Movant LogComex

La transición energética tensiona infraestructura y expone cuellos logísticos en la industria global

La situación acelera tensiones en redes eléctricas, puertos y corredores globales, mientras la demanda industrial y digital reconfigura rutas de abastecimiento y costos operativos

Guardar
De acuerdo con el Foro
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la disponibilidad de electricidad limpia condiciona tanto la inversión como las operaciones logísticas diarias (Foto: Shutterstock)

La transformación hacia energías limpias avanza, pero lo hace sobre cadenas de abastecimiento cada vez más presionadas por la falta de infraestructura, la volatilidad energética y nuevas reglas de comercio internacional.

El último informe del Foro Económico Mundial muestra que, aunque la tecnología está disponible, la logística global enfrenta límites estructurales: redes eléctricas congestionados, puertos que requieren reconversión y un transporte regulado por normativas divergentes entre regiones.

En este escenario, la demanda industrial no afloja. El consumo eléctrico de la industria creció casi 4% en 2024, impulsado por manufactura electrointensiva y digitalización, lo que eleva la competencia por recursos entre sectores productivos, operadores logísticos y data centers de gran escala. Esta convergencia crea un nuevo desafío: garantizar capacidad operativa en un entorno energético limitado, donde la disponibilidad de electricidad limpia condiciona tanto la inversión como las operaciones logísticas diarias.

Al mismo tiempo, la transición energética está reorganizando las cadenas globales de minerales críticos, con altos niveles de concentración en pocos países y una demanda que crece a doble dígito. Para la logística, esto implica mayores riesgos de suministro, posibles cuellos en puertos especializados y una competencia creciente por materiales esenciales para flotas eléctricas y baterías de almacenamiento.

Infraestructura energética en tensión: el nuevo límite físico de la logística

La red eléctrica mundial se expandió, pero no al ritmo de la electrificación industrial y del auge de la inteligencia artificial. La inversión anual ronda los US$ 400.000 millones, muy por debajo de los US$ 811.000 millones necesarios para sostener la demanda futura. Esta brecha afecta directamente a hubs logísticos, parques industriales y centros de distribución que dependen de energía estable para mantener su continuidad operativa.

Algo similar ocurre con los corredores emergentes de hidrógeno y CO2. Aunque existen proyectos piloto, la falta de ductos, almacenamiento y terminales específicas ralentiza la expansión de combustibles alternativos. Esta escasez retrasa la adopción de tecnologías que podrían reducir emisiones en el transporte pesado, un eslabón clave para la competitividad regional e internacional.

La presión también se siente en el transporte marítimo y aéreo. La infraestructura para abastecer metanol o amoníaco aún es marginal y la producción global de combustibles sustentables para aviación apenas llega al 0,7% del consumo total, muy por debajo de las necesidades del mercado. Este déficit impacta en tarifas, disponibilidad y previsibilidad operativa, especialmente en rutas de larga distancia.

El informe advierte que el
El informe advierte que el desempeño ambiental se convierte en un “nuevo pasaporte” para operar, impactando directamente en tarifas, acceso a puertos y condiciones comerciales en todo el mundo (Imagen: Shutterstock)

Normativas desalineadas y costos crecientes: un desafío para el comercio exterior

La logística internacional enfrenta un nuevo mapa regulatorio fragmentado. Europa profundiza esquemas que introducen precios al carbono y exigencias de trazabilidad, mientras Estados Unidos recorta incentivos federales y Asia avanza con sistemas de medición y créditos propios.

Esta falta de alineación genera asimetrías competitivas, incrementa costos de cumplimiento y obliga a rediseñar estrategias de abastecimiento en múltiples cadenas globales.

Para exportadores e importadores, acceder a mercados con reglas divergentes implica adaptar procesos, certificar emisiones y anticipar cambios bruscos en costos logísticos. El informe advierte que el desempeño ambiental se convierte en un “nuevo pasaporte” para operar, impactando directamente en tarifas, acceso a puertos y condiciones comerciales en todo el mundo.

Capital concentrado y brechas regionales: impacto directo en Latinoamérica

La transición avanza con inversiones récord en energía limpia, pero el capital se concentra: 90% de la inversión desde 2021 fue a economías avanzadas y China, dejando a regiones emergentes con financiamiento más caro y menor capacidad de modernización logística.

En Latinoamérica, esto dificulta cerrar la brecha de infraestructura, expandir redes eléctricas, actualizar puertos y mejorar corredores multimodales, especialmente en sectores vinculados al comercio exterior.

La consecuencia es doble: cadenas más expuestas a interrupciones y una brecha creciente entre países que pueden adaptar su logística energética y aquellos que quedan rezagados frente a requisitos ambientales y operativos más exigentes.

El punto de inflexión: la logística como variable crítica del futuro industrial

El informe concluye que la transición industrial ya no depende solo de innovación tecnológica, sino de la capacidad logística para sostenerla. Redes eléctricas ampliadas, puertos adaptados, abastecimiento energético confiable y reglas armonizadas serán determinantes para asegurar que la transición no genere más cuellos de botella de los que resuelve.

Para las economías emergentes, el desafío es aún mayor: acelerar inversiones, reducir brechas de infraestructura y garantizar que la reconversión energética no profundice las limitaciones estructurales que hoy condicionan su integración al comercio global.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorTransición EnergéticaAbastecimiento

Últimas Noticias

Cómo la logística y el control de calidad sostienen la operación en el consumo masivo

Florencia Lema, responsable de operaciones y supply chain para una empresa de consumo masivo, describe los desafíos de abastecimiento, la sensibilidad del producto alimenticio y la necesidad de procesos trazables

Cómo la logística y el

El peso logístico en el desarrollo inmobiliario argentino

Jaime Garbarsky, presidente de un grupo de desarrollo inmobiliario, analiza la evolución del sector en Argentina en las últimas décadas y cómo hoy en día la construcción se ve influenciada por la logística

El peso logístico en el

La carga aérea entra en zona crítica: la falta de aviones extenderá las demoras hasta 2034

Los cuellos de botella en la cadena aeroespacial elevan costos, tensan la capacidad operativa y limitan la disponibilidad de aviones cargueros, afectando la estabilidad de las cadenas de abastecimiento

La carga aérea entra en

Normativas críticas y mercados en expansión: claves para entender el nuevo movimiento importador

Alejandro Arostegui, despachante de aduana, analiza la apertura actual del comercio exterior y el crecimiento de sectores como bicicletas, camping y artículos para bebés

Normativas críticas y mercados en

Demanda global de GNL crecerá hasta 300 Mt hacia 2035 y abre una ventana estratégica para Argentina

El salto proyectado en el consumo, relacionado con la expansión de la IA, exigirá más infraestructura, nuevos corredores marítimos y proveedores capaces de sostener cadenas de abastecimiento estables

Demanda global de GNL crecerá
DEPORTES
El ranking de los 10

El ranking de los 10 pilotos mejores pagados de la Fórmula 1 en 2025: en qué lugar quedó el campeón Lando Norris y una sorpresa

Real Madrid-Manchester City será el duelo más atractivo del cierre de la fecha 6 de la Champions League: la agenda de la jornada

La argentina que conquistó el mundo con el taekwondo y obtuvo un reconocimiento inédito en la historia: “Costó bastante”

Rumores de infidelidad y otra celebridad de por medio: los entretelones de la historia de amor de Lando Norris y Magui Corceiro

La Semana del Tenis: la lluvia detuvo Las Finales y el protagonismo pasó al aula con destacados disertantes

TELESHOW
El conmovedor momento en que

El conmovedor momento en que Shakira cantó con sus hijos ante 45 mil personas en su 2° show en Buenos Aires

Dillom, sin filtro con Pergolini: de “ir a la tele es un espanto” a por qué Coldplay es “un plato de arroz sin aceite”

El gesto de Bauleti con Zaira Nara luego de que la modelo desmintiera los rumores de reconciliación con Jacob Von Plessen

Damián Betular se ausentó a MasterChef Celebrity: quién fue el famoso cocinero que lo reemplazó

Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”

INFOBAE AMÉRICA

Desmantelan en Uruguay laboratorio que

Desmantelan en Uruguay laboratorio que producía hachís para vender en Brasil e incautan 4.400 kilos de marihuana

Ausencias forzadas: la historia de los Nobel de la Paz que no pudieron recibir su premio por prisión, censura o exilio

Reapareció el narco Sebastián Marset, habló sobre su paradero y criticó a la Justicia de Paraguay: “Me quieren muerto”

Bombarderos rusos se unieron a las maniobras del régimen chino cerca de Japón en medio del aumento de la hostilidad de Beijing

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para rebajar la pena por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro