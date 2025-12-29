Juguetes importados bajo la lupa: fallas en la cadena de abastecimiento y controles técnicos

Uno de los casos detectados fue el de un juguete didáctico para bebés que emitía sonidos por encima de los niveles permitidos (Foto: Shutterstock)

Las sanciones aplicadas en Argentina a importadores de juguetes que no cumplían con los requisitos técnicos de seguridad reavivaron el debate sobre los controles en la cadena de abastecimiento de productos sensibles.

Más allá del impacto económico de las multas, el caso expone con claridad cómo una falla documental puede recorrer toda la cadena logística hasta llegar al consumidor final, y cuáles son los aprendizajes que deja para el comercio exterior y la gestión de operaciones.

Las multas, que superan los 100 millones de pesos, fueron dispuestas por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial tras denuncias impulsadas por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, en el marco de la política de Vigilancia de Mercado. El objetivo fue frenar la comercialización de juguetes que no respetaban las normas de seguridad vigentes y que representaban un riesgo para la salud infantil.

Uno de los casos detectados fue el de un juguete didáctico para bebés que emitía sonidos por encima de los niveles permitidos. El hecho se agravó porque el producto exhibía sellos de seguridad en su envase, pese a no cumplir con los requisitos técnicos exigidos. Además, se identificaron situaciones de mayor complejidad, como la presentación de certificados apócrifos y declaraciones juradas adulteradas, lo que puso en evidencia una falla grave en los mecanismos de validación.

Desde una mirada logística y de cadena de abastecimiento, el principal quiebre no estuvo en el movimiento físico de la mercadería, sino en la trazabilidad técnica y documental. La mercadería logró atravesar etapas clave —importación, distribución y comercialización— sin que se detectara a tiempo el incumplimiento normativo. Esto refleja que los controles preventivos no funcionaron como una barrera eficaz y que la detección se produjo de manera reactiva, cuando el producto ya estaba en el mercado.

Una vez detectadas las irregularidades, el sistema respondió con medidas concretas: retiro de los productos, eliminación de avisos, sanciones económicas y advertencias sobre posibles medidas adicionales (Imagen: Shutterstock)

El rol del importador y los controles a lo largo de la cadena

El rol del importador aparece como un punto central del análisis. Más allá de proveedores externos o fabricantes en origen, la normativa local establece que el importador es el responsable último de garantizar que los productos cumplan con los estándares técnicos y de seguridad. En este caso, la falta de verificación adecuada de la documentación y de la correspondencia entre el producto y los certificados permitió que el desvío avanzara a lo largo de la cadena.

La comercialización a través de plataformas digitales sumó un factor adicional de complejidad. La rápida publicación y venta de los productos amplificó el alcance del problema, obligando luego a ordenar el retiro del mercado y la baja de publicaciones en canales de comercio electrónico. Este punto refuerza la necesidad de integrar controles técnicos más robustos antes de habilitar la venta, especialmente en categorías reguladas.

Una vez detectadas las irregularidades, el sistema respondió con medidas concretas: retiro de los productos, eliminación de avisos, sanciones económicas y advertencias sobre posibles medidas adicionales, como el bloqueo de CUIT en caso de reincidencia. También se exigió la publicación de las resoluciones sancionatorias, buscando reforzar el carácter disuasivo de la medida.

El aprendizaje que deja este episodio es transversal a toda la cadena logística. En productos considerados críticos, la logística no se limita al transporte ni al despacho aduanero. Incluye controles previos, ensayos técnicos, certificaciones válidas y una gestión documental consistente. El ahorro de tiempo o costos en estas etapas iniciales puede derivar en impactos mucho mayores cuando el desvío se detecta tarde, tanto en términos económicos como reputacionales.

En un contexto de cadenas cada vez más ágiles y digitalizadas, el caso de los juguetes sancionados funciona como una señal de alerta: la trazabilidad técnica es tan importante como la trazabilidad física. Fortalecer los controles en los primeros eslabones no solo reduce riesgos legales, sino que también protege la integridad del sistema y la confianza del mercado en su conjunto.