transportistas llevaban cajas fuertes o mochilas con dinero dentro de los camiones. Hoy prácticamente no lo hacen porque todo se realiza de manera digital.

Eso mejora la calidad de vida, la seguridad, el control y la auditoría. Hace más simple el trabajo del transportista. Son soluciones tecnológicas aplicadas a los medios de pago que terminan impactando directamente en la operación.

Después hay algo más conceptual que nos conecta con la logística: el verbo conectar. Nosotros vinculamos personas con comercios, bancos con clientes, adquirentes con procesadores de pago en Argentina y en el mundo. Viaja información, y eso se traduce en un producto o servicio para el usuario.

La logística hace algo muy parecido, pero con carga física. En ambos casos se trata de facilitar que las cosas sucedan.

¿Qué avances están transformando la industria y cómo se vinculan con el comercio internacional?

El dinero no debería tener fronteras. Uno se baja en un aeropuerto en Madrid, abre una aplicación de movilidad y la usa igual que en su país. Lo mismo debería ocurrir con el dinero.

Hoy está creciendo el modelo de pagos cuenta a cuenta: lo que sale directamente de mi cuenta y va a la del comercio, con menos intermediarios que en los esquemas tradicionales de tarjeta.

El siguiente paso es integrar los diversos sistemas para que interoperen entre países. Un avance concreto fue una integración de Argentina con Brasil, que es el principal destino turístico de los argentinos y donde más de la mitad de las transacciones ya se realizan con ese sistema. Sin esta alternativa, el usuario argentino se ve prácticamente imposibilitado de transaccionar.

Facilitar esa interoperabilidad no solo simplifica la experiencia del usuario, sino que impulsa el comercio internacional y reduce fricciones.

¿Cómo influye la innovación en la experiencia del usuario?

La innovación hoy ya no se mide en años, sino en meses. Estamos viendo el avance del comercio asistido por modelos de lenguaje. Hasta ahora interactuábamos con aplicaciones o sitios web. Para buscar conocimiento ya usamos asistentes. Lo mismo va a pasar con el comercio.

En el futuro cercano uno podrá comprar directamente a través de esos sistemas, que tendrán acceso a la información del producto y a la transaccionalidad para ejecutar el pago.

En paralelo, en el mundo presencial se habla cada vez más de “pagos invisibles”. Pasamos del efectivo al plástico, del plástico al celular. El próximo paso es que el pago ocurra sin fricción: con reconocimiento facial, con un dedo o incluso de manera automática.

Cuando uno compra un paquete de arroz, la intención no es pagar, es llevarse el arroz. El momento del pago es casi una fricción. La industria está trabajando para que esa fricción desaparezca y el pago ocurra sin interrumpir la experiencia.

¿Cómo es tu experiencia liderando equipos en un entorno de innovación constante?

Frente a desafíos complejos, lo primero es rodearse de muy buena gente. Mi primera tarea como líder es construir un buen equipo, atraer profesionales talentosos que quieran sumarse.

Después viene la visión y la estrategia. El líder define el qué y el norte. El cómo lo desarrollan los equipos. También es importante darles herramientas, desafiarlos, no aceptar el “no” como respuesta y exigir innovación, calidad y eficiencia. Gran parte del trabajo es hacer preguntas y desafiar lo que se hace para sacar el mayor potencial de las personas.

También invito mucho a mirar hacia afuera. En tecnología está bien copiar y adaptar. Hay desarrollos exitosos en otros mercados que pueden incorporarse localmente. Por eso es clave viajar, investigar, participar en conferencias y observar qué está funcionando en el mundo para adaptarlo al contexto propio.