Hallaron restos óseos en una zona rural y reavivan la causa por la desaparición de Rosmery en Salta

El reciente hallazgo de restos óseos y prendas en la zona de El Palmar, en el chaco salteño, reavivó la investigación sobre el paradero de Rosmery Aramayo Torres, una mujer de Salvador Mazza cuyo rastro se perdió a inicios de 2025. La localización de los restos fue notificada por un poblador local a la policía, en inmediaciones del paraje Curva de Juan, a unos 60 kilómetros al este de la intersección entre la ruta nacional 34 y la provincial 54.

Rosmery Aramayo Torres fue vista por última vez el 17 de enero de 2025 en su domicilio del barrio Ferroviario de Salvador Mazza. Las cámaras de seguridad la registraron poco después, junto a su pareja, José Eduardo Miranda, a bordo de una camioneta doble tracción sobre la ruta nacional 34, en dirección a la ruta provincial 54, hacia el chaco salteño.

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Su pareja, José Eduardo Miranda, declaró inicialmente que ella se había marchado voluntariamente, pero su testimonio fue desestimado por contradicciones. Miranda fue imputado por femicidio y permanece detenido. La causa, ahora caratulada como femicidio, fue elevada a juicio oral y público.

Un año y medio después de la desaparición, un lugareño reportó el hallazgo de restos óseos y prendas en inmediaciones del puesto Curva de Juan. El jefe de la Brigada de Investigaciones N° 4 de Tartagal, comisario Diego Aguirre, comentó que la denuncia fue realizada a través del sistema de emergencias 911. “A partir de allí, de forma inmediata se pasó la información a la fiscalía GAP, que dispuso una serie de medidas”, explicó el funcionario policial.

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En el lugar, además de los restos y prendas, se halló una cuerda o cinto en la zona del cuello, aunque las fuentes oficiales mantienen reserva sobre ese detalle. La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas aclaró que todavía no existe confirmación sobre la identidad de los restos, que fueron enviados a laboratorios de alta complejidad para análisis de ADN y peritajes forenses.

Durante el procedimiento también se encontró una cuerda o cinto en la zona que correspondería al cuello de los restos encontrados. “Si bien se han encontrado los restos óseos aún no podemos determinar a quién pertenecen. Los equipos científicos deberán establecer si es posible recuperar material genético”, indicó el fiscal Gonzalo Ariel Vega.

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De acuerdo con El Tribuno, este sector ya había sido rastrillada previamente en el marco de la búsqueda de Aramayo Torres, aunque sin resultados positivos en ese momento. El reciente hallazgo ocurrió en ese mismo lugar, motivo por el cual la expectativa creció en torno a la causa, ya que se trataba de un punto revisado previamente por los investigadores.

El operativo más reciente de búsqueda se realizó el 1 de julio en un camino conocido como El Quebrachal, en el paraje El Pelícano, al norte de Salta. El procedimiento involucró a cerca de 50 efectivos policiales, equipos de la Unidad Fiscal creada por resolución 1597/25 del Procurador General Pedro García Castiella, personal de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía de Catamarca, que utilizó canes adiestrados en la detección de restos cadavéricos humanos.

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Los grupos de trabajo recorrieron sectores con desniveles y hundimientos de tierra, ampliando progresivamente la búsqueda. Este rastrillaje de principios de julio finalmente terminó sin resultados concretos sobre el paradero de la mujer. Los fiscales destacaron la colaboración activa de familiares de Aramayo Torres, quienes acompañaron las tareas en terreno.

Desde la desaparición de Aramayo Torres, las autoridades desplegaron múltiples operativos de búsqueda, incluyendo allanamientos y rastrillajes por tierra y agua en sitios como Pozo La Yegua y la zona rural de El Chivil, sin obtener indicios sólidos. Uno de los operativos incluyó la pérdida temporal de un efectivo policial, quien fue hallado con ayuda de baqueanos, informó El Tribuno. Los familiares de la víctima organizaron diversas marchas para reclamar avances en el esclarecimiento del caso.

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