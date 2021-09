El Unicornio de la construcción

Impulsa un nuevo desafío y genera una propuesta sin precedentes: la creación de su propia moneda digital, CRIPTOMONEDAS MH.

Existe una nueva corriente, joven y entusiasta, que busca romper clásicos estereotipos, plantear nuevas ideas y fomentar el crecimiento, no solo en lo personal, sino también aplicado al sector social en su conjunto. Para ello, MH Construcciones, una empresa Nacional e independiente dedicada al diseño, planeamiento y construcción de inmuebles, impulsa un nuevo desafío y genera una propuesta sin precedentes: la creación de su propia moneda digital, CRIPTOMONEDAS MH.

La criptomoneda, se trata de un tipo de divisa alternativa o moneda digital, donde no existe el dinero físico y no intervienen bancos o financieras. Es por ello que en los últimos tiempos, el interés por invertir en criptomonedas creció un 136% entre los argentinos. La mayoría de ellos, toman a las criptomonedas una nueva manera segura y progresiva de inversión, ya que si aumenta el valor de la criptomoneda (en base a su aceptación y circulación) aumenta su crédito, además de tener en todo momento el control de sus propios activos. La base fundamental de este sistema innovador es la confianza, ya que aún no hay regulación vigente en el mundo de las criptomonedas.

En este caso en especial, y a diferencia de otras criptomonedas, de las cuales de manera azarosa se busca tener una inversión únicamente de capitales, la Criptomoneda MH se destina al sector específico de la Construcción. Para tener en cuenta, el valor de la Criptomoneda MH se encuentra relacionado al precio por metro cuadrado en una contratación de obra, el cual mientras mayor fluidez y circulación posea, en menor tiempo se llegará a concretar su proyecto final.

Haciendo un análisis económico, la construcción es el sector más rentable desde sus comienzos en la historia, donde se obtienen inversiones a corto y largo plazo. Esto se debe a que resulta ser una base sólida, de bajo nivel amortizable y ascendente ante ciclos económicos críticos.

MH CONSTRUCCION propone pactar interacción y participación constante entre los diferentes roles intervinientes en el proyecto (Obreros, empresa, contratistas, provedores de materiales y clientes) con el uso de su criptomoneda.

Como consecuencia, esta unidad generará el desarrollo económico para todas las partes que integran el proceso de una obra, generando inevitablemente la reactivación de un mercado interno que actualmente se esfuerza por salir adelante. Un objetivo claro es enfocarse en optimizar la productividad de un equipo, ser eficientes, rápidos y económicos, sin descuidar la calidad de su servicio y el compromiso de mantener su filosofía de trabajo con el transcurso del tiempo.

No resulta ser solo una empresa constructora, es un grupo humano que nació con muy poco y hoy se encuentra en pleno crecimiento, basado en trabajo responsable y continuo, demostrando que el futuro depende de lo que cada persona se proponga. Tener una actitud competitiva y de superación, te da la posibilidad de cumplir tus sueños, sin esperar que otros actúen por vos.

MH CONSTRUCCIONES acompañará a esas personas de actitud superadora que deseen cumplir sus sueños: el hogar que todos desea tener.