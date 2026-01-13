Movant LogComex

El sector logístico en Europa ajusta su crecimiento para 2026

Un estudio proyecta una expansión acotada, en un escenario marcado por cambios comerciales y costos operativos más elevados

2026 se presenta como un año de ajuste y consolidación para el transporte y la logística a nivel global (Foto: Shutterstock)

Un informe reciente anticipa que el sector del transporte y la logística en Europa y a nivel global enfrentará en 2026 un escenario de crecimiento más moderado. El análisis estima que la producción del sector crecerá 2,4% a escala mundial, por debajo de las expectativas que se manejaban un año atrás.

El ajuste responde a un contexto internacional más complejo, marcado por la desaceleración de la actividad industrial, la introducción de nuevos aranceles comerciales y una mayor presión sobre los costos operativos.

Estos factores están condicionando la evolución de las cadenas de suministro y reduciendo el margen de crecimiento del transporte en los principales mercados.

Europa, el principal foco de debilidad

Dentro de este escenario, Europa muestra una de las tasas de crecimiento más bajas para el sector del transporte y la logística en 2026. El informe estima una expansión del 0,9%, en línea con una recuperación industrial lenta y una demanda que se mantiene contenida en los principales mercados de la región.

Durante la primera mitad de 2025, la actividad logística europea se vio impulsada por la anticipación de pedidos frente a la posible aplicación de nuevos aranceles. Con la entrada en vigor de estas medidas y un entorno de mayor competencia asiática, la producción, el comercio y la inversión comenzaron a mostrar una evolución más moderada.

El estudio señala que este escenario podría prolongarse a lo largo de 2026, influyendo en las decisiones de inversión y en la planificación de las operaciones logísticas. La menor visibilidad sobre la demanda lleva a los operadores a enfocarse en la gestión de capacidades, el control de costos y la eficiencia operativa.

A nivel regional, estas condiciones se reflejan en ajustes en rutas, frecuencias y niveles de stock, en un contexto donde la previsibilidad adquiere mayor relevancia para la gestión de las cadenas de suministro.

Un informe reciente anticipa que el sector del transporte y la logística en Europa y a nivel global enfrentará en 2026 un escenario de crecimiento más moderado (Foto: Shutterstock)

Presión sobre costos y factores estructurales

En Reino Unido, se presentan previsiones de crecimiento más favorables para el sector en 2026. Sin embargo, su evolución se ve condicionada por una escasez de mano de obra que impacta en la disponibilidad operativa y en los costos. En el transporte por carretera, el aumento de los salarios, los costos vinculados a la renovación de flotas y el precio del combustible continúan presionando los márgenes.

Más allá del factor laboral, el informe identifica otros elementos que inciden en la actividad. La volatilidad del precio del petróleo sigue siendo una variable relevante para la planificación logística, mientras que el transporte marítimo mantiene una alta dependencia de la estabilidad de las rutas de navegación, en un contexto internacional con tensiones persistentes.

El estudio señala que eventuales cambios en el escenario geopolítico podrían generar ajustes en los tiempos y costos de las operaciones logísticas. Frente a esta situación, las empresas avanzan en estrategias de gestión del riesgo y en la revisión de sus esquemas operativos.

Sostenibilidad y adaptación operativa

A estos factores se suma la necesidad de adecuarse a nuevos estándares de sostenibilidad, un proceso que requerirá inversiones tanto en el corto como en el mediano plazo y que tendrá impacto en la estructura de costos del sector. El informe indica que esta transición plantea oportunidades de mejora operativa, aunque también exige capacidad financiera y planificación.

En este contexto, 2026 se presenta como un año de ajuste y consolidación para el transporte y la logística a nivel global. Con un crecimiento más moderado, la atención del sector se concentra en la eficiencia operativa, la previsibilidad y la adaptación a un entorno económico y regulatorio más exigente.

