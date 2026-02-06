Cadenas de suministro inteligentes: menos promesas y mejores decisiones hacia 2026

Armando Cherres es especialista en logística y gestión de cadenas de suministro en Latinoamérica (Foto: Movant Connection)

Cuando hablamos de cadenas de suministro inteligentes rumbo a 2026, la conversación suele llenarse de imágenes futuristas que poco tienen que ver con lo que realmente ocurre en la operación diaria. Robots, automatizaciones extremas y algoritmos omnipotentes dominan el relato. Sin embargo, en la práctica, los avances más relevantes no están en la ciencia ficción, sino en algo mucho más simple y poderoso: tomar mejores decisiones basadas en datos que ya están disponibles hoy.

En muchas operaciones de Perú y de otros países de Latinoamérica ya se observan mejoras concretas en el forecast, la priorización de pedidos, la asignación de inventarios y la gestión del transporte mediante alertas tempranas. No se trata necesariamente de grandes inversiones tecnológicas. Las empresas que lograron integrar información básica de ventas, inventarios y transporte están reaccionando mejor, incluso con sistemas imperfectos. Esa integración mínima, cuando es bien utilizada, marca una diferencia real.

Lo que sigue siendo más promesa que realidad es la idea de una cadena totalmente autónoma. En nuestra región, la fragmentación de los datos, la informalidad y la debilidad de muchos procesos siguen siendo límites estructurales. Por eso, hacia 2026, una cadena verdaderamente inteligente no será la más automatizada, sino la que use inteligencia para decidir mejor con lo que tiene, en lugar de esperar soluciones perfectas que nunca llegan.

De cara a 2026, operar sin anticipación deja de ser solo una desventaja operativa para convertirse en una debilidad estratégica (Foto: Shutterstock)

De la promesa tecnológica a la decisión cotidiana

En ese camino, la inteligencia artificial y el análisis predictivo empiezan a ser determinantes en decisiones muy concretas y cotidianas: cuánto stock mover y hacia dónde, qué pedidos priorizar cuando la capacidad es limitada, qué ruta o proveedor elegir ante una disrupción, o cuándo anticipar un quiebre antes de que el cliente lo sufra. En Latinoamérica, el mayor valor no está en la sofisticación del algoritmo, sino en la capacidad de anticipación. Detectar hoy un problema que impactará en pocos días cambia completamente el resultado.

Las organizaciones que siguen gestionando de forma reactiva asumen riesgos cada vez más visibles. Llegan tarde, deciden bajo presión y terminan normalizando la urgencia como forma de trabajo. De cara a 2026, operar sin anticipación deja de ser solo una desventaja operativa para convertirse en una debilidad estratégica.

Otro concepto que gana protagonismo es el de la visibilidad end-to-end. Sin embargo, la visibilidad verdaderamente accionable no es la que muestra todo, sino la que conecta información con decisiones. En la práctica, es útil cuando permite responder tres preguntas clave: qué está pasando, qué impacto tendrá y qué decisión debe tomarse ahora. Muchas empresas confunden visibilidad con acumulación de datos y construyen tableros muy completos, pero poco útiles.

El exceso de información aparece cuando hay demasiados indicadores sin jerarquía, cuando los equipos no saben qué mirar primero o cuando los datos no están asociados a responsables claros. Hacia 2026, la diferencia no estará en quién ve más, sino en quién actúa mejor.

Planificación dinámica, resiliencia y criterio hacia 2026

En un contexto de disrupción permanente, la planificación logística también cambia de naturaleza. Deja de ser un ejercicio estático para convertirse en un proceso dinámico, basado en escenarios y capacidad de adaptación. Ya no se planifica solo para cumplir un plan “óptimo”, sino para saber cómo reaccionar cuando ese plan deja de ser válido.

En Perú y en gran parte de la región, este enfoque cobra especial relevancia porque muchas disrupciones no provienen únicamente de factores globales, sino de dinámicas locales recurrentes. Obras urbanas ejecutadas de forma simultánea a fin de año, intervenciones aceleradas en períodos preelectorales o proyectos de infraestructura que se extienden durante años generan congestión crónica, desvíos permanentes y pérdida de previsibilidad en el transporte. Estos factores, de naturaleza sociopolítica, no son eventos excepcionales, sino patrones que impactan directamente en tiempos, costos y niveles de servicio. Diseñar cadenas resilientes en la región implica incorporar estos riesgos desde el inicio y entender que la flexibilidad operativa y la anticipación valen más que cualquier plan rígido.

La sostenibilidad también empieza a jugar un rol cada vez más concreto. Deja de ser solo una exigencia regulatoria o de mercado cuando se convierte en una variable real de decisión operativa. Esto ocurre cuando se evalúan rutas, proveedores e inventarios no solo por costo, sino también por impacto y eficiencia de largo plazo. Los trade-offs existen, pero muchas empresas están comprobando que una cadena mejor gestionada, con menos reprocesos y urgencias, termina siendo también más sostenible. En 2026, la sostenibilidad no será un agregado, sino un filtro natural para decidir.

Mirando hacia adelante, las capacidades que deberían empezar a desarrollarse hoy en las áreas de logística no son únicamente tecnológicas. Más que nuevas herramientas, las capacidades críticas serán humanas y organizacionales: interpretación de datos, pensamiento sistémico, gestión del riesgo como rutina y un liderazgo integrador. En 2026, el profesional logístico dejará de ser solo un ejecutor eficiente para convertirse en un tomador de decisiones estratégicas, capaz de navegar la complejidad y la incertidumbre con criterio.