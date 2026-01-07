La OMA refuerza la agenda global para proteger la integridad de las cadenas de suministro

La OMA pone el foco en los desafíos que enfrentan las autoridades aduaneras y los actores del comercio para proteger un sistema que debe ser, simultáneamente, seguro, eficiente y transparente (Imagen: Shutterstock)

Las cadenas globales de suministro de carga atraviesan una etapa de creciente complejidad. Su rol como infraestructura crítica de la economía mundial —permitiendo el flujo de bienes, servicios e innovación a través de las fronteras— las convierte, al mismo tiempo, en un objetivo prioritario para actividades ilícitas. En este contexto, la integridad del sistema logístico emerge como una condición central para sostener la resiliencia económica y la confianza en el comercio internacional.

Así lo plantea la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en su más reciente análisis sobre la integridad de las cadenas globales de suministro, publicado en enero de 2026.

El documento pone el foco en los desafíos que enfrentan las autoridades aduaneras y los actores del comercio para proteger un sistema que debe ser, simultáneamente, seguro, eficiente y transparente.

El alcance y la escala de las cadenas de suministro globales generan oportunidades para la innovación y el crecimiento, pero también abren brechas que son explotadas por redes de narcotráfico y comercio ilícito. La utilización de cargamentos legítimos para ocultar mercancías ilegales, el aprovechamiento de lagunas regulatorias y la evasión de controles incrementan la presión sobre las autoridades encargadas de la supervisión.

En este escenario, las Aduanas se consolidan como la primera línea de defensa de los Estados. Su rol ya no se limita al control en frontera, sino que se extiende a la gestión integral de riesgos, la coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto con el sector privado. La OMA subraya que preservar la seguridad sin afectar la fluidez del comercio requiere un equilibrio cada vez más sofisticado entre control, inteligencia y cooperación.

Enfoque colaborativo y gestión de riesgos

Uno de los ejes centrales del trabajo de la OMA es el fortalecimiento de la resiliencia aduanera frente a riesgos que varían significativamente entre regiones. En ese marco, el Proyecto de Integridad de la Cadena de Suministro (SCI) impulsó una serie de seminarios regionales destinados a concentrar esfuerzos donde los niveles de exposición resultan más elevados.

Tras encuentros realizados en Camboya, Bahréin, República Dominicana y Bélgica, en octubre de 2025 se llevó a cabo un seminario final en Namibia, dirigido a miembros de África Oriental, Meridional y Occidental. El encuentro abordó problemáticas específicas de la región y presentó nuevo material de orientación desarrollado bajo el Pilar 1 del Marco SAFE, orientado a evaluaciones de seguridad.

Este material busca asistir a los miembros de la OMA en la identificación sistemática de amenazas y vulnerabilidades emergentes, promoviendo mayor transparencia y rendición de cuentas mediante esquemas de reporte estructurados. La iniciativa refuerza la idea de que la integridad de la cadena no depende de acciones aisladas, sino de marcos comunes y capacidades compartidas.

Seguridad, datos y asociaciones público-privadas

En los últimos años, la OMA identifica un cambio relevante: un mayor sentido de propósito compartido entre las aduanas y los actores del sector privado. El reconocimiento de los beneficios mutuos del intercambio de datos y de la cooperación operativa ha acelerado el diálogo multilateral en torno a la seguridad de las cadenas de suministro marítimas.

En septiembre de 2025, este enfoque se reflejó en una conferencia coorganizada junto con el Consejo Mundial de Transporte Marítimo y la Asociación Internacional de Puertos y Terminales, que reunió a actores públicos y privados para analizar los desafíos vinculados al crimen organizado y la resiliencia portuaria. El intercambio puso en evidencia la necesidad de contar con bucles de información funcionales y marcos de cooperación estables para anticipar riesgos y responder de forma coordinada.

En paralelo, la OMA y la IAPH presentaron una actualización de las Directrices sobre Cooperación entre Aduanas y Autoridades Portuarias, reforzando el rol de la confianza y la estandarización como pilares para una gestión más eficiente del comercio marítimo.

Tecnología, oportunidades y límites

El avance tecnológico ocupa un lugar destacado en la agenda de la OMA. El Informe de Estudio 2025 sobre Dispositivos de Seguridad Inteligentes analiza el potencial de soluciones capaces de monitorear la carga en tiempo real, dando lugar a una nueva generación de envases inteligentes aplicados al transporte marítimo.

Estas herramientas pueden contribuir a crear entornos más hostiles para los actores criminales, mejorando la trazabilidad y la detección temprana de desvíos. Sin embargo, la OMA advierte que la tecnología no elimina uno de los riesgos más persistentes del sistema: la participación humana interna. El denominado “conspirador interno” continúa siendo una de las principales vulnerabilidades de las cadenas legítimas de comercio, recordando que la integridad no es solo una cuestión técnica, sino también organizacional y cultural.

Mirada sistémica hacia 2026

De cara al futuro, la OMA observa una alineación creciente entre aduanas, puertos, navieras y organismos de aplicación de la ley en torno a un objetivo común: preservar cadenas de suministro seguras, confiables y eficientes. Para lograrlo, será clave profundizar la cooperación multilateral genuina y avanzar en plataformas que faciliten el intercambio fluido de datos e información relevante.

El organismo también propone un cambio de enfoque: reducir la atención exclusiva sobre los productos ilícitos y concentrarse en el sistema de comercio en su conjunto, identificando los puntos estructurales que son explotados por actividades criminales.

En 2026, el Proyecto SCI continuará operando bajo la nueva Unidad de Integridad de la Cadena de Suministro de la Secretaría de la OMA, con el objetivo de ampliar las actividades regionales de desarrollo de capacidades, fortalecer los controles aduaneros y contribuir a la construcción de cadenas de suministro más resilientes.