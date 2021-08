Wanda Nara llegó a los 8 millones de seguidores y les agradeció con un emotivo mensaje

Wanda Nara llegó los 8 millones de seguidores y les agradeció con un emotivo mensaje

Wanda Nara llegó a los 8 millones de seguidores en Instagram, un número más que importante y un acontecimiento que la empresaria no quiso pasar por alto. “ Somos 8 millones. Yo sola, sin un equipo que siga mi cuenta, sin nada de nada… como digo siempre, de la nada y de a poquito ”, escribió.

“Gracias por ser los mejores y estar siempre ahí en cada publicación dando tanto amor y en cada emprendimiento acompañándome. Los quiero a todos. Los que me siguen, los que me miran sin seguirme y los que me dejan de seguir. Todos son parte de esto”, agregó la mujer de Mauro Icardi.

Wanda Nara es una mujer muy activa, ya que no solo es la representante de su marido en el París Saint-Germain, sino que también se dedica a su propia marca de cosmética y trabaja como modelo e ‘influencer’ para muchas empresas y marcas internacionales.

Además, es mamá full time, ya que no tiene niñeras y se dedica a atender a sus cinco hijos Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Wanda Nara tiene 34 años y es madre de 5 hijos (Instagram @wanda_icardi )

Tras el desembarco de Lionel Messi en el París Saint-Germaín, Wanda Nara comenzó a seguir en las últimas horas a Antonela Roccuzzo en Instagram y, apenas un día después, la mujer del astro del fúbtol le devolvió el gesto.

A pesar de que no se conocen personalmente, todo indica que la mujer de Mauro Icardi se convertiría en una gran anfitriona de su compatriota, ya que conoce como nadie los lugares más exclusivos de la capital francesa.

Wanda Nara y Antonela Roccuzzo

Incluso, es posible que Wanda le brinde toda su ayuda a Antonela en el cambio de club de su marido, que implica mudarse a una nueva casa, en un país diferente , incluyendo la adaptación de los chicos a una escuela distinta.

Tras la presentación de Messi, su mujer publicó una imagen de su familia en la cancha del PSG y manifestó: “Se cierra una etapa maravillosa, pero se abre un nuevo capítulo lleno de oportunidades . ️Todos los cambios son difíciles al principio pero juntos vamos a seguir escribiendo nuestra historia. Con vos en todas. Te amamos”.