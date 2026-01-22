Negociar no es cerrar acuerdos, es sostener decisiones

Hugo Polanco Castro es experto en cadenas de suministro, negociación, visión legal y cumplimiento (Foto: Movant Connection)

Por años se ha enseñado que negociar es llegar a un acuerdo.

La experiencia demuestra otra cosa: negociar es tomar decisiones que deben sobrevivir al tiempo, a la presión y a la ejecución.

La negociación más reveladora que he presenciado no ocurrió en una sala de juntas ni terminó con una firma. Ocurrió en una llamada temprana, cuando un proveedor estratégico —agotado— dijo algo aparentemente simple: “No podemos seguir así.”

No hubo amenaza ni cifra, hubo silencio. Y en negociación, el silencio suele ser más honesto que cualquier propuesta.

Ese momento confirmó una lección que muchos ejecutivos descubren tarde: los acuerdos no se rompen en la mesa; se rompen en lo que no se entendió antes, durante y después de ella. Toda negociación empieza mucho antes del primer intercambio. Empieza cuando el líder define qué es negociable, qué no lo es y qué está en riesgo si el acuerdo falla.

El presente análisis se apoya en distintos marcos conceptuales desarrollados en el ámbito de las escuelas de negocios, utilizados aquí como herramientas para leer la negociación en contextos reales de decisión y ejecución.

La escuela de Harvard aporta claridad conceptual al separar posiciones de intereses. La de Karrass introduce una verdad incómoda pero realista: el poder existe, aunque no se declare. Mientras que Michigan obliga a mirar el contexto completo —actores, incentivos y sostenibilidad— antes de avanzar.

Quien no prepara, improvisa. Y la improvisación suele pagarse en margen, reputación o relaciones.

Poder, escucha y creación de valor en la negociación real

En la práctica, el poder rara vez reside solo en el cargo o el tamaño. Está en la paciencia, en la capacidad de esperar, en el control del ritmo y en la existencia de alternativas reales. Karrass lo trabaja desde la táctica, Harvard advierte sobre los costos relacionales del poder mal usado, y Michigan muestra cómo el poder se redistribuye en sistemas complejos. Negociar sin mapear el poder es operar a ciegas.

Uno de los errores más comunes en negociación ejecutiva es confundir escucha con cortesía. Escuchar estratégicamente es interpretar lo que no se dice, leer tensiones, detectar intereses ocultos y usar el silencio como herramienta. Harvard lo estructura como escucha activa, Karrass lo utiliza como presión o liberación, y Michigan lo integra como diagnóstico conductual.

Cuando alguien dice “no se puede”, rara vez habla de imposibilidad. Habla de riesgo, incentivos mal alineados o desgaste acumulado.

El concepto win-win ha sido tan repetido que perdió precisión. Crear valor no implica ceder; implica diseñar intercambios inteligentes. Harvard impulsa la generación de opciones que amplían el valor total. Karrass exige reciprocidad clara en cada concesión. Michigan demanda que ese valor sea medible y ejecutable.

Los acuerdos sostenibles no se sienten ideológicos. Se sienten justos, claros y defendibles.

Las tácticas duras existen —y hay que saber gestionarlas—. Negar su existencia no las elimina; solo deja al negociador expuesto. Urgencias artificiales, autoridades invisibles, concesiones de último minuto. Karrass las describe sin romanticismo. Harvard enseña a desacoplar emoción del problema. Michigan aporta estructura y documentación.

Defenderse no es confrontar; es desactivar sin escalar.

Después de firmar: sistemas, ejecución y criterio

Aquí es donde más acuerdos fracasan. El acuerdo real empieza después de firmar. Harvard habla de revisión y aprendizaje. Michigan diseña gobernanza, métricas y seguimiento. La experiencia muestra que sin gestión postacuerdo, todo cierre es provisional.

He visto contratos sólidos deteriorarse por falta de seguimiento, y acuerdos imperfectos prosperar gracias a una gestión disciplinada de la relación.

Las negociaciones actuales —multipartes, regionales, interconectadas— exigen algo más que habilidad interpersonal. Michigan aporta el enfoque sistémico. Harvard ayuda a diseñar procesos. Karrass enseña a fragmentar y avanzar sin perder control. Negociar ya no es convencer a una persona; es mover un sistema.

Cerrar bien también es una decisión ética. Cerrar no es apurar, cerrar es alinear. Cuando un acuerdo se cierra bajo presión, regresa como conflicto. Cuando se cierra con claridad, se convierte en relación. Y cuando se gestiona bien después, se transforma en ventaja competitiva.

Negociar no es ganar. Es no perder lo que realmente importa: credibilidad, relaciones, ejecución y futuro.

Aquella negociación que empezó con silencio terminó meses después en un acuerdo sólido que sigue vigente hoy. No por suerte. Por método, escucha y criterio. Eso —y no los discursos— es lo que distingue a un negociador de alto impacto.