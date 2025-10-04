Movant LogComex

Coordinar actores y sistemas en una cadena todavía en desarrollo

Carlos Medina, gerente de logística y distribución en la industria de la construcción, describe cómo la logística inversa, la falta de estandarización y la resistencia al cambio impulsan la mejora de procesos y la eficientización

Por Redacción Movant

Guardar
Carlos Medina es gerente de
Carlos Medina es gerente de logística y distribución en la industria de la construcción (Foto: Movant Connection)

“Podés dar un buen servicio, pero si no sos eficiente, no sos rentable”, afirma Carlos. En esta entrevista, reflexiona sobre los desafíos de la logística en la construcción, desde la complejidad de los traslados y la coordinación entre actores, hasta la necesidad de sistemas modernos y equipos capacitados.

¿Cuáles son las particularidades de la logística de productos para la construcción?

En este rubro manejamos productos muy pesados. Un par de pallets de cerámicos ya completa un camión grande, como un chasis o un balancín. Por eso, las entregas suelen implicar vehículos de gran porte, aunque sean para pocos clientes.

¿Cómo es el flujo de trabajo diario y qué dificultades suelen aparecer?

La logística en construcción es particular. A diferencia de otros sectores, acá no hay vencimientos ni controles sanitarios, pero sí desafíos propios: muchas veces llevás mercadería a un lugar que todavía no está construido. Eso implica que no podés usar un autoelevador y necesitás camiones con descarga propia, como grúas.

Además, factores como la lluvia complican que, si el suelo está blando, haya que reprogramar para días después. También pasa que en algunos barrios privados no se permite el acceso inmediato, y tenés que reorganizar. Esa dinámica no la vi en otros ambientes.

¿Qué diferencias y similitudes encontrás con otros rubros donde trabajaste, como alimentos o industria?

Cada sector tiene su dinámica, pero todos comparten un mismo análisis logístico: lograr eficacia y al mismo tiempo eficiencia. Podés dar un buen servicio, pero si no sos eficiente, no sos rentable. En ese sentido, construcción, alimentos o medicamentos requieren el mismo equilibrio.

¿Cómo funciona la coordinación entre los distintos actores de la cadena de suministro en construcción?

En construcción se da algo particular: la gente del rubro se conoce mucho entre sí, pero la logística todavía está en vías de desarrollo. En otras industrias ya está todo estandarizado: los turnos, la información previa, el respeto a los horarios. Acá todavía se está aprendiendo a administrar turnos y compartir datos antes de las entregas. Es un proceso que se está construyendo desde cero.

¿Qué oportunidades de mejora ves en el sector?

Un punto clave son los sistemas. El WMS está afianzado en muchos sectores, pero en construcción recién empieza a implementarse. Lo mismo pasa con TMS o con procesos de última milla. Son herramientas fundamentales para ser productivos, pero todavía están en desarrollo.

¿Qué papel juegan los equipos humanos en este contexto?

Fundamental. Los recursos humanos son quienes gestionan turnos y sistemas. El problema es que están muy ambientados a la construcción, conocen los productos, pero no siempre tienen formación logística. Entonces hay que capacitarlos y concientizar sobre los beneficios de las herramientas logísticas para que se sientan motivados a usarlas.

¿Cómo funciona la logística inversa en este rubro?

Es muy habitual. En construcción hay mucha informalidad en los productos: falta de código de barras, embalajes inadecuados, pallets mal armados. Eso genera devoluciones frecuentes. Por eso la logística inversa está presente y se gestiona tanto desde fabricantes como desde revendedores.

Según Carlos, "en construcción hay
Según Carlos, "en construcción hay mucha informalidad en los productos: falta de código de barras, embalajes inadecuados, pallets mal armados" (Foto: Shutterstock)

El sector de la construcción no viene mostrando el mismo nivel de actividad que en otros años. ¿Cuál es tu mirada?

La construcción tuvo una caída muy fuerte en el último año y medio. Ahora está estabilizada, pero en un piso bajo. Todavía no repuntó. Desde lo logístico, se espera que evolucione, pero no hay un escenario claro aún.

¿Qué habilidades son esenciales para un desempeño óptimo en logística?

Lo primero es el conocimiento logístico. El sector está lleno de especialistas en construcción, pero faltan perfiles logísticos. Cuantos más logísticos haya, mejor será la coordinación entre quienes envían y reciben. Después está la tecnología: saber implementar y aprovechar sistemas como un WMS hace la diferencia.

¿Qué reflexión final compartirías?

En logística hay que animarse a innovar. Se pueden tener sistemas, recursos y herramientas, pero lo que marca la diferencia es el análisis y la capacidad de probar cosas nuevas.

En construcción, por ejemplo, se sigue trabajando con equipos a combustión, cuando ya existen alternativas a litio que reducen costos de combustible y mantenimiento. Pero cambiar cuesta porque las empresas son personas, y las personas tienen resistencia al cambio. Romper esa inercia es lo que puede dar ventajas competitivas.

Temas Relacionados

LogísticaConstrucciónPlanificaciónTecnologíaCambio

Últimas Noticias

Del proveedor al operario: cómo garantizar insumos críticos para un trabajo seguro

Melani Aguirre, encargada de compras y comercio exterior en la industria de protección y seguridad para empresas, comparte su visión sobre regulaciones, transporte multimodal y la necesidad de anticipar demoras

Del proveedor al operario: cómo

Desafíos logísticos de una industria pesada y en constante transformación

Lucas Pariggi, encargado de planificación logística en una empresa dedicada a la fabricación de caños de acero, explica por qué la comunicación interna y la coordinación con transportistas ayudan a garantizar eficiencia

Desafíos logísticos de una industria

Nuevo régimen remoto agiliza la operatoria logística de exportadores

Con la Resolución 5770/2025, la Aduana incorpora el sistema de “Exportación Monitoreada”, que habilita controles remotos en planta. La medida digitaliza procesos, reduce la burocracia y permite despachos más ágiles

Nuevo régimen remoto agiliza la

La fruticultura argentina y el desafío logístico de llegar al mundo

Marcelo Pablo Pérez, socio gerente de una empresa de servicios integrales de comercio exterior, explica el rol clave de la producción frutícola, la logística y los requisitos internacionales

La fruticultura argentina y el

La carga aérea global mantuvo su impulso con un crecimiento del 4,1% en agosto

La diversificación de rutas y el traslado de productos de alto valor al avión consolidan al sector como un actor clave frente a la incertidumbre del comercio internacional

La carga aérea global mantuvo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: todo

Elecciones 2025, en vivo: todo lo que hay que saber sobre los comicios legislativos

El Gobierno busca concretar el apoyo de EEUU para reencauzar la gestión económica antes de la elección legislativa

Por qué el 60% de los autos nuevos más vendidos en la Argentina son brasileños

En medio de la tensión por el caso Espert, Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para apoyar a sus candidatos

Choque y demoras en la autopista BsAs-La Plata: uno de los conductores estaba ebrio y se lo llevaron esposado

INFOBAE AMÉRICA
Lula impulsa exenciones fiscales y

Lula impulsa exenciones fiscales y nuevos programas sociales rumbo a 2026 mientras la oposición brasileña sigue sin un candidato definido

Francia aseguró que la respuesta de Hamas al plan de Trump “permite avanzar hacia el fin de la guerra” en Gaza

Giorgia Meloni afirmó que el mundo tiene el deber de aceptar el plan de Donald Trump para Gaza

Israel avanza en los preparativos para la primera fase del plan de Trump en Gaza

El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH dijo que el plan de paz para Gaza representa una “oportunidad vital”

TELESHOW
Pampita reavivó el escándalo entre

Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi: “Hay versiones encontradas”

Juli Savioli, cantante, actriz y tiktoker: “No me subo para no bajarme”

Damián de Santo y Martín Seefeld se preparan para la temporada en Mar del Plata: “Ya somos un matrimonio con cama afuera”

Tango queer: dos bailarines argentinos copan Europa con la vertiente LGBTQ+ de la música más porteña

Así fue la noche de Maxi López junto a sus hijos y sus amigos: cena íntima, abrazos y relax