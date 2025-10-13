Movant LogComex

Retrasos, escasez y costos récord: la aviación enfrenta su mayor desafío logístico en décadas

La congestión en las cadenas de suministro aéreas está afectando la entrega de aeronaves, repuestos y servicios de mantenimiento. IATA advierte que la recuperación del sector podría verse comprometida

Guardar
La alta demanda de aeronaves
La alta demanda de aeronaves nuevas contrasta con un cuello de botella productivo: actualmente existen más de 17.000 unidades en lista de espera (Foto: Shutterstock)

La aviación comercial atraviesa una de las tensiones más significativas de su historia reciente. Según un informe elaborado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) junto con la consultora Oliver Wyman, los problemas estructurales en la cadena de suministro de aeronaves podrían costar a la industria más de 11 mil millones de dólares durante 2025.

El estudio advierte que los retrasos en las entregas, la escasez de piezas críticas y el envejecimiento de la flota están elevando los costos operativos y comprometiendo la eficiencia de las rutas aéreas. Para un sector clave en el transporte de mercancías y pasajeros, la solidez de la cadena de suministro es esencial para sostener la conectividad y el crecimiento del comercio global.

Una red global bajo presión

El mercado mundial de aviación comercial aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. A pesar de que se prevé un crecimiento promedio del 5% anual hacia 2034, la recuperación plena se postergó hasta 2027. La alta demanda de aeronaves nuevas contrasta con un cuello de botella productivo: actualmente existen más de 17.000 unidades en lista de espera, lo que equivale a más de una década de producción a los ritmos actuales.

Esta situación ha obligado a las aerolíneas a extender la vida útil de sus flotas, generando una demanda creciente de mantenimiento y repuestos. El mercado de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO, por sus siglas en inglés) alcanzará casi 120 mil millones de dólares en 2025, impulsado por la necesidad de mantener aeronaves más antiguas en operación y atender fallas prematuras en los nuevos modelos.

La IATA identifica tres causas
La IATA identifica tres causas principales detrás de la crisis: un modelo económico desequilibrado, interrupciones globales en la cadena de suministro y un déficit creciente de mano de obra especializada (Imagen: Shutterstock)

Costos en aumento y flotas envejecidas

El informe estima que la demora en la renovación de flotas representa el mayor impacto económico: 4.200 millones de dólares en gastos adicionales de combustible. Operar aeronaves menos eficientes eleva las emisiones y reduce los márgenes, afectando la sostenibilidad de las operaciones.

A esto se suman 3.100 millones de dólares en costos de mantenimiento, debido al uso prolongado de unidades más antiguas. Los tiempos de reparación también se han extendido: las tareas que antes demoraban entre 30 y 60 días pueden tardar hasta 300 días, especialmente en motores y sistemas críticos. Esta extensión obliga a las compañías a alquilar componentes o mantener mayores inventarios, lo que añade 1.400 millones de dólares adicionales en costos logísticos.

Causas profundas: modelo económico y escasez laboral

La IATA identifica tres causas principales detrás de la crisis: un modelo económico desequilibrado, interrupciones globales en la cadena de suministro y un déficit creciente de mano de obra especializada.

Por un lado, el modelo financiero del sector prioriza las ganancias en el mercado posventa —reparaciones y repuestos— más que en la venta inicial de equipos, lo que concentra la rentabilidad en pocos actores y reduce la competencia. Por otro, factores externos como los conflictos geopolíticos, la escasez de materias primas y la alta demanda de aeronaves militares han tensionado la producción de materiales clave como titanio, aluminio y aleaciones especiales.

El informe también señala que la falta de técnicos calificados agrava la situación: la jubilación de trabajadores experimentados y la lenta incorporación de nuevas generaciones han generado vacantes difíciles de cubrir. Solo en América del Norte, la escasez de personal de mantenimiento podría superar los 17.000 trabajadores este año.

Consecuencias en la logística aérea global

El impacto trasciende a las aerolíneas. Los cuellos de botella en el suministro de aeronaves y repuestos afectan la capacidad de carga y transporte internacional, presionando los tiempos de entrega y las tarifas. La congestión en talleres y plantas de mantenimiento también genera un efecto dominó sobre la disponibilidad de vuelos y la eficiencia de las rutas.

IATA advierte que sin acciones coordinadas, la situación podría comprometer la sostenibilidad de la red logística aérea global, un pilar clave del comercio exterior moderno.

Un llamado a la colaboración

Como parte de las soluciones, el organismo propone cinco líneas de acción: fortalecer la colaboración entre todos los actores de la cadena, mejorar la trazabilidad de los insumos y repuestos, aprovechar los datos operativos para optimizar inventarios, ampliar la capacidad de mantenimiento mediante la reutilización de materiales y acelerar la formación de nuevos profesionales.

El informe enfatiza que la crisis puede convertirse en una oportunidad si el sector adopta una visión colectiva y flexible. Mejorar la transparencia, diversificar proveedores y abrir el acceso a información técnica permitiría construir una cadena más resiliente y sostenible.

En un contexto donde la aviación es pieza clave de las cadenas de abastecimiento mundiales, reactivar su entramado productivo no es una opción: es una condición necesaria para sostener el comercio y la conectividad global.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorCarga AéreaSupply ChainMovant-Noticias

Últimas Noticias

Del exceso de trabas a la apertura total: una transición con riesgos

Marcelo Fabián Newton, presidente de una empresa familiar de comercio exterior, advierte sobre los efectos de la desregulación en el mercado local y la responsabilidad del importador frente a los nuevos controles

Del exceso de trabas a

Innovación y movilidad: la logística como motor de cambio

Arturo Simone, titular de compañías del rubro de movilidad y logística, comparte el rol que ocupa el sector en un contexto donde la eficiencia, la conectividad y la pasión marcan el rumbo

Innovación y movilidad: la logística

Automatización y trabajo logístico: IA, robótica y datos configuran un cambio estructural global

La digitalización avanza sobre todos los eslabones del transporte y la distribución. La automatización redefinirá los perfiles laborales y exigirá nuevas competencias técnicas y digitales

Automatización y trabajo logístico: IA,

El abastecimiento más allá de las compras: estrategia, tecnología y colaboración

Mariano Di Paolo, gerente de abastecimiento en la industria farmacéutica, destaca la necesidad de anticiparse al contexto logístico y adaptar la gestión frente a los cambios del comercio exterior

El abastecimiento más allá de

Asociaciones europeas buscan una transición logística más gradual hacia flotas sostenibles

Las principales organizaciones del transporte por carretera y la cadena de frío proponen incentivos y mejoras en infraestructura antes que mandatos obligatorios de compra de camiones eléctricos

Asociaciones europeas buscan una transición
ÚLTIMAS NOTICIAS
El plan criminal de Laurta:

El plan criminal de Laurta: entrenamientos en el río, la traición al remisero y un error que frustró su fuga

Del apoyo para las elecciones a la relación con China: 10 frases destacadas de Donald Trump en la cumbre con Javier Milei

Javier Milei le entregó a Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados

Cómo reducir la exposición a microplásticos en casa: prácticas recomendadas por científicos

Bessent aclaró que no le pidió a la Argentina terminar el swap con China, pero apuntó a bases militares y centros de observación

INFOBAE AMÉRICA
El organismo electoral de Bolivia

El organismo electoral de Bolivia alertó que la falta de combustibles puede afectar la segunda vuelta presidencial

La polémica entre la Real Academia Española y el Instituto Cervantes se trasladó al Congreso de la Lengua Española

El régimen de Assad trasladó miles de cadáveres a una fosa secreta para ocultar sus crímenes de guerra en Siria

Al menos 14 muertos tras el colapso de una mina de oro en el sur de Venezuela

La OTAN debate reforzar las defensas del flanco oriental tras las incursiones rusas en el espacio aéreo

TELESHOW
Coni Mosqueira despidió la lactancia:

Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo

La escapada de Luli Fernández y su hijo Indalecio a las Cataratas del Iguazú luego de anunciar su separación

El enojo de Barby Franco tras las palabras de Mariana Brey sobre su vínculo con Fernando Burlando: “¡Suelte,señora!"

Jimena Barón y su pareja Matías Palleiro contaron cuándo mostrarán la cara de su bebé a 4 meses de su nacimiento

La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”