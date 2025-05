Planificación, control y asesoramiento como claves para una gestión aduanera eficiente

Juan Carlos De Giacomo es presidente de una empresa de despachantes de aduana y vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Comercio Exterior (CAESCE) (Foto: Movant Connection)

“El proceso es exitoso cuando se dedica más tiempo al análisis que a la ejecución”, señala Juan Carlos De Giacomo. Con amplia trayectoria en comercio exterior, reflexiona sobre el rol del despachante de aduana, la necesidad de profesionalizar cada paso y los desafíos que enfrenta hoy el sector para operar con eficiencia y seguridad jurídica.

¿Cuáles son los errores más comunes al comenzar a importar o exportar?

El principal error es no dedicar suficiente tiempo al análisis previo. Si uno hace bien esa parte, el proceso en sí es mucho más simple. Pero si se improvisa, aparecen problemas. Siempre digo que hay que acompañar al nuevo operador. Prepararse es lo que garantiza que el trámite luego sea ágil y sin sobresaltos.

¿Por qué es importante planificar antes de importar o exportar?

Porque el análisis previo define el éxito de la operación. Muchas veces se desconoce que además del flete internacional, hay costos internos al arribo que pueden duplicar ese valor: terminales portuarias, cargos de compañías transportistas y demás. Todo eso se tiene que prever.

Saber exactamente cuál es el costo final antes de iniciar el proceso evita sorpresas. Hay operaciones que se encarecen considerablemente por no haber contemplado estos puntos desde el inicio.

¿Cómo fue evolucionando el rol del despachante de aduana?

El despachante de aduana en Argentina cumple un rol muy importante. La importación y la exportación son fuentes clave de ingreso para el Estado, y nuestra función es colaborar en la administración, el control y la eficiencia de esos procesos.

Aunque el Decreto 70 dictado en diciembre de 2023 eliminó el registro formal de despachantes, nuestra función persiste: asesorar, asistir y dar soporte a importadores y exportadores. La idoneidad es clave. Conocer la normativa y saber aplicarla es lo que nos define.

¿Qué implica realmente eficientizar una operación de comercio exterior?

Ser eficiente no es solo ser rápido. La eficiencia tiene que venir acompañada de transparencia y control. El trabajo conjunto entre los distintos actores del proceso, tanto estatales como privados, es lo que marca la diferencia.

Hay que actualizarse constantemente, incorporar tecnología y adaptarse a las nuevas normativas. Por ejemplo, con la apertura actual, surgen operaciones vinculadas al e-commerce que requieren una mirada más afinada. Importar no es simplemente comprar algo en el exterior y esperar a que llegue a tu casa. Hay muchos riesgos a evitar: infracciones aduaneras, cambiarias o costos ocultos.

¿Existe desconocimiento sobre el trabajo del despachante de aduana en el comercio electrónico?

Sí, totalmente. En el e-commerce, la figura del despachante interviene menos directamente, ya que quienes suelen operar son los couriers.

El problema es que mucha gente cree que comprar en una página web y pagar el envío asegura la entrega en casa. Y muchas veces no es así. Un porcentaje importante de esas compras queda retenido en aduana por no cumplir con requisitos. El asesoramiento profesional es clave para evitar eso, sobre todo si se quiere hacer del comercio exterior una actividad sostenida y no una acción puntual.

Para Juan Carlos, "el análisis previo define el éxito de la operación. Prepararse es lo que garantiza que el trámite luego sea ágil y sin sobresaltos" (Foto: Shutterstock)

¿Qué lugar ocupa hoy la innovación tecnológica en la gestión aduanera?

La tecnología simplificó mucho el trabajo. Hoy podemos seguir una carga en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Si bien puede reducir tareas humanas, no las reemplaza por completo.

La inteligencia artificial está empezando a tener presencia, pero todavía dependemos mucho del conocimiento y la experiencia de las personas. Automatizar algunos procesos libera tiempo para que los equipos se enfoquen en tareas de mayor análisis y valor agregado.

¿Cómo imaginás el futuro del comercio exterior en Argentina?

Va a seguir creciendo, pero nos va a exigir más preparación. Hay procesos que se van a automatizar, pero también va a aumentar la necesidad de asesoramiento profesional. Reducir tiempos sin aumentar los riesgos va a ser el gran desafío.

La capacitación y la auditoría van a ganar protagonismo. El conocimiento técnico y la experiencia seguirán siendo fundamentales para tomar decisiones seguras y eficientes.

Quiero destacar el trabajo que se está haciendo desde la Dirección General de Aduanas. La gestión actual está impulsando una modernización importante: buscan eficientizar, transparentar y mantener los controles.

Desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios de Comercio Exterior aportamos propuestas concretas y sentimos que hay apertura y escucha. Eso es clave para tener un sistema más ágil y seguro para todos. En esta línea, vamos a tener un comercio exterior más dinámico, moderno y con menos riesgos para las empresas que participan de él.

¿Qué mensaje le darías a quienes recién se inician en esta actividad?

Que dediquen tiempo al estudio previo. Es mejor invertir energía al principio que lidiar con problemas más adelante. Hay que entender que esto no se trata solo de operar, sino de pensar, planificar y construir relaciones de confianza. Así, el proceso siempre tiene mejores resultados. La formación continua es una gran aliada para quienes quieren desarrollarse en este rubro.