Campo, logística, comercio exterior y redes sociales: el desafío de visibilizar lo invisible

Bruno "Joya" Riboldi es ingeniero agrónomo, comunicador digital y agroinfluencer (Foto: Movant Connection)

“Todo lo que consumimos tiene transporte en el medio”, afirma Bruno. Desde el campo hasta la planta de producción y el mundo, la logística y el comercio exterior forman parte de toda la cadena de producción agroindustrial. En esta entrevista, el influencer explica la relación entre estos rubros a veces subvalorados y su importancia en la sociedad.

Estamos acostumbrados a escuchar que el agro exporta carne o cereales. ¿Qué otros productos se exportan desde el sector?

Como siempre digo, el sector agropecuario es mucho más grande de lo que se piensa. No es solo soja, maíz, carne y pollo, sino que abarca todas las economías regionales. Eso incluye producción animal (ovinos, bovinos, aves), frutas, verduras, hortalizas. Desde limones en Tucumán hasta viñedos y olivos en el Valle de Uco, pasando por producciones de la Patagonia, o Misiones con su clima tropical. Obviamente, también está la ganadería y agricultura en la Pampa Húmeda, todo el sector agroindustrial, y la parte logística en el medio.

¿Y qué pasa con productos menos visibles, como la lana o la miel?

Hay muchos productos que no solemos mencionar y que son clave. Siempre traté de comunicar la importancia de esos alimentos que también forman parte del agro. Tucumán, por ejemplo, es una de las principales regiones exportadoras de limones en el mundo. También está el Valle de Uco con los vinos, y la Patagonia con otras producciones. Por supuesto, seguimos teniendo los commodities como soja, trigo, maíz, harina de soja, aceite, biodiesel. Todo eso es parte del agro y genera muchísimas divisas para el país.

¿Qué rol cumplen las importaciones dentro del sector agropecuario?

La importación es clave, totalmente fundamental. Muchos productos que se usan en el campo hoy son importados o tienen partes importadas. Estoy hablando desde equipos satelitales hasta maquinaria como cosechadoras o tractores. Hay muchas plantas en el país que funcionan como plantas de ensamble. En muchos casos, es más lógico importar ciertas partes que fabricarlas acá.

Y también producimos piezas que se exportan para ser utilizadas en otras industrias, como en el Mercosur. El mercado es global, no local. Incluso cuando decimos que algo se fabrica acá, muchas veces sus partes son importadas. Por eso, el libre comercio en importaciones es esencial para que funcione la industria.

¿Se podría decir entonces que la relación entre exportaciones e importaciones dentro del sector agroindustrial es clave?

Totalmente. Esa relación siempre estuvo presente. A veces se le da más relevancia, otras veces menos, pero siempre existe. Pensemos en cualquier producto, desde un dispositivo de conectividad hasta una maquinaria pesada: todos tienen componentes nacionales e importados. Para producir, necesitamos ambas cosas, y eso no va a cambiar.

¿Qué diferencias ves en cuanto a logística y accesibilidad para los productores de las distintas zonas agroganaderas del país?

Trabajo en dos polos portuarios clave, y la logística está directamente relacionada con el estado de las rutas. Los fletes van por camión y, en épocas de cosecha, hay tramos muy complicados. En general, los accesos a los puertos están en peores condiciones que las salidas.

Y si hablamos del interior del país, recién ahora se empieza a notar una mejora logística. Hoy comprás algo por e-commerce y quizás no te llegue al campo directamente, pero sí a un pueblo cercano. Hay más puntos de retiro, más cobertura. Eso antes no pasaba.

¿Qué valor tiene para vos el networking en este sector?

Desde que arranqué en redes, siempre tuve una visión global del sector. Me gusta generar alianzas, hacer networking. Participo de charlas en universidades, hablo con jóvenes, con científicos, con ingenieros agrónomos. Creo que todos empujamos para el mismo lado: producir alimentos. Por eso busco conectar distintos actores del sector: productores, profesionales, referentes técnicos. En mis cuentas vas a ver colaboraciones entre actores que parecen lejanos, pero que forman parte de lo mismo. Trato de mostrar la cercanía del sector y ser lo más inclusivo posible. Hoy tenemos que empujar entre todos para posicionar al agro como se merece.

"Muchos productos que se usan en el campo hoy son importados o tienen partes importadas", comenta Bruno, incluyendo equipos satelitales y maquinaria (Foto: Shutterstock)

¿Por qué creés que es importante visibilizar estos sectores poco reconocidos por la sociedad?

Con el alcance que tengo hoy, donde me ven cerca de un millón de cuentas por día, creo que es fundamental incluir a toda la cadena de producción y abastecimiento de alimentos: desde el campo hasta el consumidor. Todos los eslabones de la cadena son igual de importantes. Si uno produce alimentos pero eso no llega a destino, no sirve.

Hice mucho contenido sobre logística, especialmente camiones. La gente ya sabe, por ejemplo, cómo impacta el precio del gasoil en toda la cadena. Cuando sube el gasoil, sube todo. Porque todo lo que consumimos tiene transporte en el medio: sale del campo en camión, pasa por una planta, después va a una empresa de distribución, a un centro logístico y quizás te llega a casa en una moto. Es todo logística. Por eso hay que incluir a todos los eslabones si queremos posicionar al sector.

¿Cuál dirías que es tu objetivo hoy en día?

Desde que empecé en redes, hace ya cuatro años, siempre tuve claro que quería posicionar al agro. Cuando llegaron las redes a mi vida, ya estaba en una etapa madura a nivel profesional: recibido, con estudios en el exterior, con posgrado. Por eso siempre entendí mi cuenta como una herramienta para el sector.

Yo soy la cara visible, pero no es solo mía. La cuenta está al servicio del agro. Y siempre con el objetivo de mostrar que este es un sector noble, trabajador, que aunque esté subvalorado, tiene una responsabilidad enorme: alimentar a la población. Mi misión es seguir posicionando al agro a nivel local, regional y mundial. Esa es mi meta diaria.