El sector logístico exige una respuesta federal ante el avance del robo organizado de carga en EEUU

La expansión del crimen organizado está transformando un fenómeno antes localizado en un problema coordinado, transfronterizo y con creciente nivel de violencia (Foto: Shutterstock)

El Consejo Mundial de Transporte Marítimo (WSC) pidió avanzar sin demoras en la aprobación de la Ley de Lucha contra el Crimen Organizado Minorista de 2025, una normativa bipartidista que apunta a contener el crecimiento del organized retail crime (ORC), una modalidad que combina robo de mercancía, hurto de carga, fraudes y actividades vinculadas al crimen transnacional.

La preocupación no es menor: el WSC estima que estas operaciones delictivas generan pérdidas millonarias y comprometen la seguridad de la cadena de suministro estadounidense, afectando a todos los eslabones entre la producción y el consumidor final.

De acuerdo con la carta de apoyo presentada por el WSC junto a más de 90 organizaciones del ecosistema logístico, marítimo, ferroviario, automotor y del retail —incluyendo cámaras de transporte, asociaciones de puertos, redes ferroviarias, operadores logísticos y shippers— la expansión del ORC está transformando un fenómeno antes localizado en un problema coordinado, transfronterizo y con creciente nivel de violencia.

A esto se suma un aumento en la sofisticación operativa: las bandas utilizan identidades falsas, vehículos sustraídos, fraudes documentales y vigilancia de movimientos logísticos, lo que obliga a las empresas a reforzar trazabilidad, monitoreo satelital, controles de acceso y evaluación de riesgo en cada nodo de la cadena. Para muchas compañías, esta problemática ya no es una cuestión policial, sino un factor que condiciona costos, seguros y planificación de inventarios.

Impacto directo en la logística: cargas en tránsito como objetivo prioritario

La coalición señala que los grupos criminales avanzan sobre todos los segmentos del flujo logístico:

Robo de carga en tránsito , tanto por carretera como por ferrocarril.

Intrusiones en centros de distribución y depósitos .

Ataques a terminales, puertos y hubs intermodales .

Fraudes vinculados a gift cards que afectan inventarios y sistemas de control.

Las consecuencias se traducen en demoras, interrupciones, costos adicionales, quiebres de stock y un deterioro en la confiabilidad operativa de las cadenas de abastecimiento. A esto se suma un aumento en el riesgo para trabajadores de la logística, conductores, personal de almacenes y equipos de seguridad.

Para muchas compañías, esta problemática ya no es una cuestión policial, sino un factor que condiciona costos, seguros y planificación de inventarios (Imagen: Shutterstock)

Una respuesta federal para un problema nacional

El proyecto de ley propone la creación del Centro de Coordinación contra la Delincuencia Organizada Minorista y la Cadena de Suministro, un organismo que integrará información entre agencias federales, fuerzas estatales y locales, y expertos del sector privado.

El objetivo es compartir inteligencia, coordinar investigaciones, cerrar vacíos jurisdiccionales y fortalecer capacidades para desarticular redes criminales complejas.

Para Joe Kramek, presidente y CEO del WSC, la iniciativa es un paso decisivo: “El robo organizado de carga y comercio minorista socava la seguridad de la cadena de suministro. No son incidentes aislados, sino operaciones coordinadas que afectan desde la fábrica hasta el puerto y el ferrocarril. Apoyamos firmemente la rápida aprobación de esta legislación para proteger el flujo de bienes que mantiene a Estados Unidos en movimiento”.

Un llamado urgente en plena temporada alta

La carta resalta que la necesidad de avanzar con esta normativa se vuelve crítica ante el inicio del período de mayor movimiento logístico del año. Las organizaciones firmantes advierten que los robos se intensifican durante los picos de volumen, cuando la presión operativa, las ventanas de entrega ajustadas y la complejidad del transporte multimodal generan condiciones más vulnerables.

La aprobación del proyecto podría fortalecer la resiliencia logística, mejorar la coordinación entre sectores y aportar un marco federal para enfrentar un delito que ya opera con escala nacional.