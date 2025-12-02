Movant LogComex

La tecnología redefine la logística: hacia un comercio exterior más ágil y automatizado

Santiago La Rosa Pedernera, CEO y co–founder de una empresa de tecnología para logística y comercio exterior, analiza la evolución del sector y el impacto de la IA en los próximos años

Guardar
Santiago La Rosa Pedernera es
Santiago La Rosa Pedernera es CEO y co–founder de una empresa de tecnología para logística y comercio exterior (Foto: Movant Connection)

“Estamos en un punto de inflexión de la humanidad” afirma Santiago. En esta entrevista, explica cómo la tecnología dejó de ser un soporte para convertirse en el eje central de la operación logística y del comercio exterior. Además, repasa su evolución, los cambios pendientes y el rol de la automatización en un futuro cercano.

¿Cómo describís hoy la relación entre tecnología, logística y comercio exterior?

La tecnología atraviesa todo, no solo la logística o el comercio exterior. Ya nos transformó como seres humanos y estamos en un momento bisagra: va a tener un rol primordial, incluso por encima de lo que imaginamos.

En Argentina hubo un cambio clave en 1994, cuando se pasó del papel al sistema en materia aduanera. Ese salto generó un ecosistema digital que empezó a crecer. Lo increíble es ver cómo se trabajaba antes: una cantidad de papeles y procesos manuales que hoy serían imposibles.

Con el tiempo hubo avances, retrocesos y estancamientos. Seguimos usando un sistema que viene de 1994. Pero la tecnología actual puede generar un comercio exterior mucho más eficiente, seguro y preparado para la velocidad del mercado. La evolución vino más por el lado de empresas que empujaron sus propias soluciones, aun cuando las herramientas estatales no avanzaban al mismo ritmo.

¿Cuáles fueron los hitos más importantes en los últimos años en la digitalización?

La creación de ventanillas únicas fue una de las transformaciones más relevantes. En varios países del mundo ya funcionan, y ese modelo permite procesos más simples y precisos.

Un ejemplo importante es la modernización de la declaración aduanera, que es un sistema sólido desde 1994 pero que necesita ser llevado al 2025. Ahí la tecnología actual permite controles basados en datos, no en volumen. Pasar de revisar “más” a revisar “mejor”.

El paradigma cambió: menos papeles y más inteligencia. El enfoque debería ser como un “sniper”: saber exactamente qué controlar a partir de la información disponible. Ese es el cambio de mindset que necesitamos como país.

¿El eslabón más débil del ecosistema es el Estado o las empresas?

En realidad, son dos niveles distintos.

Primero están las corporaciones: muchas siguen teniendo infraestructura obsoleta, procesos manuales o planillas que ya no acompañan el ritmo del mercado. Ese mindset corporativo es el primer punto que tiene que cambiar.

El segundo nivel es el Estado. Los gobiernos deben ofrecer herramientas modernas que acompañen esa transformación. Si una empresa evoluciona pero el marco estatal sigue usando sistemas antiguos, todo ese valor se pierde.

Las dos partes deben avanzar juntas. Si no, el costo operativo aumenta, se traslada a precios y la eficiencia desaparece.

¿Cómo imaginás el comercio exterior dentro de cinco años?

Lo primero es la construcción de control towers—centros estratégicos que integran datos, monitorean operaciones en tiempo real y permiten tomar decisiones coordinadas a nivel regional o global—, tanto regionales como globales. Todo se decide a partir de la data, y las compañías ya lo entendieron. La información es el nuevo motor operativo.

A partir de eso, imagino un comercio exterior prácticamente automático. La inteligencia artificial demostró que procesos que parecían imposibles de digitalizar ahora no solo se pueden hacer, sino que se pueden hacer mejor. Estamos viviendo una mezcla entre una revolución industrial exponencial y una burbuja de innovación.

Cuando esa burbuja se estabilice, lo que quede será de valor altísimo: automatización, decisiones en tiempo real y una red de sistemas interconectados entre lo privado y lo público.

Ya vemos empresas que pasan de necesitar 200 personas a funcionar con 10. Lo que viene es mucho más disruptivo: procesos “human in the loop” donde la máquina ejecuta y el humano supervisa… y, en un futuro, 100% automatizados.

En cinco años el salto va a depender de la voluntad de todos los actores. Ocurre igual: la diferencia será si pasa en cinco, diez o veinte.

Para Santiago, muchas empresas "siguen
Para Santiago, muchas empresas "siguen teniendo infraestructura obsoleta, procesos manuales o planillas que ya no acompañan el ritmo del mercado. Ese mindset corporativo es el primer punto que tiene que cambiar" (Imagen: Shutterstock)

La ciberseguridad aparece como un tema crítico. ¿Qué está pasando en el sector?

La ciberseguridad está en el centro del mundo tecnológico. Las vulnerabilidades son mayores que nunca y los riesgos crecen. Y aparece otro factor clave: el compliance, que se volvió top of mind en todas las corporaciones.

Un dato importante: no existe sistema infalible. Todas las grandes compañías del mundo fueron vulneradas alguna vez. Es una carrera constante entre quienes atacan y quienes defienden.

Lo que sí existe es la mitigación. Certificaciones como la ISO 27001 son una forma de demostrar que se hace lo máximo posible dentro de un estándar. Pero la seguridad total no existe: eso hay que tenerlo claro.

¿Cuál es el rol del factor humano? ¿Y qué habilidades necesitan hoy los líderes?

El 90% de los problemas de ciberseguridad viene del usuario: alguien que hizo clic donde no debía, que cayó en un phishing o que subestimó el riesgo. Por eso hay que educar y educarnos. Todos buscamos atajos, comodidad. Y ese es el primer error.

En cuanto a liderazgo, la palabra clave es flexibilidad. El mundo está cambiando a una velocidad que nadie puede prever. La IA que explotó en 2022–2025 cambió el mapa por completo: empresas que valían cero hoy valen miles de millones.

Entonces, ¿de qué sirve ser experto en algo que quizá quede obsoleto en un año? El líder del futuro —y del presente— tiene que ser adaptable, curioso y capaz de reaprender constantemente.

A nivel corporativo, el cambio es aún más profundo: es repensar todos los procesos con la tecnología en el centro. Si una empresa no hace ese cambio, su valor competitivo desaparece.

Creo que estamos viviendo un período único en la historia de la humanidad. Una revolución industrial exponencial que da miedo, pero que también va a mejorar la vida de todos.

Somos afortunados por vivir este momento, pero también tenemos un desafío enorme: salir de la zona de confort, romper miedos y pensar distinto. No tenemos otra opción: la transformación ya empezó.

Si tuvieras que aconsejar a tus futuros hijos, ¿qué les recomendarías estudiar?

Les recomendaría estudiar ingeniería, en cualquiera de sus verticales. Te da una forma de pensar distinta, más estructurada, más profunda. No porque sea eterno: probablemente también quede obsoleto en algún momento. Pero hoy es lo que más valor va a tener en el corto y mediano plazo.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorTecnología

Últimas Noticias

El liderazgo que necesita la logística: bienestar, propósito y resultados en un sector 24/7

Alejo Rodríguez, fundador de una consultora de recursos humanos enfocada en la prosperidad de los colaboradores, comparte algunas estrategias para potenciar el desempeño en contextos logísticos

El liderazgo que necesita la

Crece el proteccionismo global y se amplían las tensiones para las cadenas de suministro

La escalada de restricciones comerciales impulsa cambios en proveedores, plazos y costos logísticos, en un momento en que la demanda global muestra señales dispares hacia 2026

Crece el proteccionismo global y

Negociar en tiempos complicados

Las tensiones globales, la disputa por cadenas de suministro y la polarización política exigen una nueva forma de negociar: menos imposición, más legitimidad social, visión multicultural y acuerdos capaces de sostenerse en el tiempo

Negociar en tiempos complicados

La visión saludable que transforma el consumo y desafía al comercio exterior

Michaël Levy, director de una empresa india del rubro saludable con operación en Argentina, comparte su mirada sobre una industria en expansión y las decisiones que definen la sustentabilidad del negocio

La visión saludable que transforma

La Vía Navegable Troncal avanza hacia su nueva concesión con la validación del proceso ambiental

La aprobación del procedimiento de audiencia y del informe de gestión ambiental permite avanzar en los pliegos que definirán la futura operación de señalización y dragado del corredor fluvial

La Vía Navegable Troncal avanza
DEPORTES
14 frases de Darío Benedetto:

14 frases de Darío Benedetto: qué lo “hartó” del fútbol y el origen de la frase “noches alegres, mañanas tristes” en Boca

La extraña afección en un ojo que sufre una estrella de la UFC tras recibir un “piquete”

Con 20 millones de dólares para gastar, las figuras que buscará Marcelo Gallardo para la refundación de River Plate

Enzo Fernández recordó el video de los festejos de la selección argentina tras la Copa América que desató un conflicto con Francia: “Fue una época difícil”

Controversia en Brasil: salió de prisión tras cumplir una condena por tráfico de drogas y jugó la final con una tobillera electrónica

TELESHOW
La Tora Villar emocionó con

La Tora Villar emocionó con su testimonio sobre fe y bautismo: “Dios me salvó la vida”

Justina Bustos compartió cómo creció su pancita de embarazada previo al nacimiento de su hija: el video

El cambio de look de la China Suárez que sorprendió a días de comenzar el invierno en Turquía

Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio con un tierno video

Marta Fort volvió a sincerarse sobre la interna familiar: “Vamos a tener que ganar un derecho de piso”

INFOBAE AMÉRICA

¿Cómo acceder a becas completas

¿Cómo acceder a becas completas para estudios universitarios y técnicos en las mejores instituciones del país?

Plásticos programados para degradarse: cómo este avance podría cambiar la lucha contra la contaminación

El CNE de Honduras denunció presiones y boicot de colectivos oficialistas en el reinicio de la divulgación de resultados

Récord mundial para el “Huevo de Invierno” de Fabergé, la joya imperial más sofisticada de la historia

El papa León XIV sugirió mantener la presión económica contra el régimen de Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela