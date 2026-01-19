Davos 2026: el WEF alerta por una volatilidad estructural en las cadenas de suministro

Durante 2025, las escaladas arancelarias entre las principales economías reordenaron más de 400.000 millones de dólares en flujos comerciales globales, detalla el informe (Foto: World Economic Forum)

La volatilidad que atraviesan las cadenas de suministro globales ya no responde a disrupciones aisladas ni a crisis coyunturales. Se trata de un fenómeno estructural que está reconfigurando de manera profunda la organización del comercio internacional, la producción y la logística.

Así lo advierte el último informe del Foro Económico Mundial, publicado con motivo de la apertura de su 56ª reunión anual de líderes políticos, empresariales y académicos en Davos.

El documento, titulado Global Value Chains Outlook 2026, plantea que el modelo tradicional de cadenas largas, lineales y optimizadas exclusivamente por costo dejó de ser viable en un contexto marcado por la fragmentación geopolítica, las tensiones comerciales persistentes y las restricciones crecientes sobre insumos clave. Durante 2025, las escaladas arancelarias entre las principales economías reordenaron más de 400.000 millones de dólares en flujos comerciales globales, mientras que las disrupciones en corredores estratégicos elevaron los costos del transporte marítimo en torno al 40% interanual.

A este escenario se suma un crecimiento industrial débil en las economías avanzadas —el más bajo desde 2009— y una expansión sin precedentes de regulaciones y políticas industriales. Solo el último año se introdujeron más de 3.000 nuevas medidas a nivel global, configurando un entorno de incertidumbre permanente que impacta de lleno sobre la previsibilidad operativa de las cadenas de suministro.

El Foro presentó en Davos una nueva herramienta digital: el Manufacturing and Supply Chain Readiness Navigator. El instrumento permite evaluar la preparación de países y ecosistemas productivos en variables como infraestructura, energía, tecnología, talento, sostenibilidad y gobernanza (Foto: Economic World Forum)

De la gestión de crisis al rediseño estructural de las cadenas

Para el informe, estas dinámicas no representan una fase transitoria, sino un cambio de época. “La perturbación de las cadenas de suministro en 2026 será constante y estructural”, afirma Per Kristian Hong, especialista de Kearney y uno de los autores del estudio. En este marco, el desafío ya no pasa por anticipar la próxima disrupción puntual, sino por rediseñar los modelos operativos para funcionar bajo condiciones de volatilidad permanente.

El WEF identifica cinco fuerzas estructurales que están redefiniendo las cadenas globales de valor: el crecimiento económico desigual, la fragmentación del comercio en bloques regionales, la inestabilidad geopolítica, la aceleración tecnológica y la confianza como activo crítico del sistema. En conjunto, estas fuerzas impulsan un pasaje desde cadenas altamente centralizadas hacia redes más regionalizadas, modulares y flexibles, donde la resiliencia y la capacidad de adaptación pesan tanto como la eficiencia.

En este nuevo contexto, las cadenas de suministro dejan de ser un área operativa para convertirse en un eje estratégico. El informe subraya que cada decisión de crecimiento es, en los hechos, una decisión de suministro: dónde producir, con qué proveedores, bajo qué marcos regulatorios y con qué nivel de dependencia externa. La capacidad de orquestar redes complejas de proveedores, logística, tecnología y reguladores se consolida como un factor central de competitividad.

Kiva Allgood, directora general del Foro Económico Mundial, remarca que la volatilidad ya no puede tratarse como una anomalía. “Es una condición que los líderes deben incorporar al momento de planificar”, sostiene. Según el informe, la ventaja competitiva surge de la anticipación, la opcionalidad y la coordinación entre actores públicos y privados, claves para atraer inversiones, asegurar el abastecimiento y sostener el crecimiento en un mundo cada vez más fragmentado.

Como parte de esta agenda, el Foro presentó en Davos una nueva herramienta digital: el Manufacturing and Supply Chain Readiness Navigator. El instrumento permite evaluar la preparación de países y ecosistemas productivos en variables como infraestructura, energía, tecnología, talento, sostenibilidad y gobernanza, con el objetivo de diagnosticar brechas de competitividad y orientar decisiones estratégicas tanto públicas como privadas.

En definitiva, el informe plantea que el desafío central ya no es restaurar un equilibrio perdido, sino diseñar cadenas de suministro capaces de operar y crecer en un mundo donde la incertidumbre es la norma. En ese escenario, la logística, la política industrial y la cooperación internacional pasan a ocupar un rol decisivo en la arquitectura del comercio global de los próximos años.