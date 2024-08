Logística y transporte: la tecnología como faro del futuro

Tomás Wagner, organizador de la feria, señaló la cantidad de novedades vinculadas a la automatización, la inteligencia artificial y la robótica. (Foto: Movant Connection)

Desde el martes pasado, y hasta este jueves, se llevó a cabo uno de los eventos más importantes para la logística y el transporte en Argentina. En ese marco, Tomás Wagner, organizador de la feria, sostuvo que “el evento sobrepasó todas las expectativas. Desde el primer día, tuvimos un 50% más de preacreditados que en el año pasado”.

“Hay muchísimas novedades, simplemente ver la parte de automatización, inteligencia artificial y robótica, permite notar un cambio importante respecto de la edición del año anterior. Diría que esto es la apertura de una nueva etapa respecto a la incorporación de tecnología aplicada a la logística”, sostuvo Wagner.

“El objetivo de estas innovaciones es brindar mayor eficiencia a los procesos, aportar fluidez en el movimiento de cada uno de los productos que van a las fábricas, a los centros de distribución o a las góndolas”, agregó.

Transporte: estado de situación y proyecciones

En diálogo con Movant Connection, Roberto Guarnieri, Presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) sostuvo que “los transportistas siempre esperan más, nunca bajan los brazos y que tienen esperanza de que el país arranque”.

“Venimos de años muy malos. El año pasado no teníamos unidades nuevas, las pocas que se conseguían venían con sobreprecios, no había repuestos, no había valores de referencia. Después, a fin de año, nos cambió el panorama, empezaron a aparecer las cubiertas, los repuestos, etcétera. Ahora el problema empezó a ser la caída del trabajo pero esperamos una suba para los próximos meses”, explicó Guarnieri.

“Nos llamó la atención la ausencia de funcionarios nacionales vinculados al transporte en la feria, esperábamos que pudieran venir para interiorizarse más sobre la relevancia de nuestro sector”, agregó.

Además, Guarnieri se refirió a la polémica desatada en torno a la intención del Gobierno de hacer que las licencias de conducir se saquen una sola vez, incluyendo a los conductores de transporte de cargas. “Quizás las autoridades no saben en profundidad lo que eso implicaría para la seguridad vial, nos vamos a juntar para explicarles. Tal vez se puede reformar el sistema de licencias pero no se puede eliminar la capacitación a los choferes, hoy en día, por el mal estado de las rutas, más que nunca hay que persistir en la capacitación”.

El Presidente de FADEEAC sostuvo que para los próximos meses esperan un aumento en la cantidad de trabajo. (Foto: Movant Connection)

Logística: la importancia de la capacitación y la tecnología

Por su parte, Fabián Yannone, Presidente de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog), indicó que este evento marcó un “récord de convocatoria”.

“En el stand de Arlog notamos mucha demanda de capacitación para mandos medios y cuadros superiores que buscan incorporar herramientas de gestión”, aseguró. Además, destacó la fuerte participación de pymes que participan de la feria en busca de los productos y servicios que precisan para sus empresas.

En cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías, uno de los principales temas abordados en los paneles del evento, Yannone afirmó que “todos tenemos que prepararnos para convivir con la inteligencia artificial en el mundo laboral, es un proceso y un aprendizaje que se está dando a una velocidad extrema”.