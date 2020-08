Cuáles son los efectos negativos del castigo físico en el aprendizaje canino

Lucas Otero (@duan_adiestramiento) es educador canino especializado en el área del análisis e intervención en problemas de comportamiento, le cuenta a Mix 5411 cuáles son las consecuencias negativos de utilizar el castigo físico y las correcciones a la hora de educar a nuestros perros.

Otero lleva muchos años promoviendo la educación amable y afirma que no es necesario la utilización de castigos físicos a la hora de educar a nuestros perros: “El perro no conoce nuestras normas y necesitan que los guiemos para entender el complejo mundo que construimos los humanos. Los tutores debemos asumir la responsabilidad de enseñarle al perro como una experiencia de enriquecimiento mutuo, buscando la colaboración y el bienestar de ambas partes. Siempre esperamos que el perro se adapte a nuestro entorno sin tener en cuenta que son seres emocionales, con estructuras sociales complejas y con necesidades distintas a las nuestras”.

En el mismo sentido Lucas afirma que si no les mostramos cual es el camino correcto, marcando y felicitándolo por sus buenas acciones, el perro deberá ingeniárselas para desarrollar estrategias propias de su especie que le servirán para entender el mundo, reforzandose aquellas que le otorguen algún tipo de beneficio.

Por otro lado resalta las consecuencias negativas de la utilización de castigos físicos y correcciones: “Más allá de las consideraciones éticas y de la desaprobación del dolor causado por este tipo de castigo, tendríamos que prestar atención al estado emocional del perro que trata de aprender. Al someter al perro a castigos que no es capaz de procesar utilizará la agresión como mecanismo de defensa, como también habrá un aumento en las conductas de evitación o miedo. Si observamos los niveles de ansiedad causados por el miedo a equivocarse no nos va a costar nada darnos cuenta que llevar a un perro a esa predisposición no favorece para nada en su aprendizaje, el miedo al error reduce la atención y eso puede ser el origen de más equivocaciones. Incluso el perro podrá cometer errores en donde antes no se equivocaba. Estos errores generarán más castigos y entraremos en un círculo vicioso”.

Lucas afirma que los perros aprenden por asociación y que si generamos dolor en presencia de otros estímulos (personas, perros, etc) el perro podría asociar la presencia del mismo con el dolor generado y empezaría a verlo como algo negativo, y también recalca la importancia de mantener un buen vínculo con nuestra mascota.

“Este tipo de castigo destruye el lazo afectivo con nuestro perro, como tutores tenemos la responsabilidad de comportarnos como una solución a sus problemas, no como un problema agregado a los que ya tienen, el perro debe confiar en nosotros ciegamente”.

Así mismo Lucas nos habla de los mensajes peligrosos que lanzan algunos programas de televisión sobre educación canina: “en lugar de fomentar técnicas de respeto, vemos como técnicas de sometimiento toman fuerza por todo el mundo, impulsadas por programas televisivos de educación canina que no deberían salir al aire. Este showman televisivo y algunos profesionales utilizan técnicas aversivas para solucionar los problemas de comportamiento que presentan los perros, como por ejemplo forzar al perro a ponerse panza arriba. Es acá donde el perro entra en una ficticia calma y estos profesionales lo llaman estar tranquilo, no guarda ningún tipo de relación este estado con la tranquilidad. El perro entra en un estado que denominamos indefensión aprendida, es un estado psicológico donde el animal sabe que haga lo que haga no tendrá ningún resultado. Se dan por vencidos. Llevar a un perro a este estado no es ningún triunfo, es estar llevándolo a un estado emocional y físico deplorable” continúa. “Contrasten la información que les llega, no crean lo primero que lean,vean y escuchen, y siempre que para solucionar un problema la solución implique imposición o dureza busquen alternativas”.

Mix técnica para adiestrar mascotas

Como educador canino, Otero asegura que premiar al perro por sus buenas acciones da excelentes resultados a la hora de que nuestra mascota pueda desenvolverse de manera eficaz en el entorno donde habita. En sus redes sociales Lucas da muchos consejos para tener una convivencia armoniosa con nuestras mascotas, pueden encontrarlo en Instagram o Facebook como @duan_adiestramiento.