La logística emerge como motor de los servicios en economías vulnerables

Un informe de UNCTAD advierte que el crecimiento del sector servicios está transformando a los países menos adelantados. Transporte, conectividad e infraestructura logística aparecen como factores decisivos para consolidar ese cambio y potenciar el comercio internacional

Para economías con limitada base industrial, fortalecer servicios vinculados al transporte y la conectividad puede ofrecer una vía más ágil para diversificar exportaciones (Imagen: Shuttertsock)

La logística y el transporte comienzan a consolidarse como sectores estratégicos en la transformación económica de los países menos adelantados.

Así lo señala el Informe 2025 sobre los Países Menos Adelantados elaborado por UNCTAD, que analiza cómo el sector servicios está ganando peso en estas economías y modificando su inserción internacional.

Según el documento, los servicios ya representan cerca de la mitad del producto interno bruto en varios de estos países y alrededor del 39% del empleo total.

Dentro de ese universo, las actividades vinculadas al transporte, la conectividad y la facilitación comercial desempeñan un papel central para fortalecer la competitividad externa y reducir barreras estructurales.

Servicios en expansión y nuevo rol del transporte

El informe sostiene que la expansión del sector servicios está redefiniendo la estructura productiva de numerosas economías vulnerables. En algunos casos, el crecimiento se apoya en la consolidación de nodos logísticos regionales, corredores estratégicos y servicios asociados al comercio exterior.

Estas experiencias muestran que la logística puede convertirse en una plataforma para generar divisas y mejorar la inserción en cadenas globales de valor. La eficiencia en transporte, almacenamiento y coordinación operativa comienza a ser tan relevante como la producción misma, especialmente en economías con limitada base industrial.

Infraestructura y productividad: el desafío estructural

Sin embargo, UNCTAD advierte que el crecimiento del sector servicios no garantiza por sí solo mejoras sostenidas en productividad ni en empleo de calidad. En varios países menos adelantados, la expansión ha sido más cuantitativa que cualitativa, con baja sofisticación tecnológica.

La brecha en infraestructura física y digital sigue siendo uno de los principales obstáculos. Sin puertos competitivos, conectividad terrestre eficiente y sistemas de trazabilidad, el potencial exportador de los servicios queda restringido.

En este escenario, la logística aparece como un habilitador transversal del comercio exterior.

La calidad de los servicios asociados al transporte, incluyendo gestión documental, almacenamiento y facilitación aduanera, incide directamente en costos, tiempos y previsibilidad de las operaciones internacionales.

Capital humano y políticas públicas

El documento también subraya la importancia del capital humano especializado. El desarrollo de servicios logísticos modernos requiere habilidades técnicas, capacidades digitales y formación en gestión de cadenas de suministro.

Sin inversión en capacitación, los países corren el riesgo de concentrarse en segmentos de baja productividad y escaso valor agregado.

Desde la perspectiva de política pública, UNCTAD plantea la necesidad de estrategias integradas que combinen infraestructura, digitalización y marcos regulatorios claros. La logística no es presentada como un sector aislado, sino como una condición estructural para que el crecimiento de los servicios se traduzca en desarrollo sostenible.

El informe, además, señala que varios países menos adelantados aumentaron sus exportaciones de servicios en los últimos años, en algunos casos a un ritmo superior al de los bienes.

Transporte, turismo y servicios vinculados al comercio exterior ganan peso dentro de la canasta exportadora y diversifican las fuentes de generación de divisas en economías con limitada base industrial.

La logística y el transporte comienzan a consolidarse como sectores estratégicos en la transformación económica de los países menos adelantados (Foto: Shutterstock)

Este crecimiento confirma que la logística impulsa la inserción internacional. Las exportaciones de servicios dependen de infraestructura de transporte eficiente, conectividad digital y reglas claras.

Cuando un país mejora sus servicios logísticos, no solo fortalece el comercio de bienes, sino que también amplía su capacidad de exportar servicios con mayor valor agregado.

Integración regional y escalamiento

Para economías con limitada base industrial, fortalecer servicios vinculados al transporte y la conectividad puede ofrecer una vía más ágil para diversificar exportaciones y mejorar su posicionamiento global.

Reducir fricciones comerciales y optimizar procesos logísticos puede marcar diferencias sustanciales en competitividad.

No obstante, el informe advierte que depender exclusivamente de servicios de bajo valor agregado puede generar vulnerabilidades externas. El desafío consiste en avanzar hacia servicios más sofisticados, incorporando innovación tecnológica y mayor integración regional.

En síntesis, el Informe 2025 de UNCTAD plantea que el sector servicios está redefiniendo el perfil económico de los países menos adelantados y que la logística y el transporte se posicionan como pilares de esa transformación.

El impacto final dependerá de la capacidad de articular infraestructura, capital humano y políticas públicas coherentes que permitan convertir el crecimiento de los servicios en mayor integración al comercio global.

