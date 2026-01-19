Movant LogComex

Davos 2026: el WEF alerta por una volatilidad estructural en las cadenas de suministro

Un informe del Foro Económico Mundial (WEF) presentado en la reunión anual de líderes sostiene que la incertidumbre dejó de ser excepcional y redefine la forma en que empresas y países diseñan sus cadenas de valor

Guardar
Durante 2025, las escaladas arancelarias
Durante 2025, las escaladas arancelarias entre las principales economías reordenaron más de 400.000 millones de dólares en flujos comerciales globales, detalla el informe (Foto: World Economic Forum)

La volatilidad que atraviesan las cadenas de suministro globales ya no responde a disrupciones aisladas ni a crisis coyunturales. Se trata de un fenómeno estructural que está reconfigurando de manera profunda la organización del comercio internacional, la producción y la logística.

Así lo advierte el último informe del Foro Económico Mundial, publicado con motivo de la apertura de su 56ª reunión anual de líderes políticos, empresariales y académicos en Davos.

El documento, titulado Global Value Chains Outlook 2026, plantea que el modelo tradicional de cadenas largas, lineales y optimizadas exclusivamente por costo dejó de ser viable en un contexto marcado por la fragmentación geopolítica, las tensiones comerciales persistentes y las restricciones crecientes sobre insumos clave. Durante 2025, las escaladas arancelarias entre las principales economías reordenaron más de 400.000 millones de dólares en flujos comerciales globales, mientras que las disrupciones en corredores estratégicos elevaron los costos del transporte marítimo en torno al 40% interanual.

A este escenario se suma un crecimiento industrial débil en las economías avanzadas —el más bajo desde 2009— y una expansión sin precedentes de regulaciones y políticas industriales. Solo el último año se introdujeron más de 3.000 nuevas medidas a nivel global, configurando un entorno de incertidumbre permanente que impacta de lleno sobre la previsibilidad operativa de las cadenas de suministro.

El Foro presentó en Davos
El Foro presentó en Davos una nueva herramienta digital: el Manufacturing and Supply Chain Readiness Navigator. El instrumento permite evaluar la preparación de países y ecosistemas productivos en variables como infraestructura, energía, tecnología, talento, sostenibilidad y gobernanza (Foto: Economic World Forum)

De la gestión de crisis al rediseño estructural de las cadenas

Para el informe, estas dinámicas no representan una fase transitoria, sino un cambio de época. “La perturbación de las cadenas de suministro en 2026 será constante y estructural”, afirma Per Kristian Hong, especialista de Kearney y uno de los autores del estudio. En este marco, el desafío ya no pasa por anticipar la próxima disrupción puntual, sino por rediseñar los modelos operativos para funcionar bajo condiciones de volatilidad permanente.

El WEF identifica cinco fuerzas estructurales que están redefiniendo las cadenas globales de valor: el crecimiento económico desigual, la fragmentación del comercio en bloques regionales, la inestabilidad geopolítica, la aceleración tecnológica y la confianza como activo crítico del sistema. En conjunto, estas fuerzas impulsan un pasaje desde cadenas altamente centralizadas hacia redes más regionalizadas, modulares y flexibles, donde la resiliencia y la capacidad de adaptación pesan tanto como la eficiencia.

En este nuevo contexto, las cadenas de suministro dejan de ser un área operativa para convertirse en un eje estratégico. El informe subraya que cada decisión de crecimiento es, en los hechos, una decisión de suministro: dónde producir, con qué proveedores, bajo qué marcos regulatorios y con qué nivel de dependencia externa. La capacidad de orquestar redes complejas de proveedores, logística, tecnología y reguladores se consolida como un factor central de competitividad.

Kiva Allgood, directora general del Foro Económico Mundial, remarca que la volatilidad ya no puede tratarse como una anomalía. “Es una condición que los líderes deben incorporar al momento de planificar”, sostiene. Según el informe, la ventaja competitiva surge de la anticipación, la opcionalidad y la coordinación entre actores públicos y privados, claves para atraer inversiones, asegurar el abastecimiento y sostener el crecimiento en un mundo cada vez más fragmentado.

Como parte de esta agenda, el Foro presentó en Davos una nueva herramienta digital: el Manufacturing and Supply Chain Readiness Navigator. El instrumento permite evaluar la preparación de países y ecosistemas productivos en variables como infraestructura, energía, tecnología, talento, sostenibilidad y gobernanza, con el objetivo de diagnosticar brechas de competitividad y orientar decisiones estratégicas tanto públicas como privadas.

En definitiva, el informe plantea que el desafío central ya no es restaurar un equilibrio perdido, sino diseñar cadenas de suministro capaces de operar y crecer en un mundo donde la incertidumbre es la norma. En ese escenario, la logística, la política industrial y la cooperación internacional pasan a ocupar un rol decisivo en la arquitectura del comercio global de los próximos años.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorCadenas de SuministroDavos

Últimas Noticias

El Puerto de Santos consolida su rol estratégico en las cadenas de suministro regionales

El complejo portuario brasileño combina crecimiento operativo, ampliación de capacidad y modernización tecnológica para acompañar la expansión del comercio y los flujos logísticos

El Puerto de Santos consolida

Sanidad, mercados y logística: los desafíos del comercio exterior avícola

Federico Honeker, gerente de comercio exterior en la industria avícola, ofrece una mirada estratégica sobre mercados internacionales, gestión de riesgos y planificación operativa

Sanidad, mercados y logística: los

Santa Fe impulsa una inversión portuaria con impacto logístico regional

Con nuevos desarrollos y mejoras operativas en marcha, la provincia apuesta a fortalecer la funcionalidad de sus puertos y su integración con los flujos logísticos del país

Santa Fe impulsa una inversión

Venado Tuerto y el nuevo perfil de empresas que operan en comercio exterior

Sofía Pelliza, especialista en comercio exterior y docente universitaria, comparte su mirada sobre el crecimiento de nuevos actores y el rol clave del acompañamiento profesional

Venado Tuerto y el nuevo

La transparencia como el nuevo paradigma de la logística justa

Frente a un modelo histórico de opacidad, la logística justa propone un cambio cultural profundo donde la claridad en los costos se vuelve el eje de relaciones sostenibles y eficientes

La transparencia como el nuevo
DEPORTES
Independiente oficializó la salida de

Independiente oficializó la salida de una de sus figuras al fútbol italiano: las cifras de la transferencia

“Control total y obsesivo”: un ex compañero de David Beckham salió en defensa de su hijo Brooklyn en plena polémica familiar

Una leyenda del Manchester United defendió a Lisandro Martínez en medio de los cruces con otras glorias del club: “Él sabe ganar”

El viaje al Mundial, la ayuda de la terapia y la relación con su esposa Jorgelina Cardoso: 12 frases de Ángel Di María

Aston Martin presentó su motor para la nueva era de la Fórmula 1 en medio de la polémica y una frase generó preocupación

TELESHOW
El romántico saludo de Santiago

El romántico saludo de Santiago Korovsky a Celeste Cid por su cumpleaños: “Gracias por hacer mi vida más linda”

Las hermanas de los 50 mil pesos volvieron a Jesús María tras su enojo viral: el divertido baile con Damián Córdoba

Nació Vito, el primer hijo de Sofía Pachano: “Holi”

Las vacaciones familiares de Mica Viciconte y Fabián Cubero en las paradisíacas playas del Caribe

Marta Fort dio su versión del accidente en el que atropelló a una mujer de 89 años

INFOBAE AMÉRICA

Las autoridades mantienen circulación controlada

Las autoridades mantienen circulación controlada por el desarrollo de la Etapa 3 del Tour El Salvador 2026

Cómo es Diego García, la remota isla de 27 km² que provocó el enojo de Trump con el Reino Unido

Colonialismo europeo del siglo XIX versus geopolítica del siglo XXI

Paraguay prevé duplicar las exportaciones forestales con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La agencia atómica de la ONU alertó que la planta nuclear ucraniana de Chernóbil se quedó sin electricidad