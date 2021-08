Sergio Ramos: el nuevo jugador del PSG mostró todos los tatuajes de su cuerpo

Los tatuajes de Sergio Ramos (@sergioramos)

Sergio Ramos es dueño de un cuerpo atlético y muy trabajado, que además evidencia su pasión por los tatuajes, ya que posee más de 40 dibujos que representan diferentes momentos de su vida y los mejores momentos de su carrera.

Su tatuador, uno de los más elegidos por las estrellas del fútbol, es Rodrigo Gálvez, quien en declaraciones a la prensa dijo: “Le he tapado algunos de los que tenía, le he coloreado otros y le he hecho nuevos”.

En el centro de su pecho, Sergio Ramos se tatuó “Adriano”, en letra imprenta mayúscula, en referencia a su hijo cuarto hijo, Máximo Adriano, quien nació el año pasado. Otros de los diseños que se destacan es la frase I confess that I have lived (Confieso que he vivido), título de las memorias del escritor chileno, Pablo Neruda.

Por el momento, se desconoce qué significan los números 06 y 14 que el futbolista lleva tatuados en sus pectorales. Asimismo, Ramos eligió el idioma inglés para rendir un tributo a sus padres, ya que en sus hombros se lee “DAD” (papá) y “MOM” (mamá).

Su pasión por el deporte también quedó plasmada en su cuerpo con los tatuajes “Champions League” y “Copa del Mundo”, ubicados en cada uno de sus gemelos. En una de sus manos, aparecen los números 35, 90+,32 y 19, que corresponden a las camisetas que alguna vez lució en su exitosa carrera deportiva.

El nombre de uno de sus hijos, Adriano, sobre su pecho (@sergioramos)

En uno de sus brazos, aparece el mapa de Sevilla en el que se incluye una virgen, una calavera, una corona y una cruz. Pero el más llamativo de todos los tatuajes es el que el jugador del PSG posee en la parte trasera de su muslo izquierdo, ya que puede ser escaneado y, a través de una aplicación, reproduce dos audios con la voz de su esposa, Pilar Rubio, y la de sus dos hijos mayores.

El novedoso tatuaje de Sergio Ramos que incluye sonido

Este año, Sergio Ramos firmó contrato por dos temporadas con el París Saint-Germain, club en el que jugará hasta el 30 de junio de 2023. Así, el equipo francés transita uno de los años mas increíbles en sus incorporaciones, ya que hace pocos días logró incluir al astro argentino del fútbol, Lionel Messi, tras su inesperada salida del FC Barcelona.

SEGUIR LEYENDO: