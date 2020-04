Si bien yo digo que hay que apoyarse en los especialistas, en cuanto al individualismo, no. La primera reflexión que me cae es que ojalá que volvamos todos a la normalidad. Pero cómo van a ser los afectos, si los vamos a recuperar tan rápidamente como cuándo los teníamos. ¿Nos podremos dar un beso cuando te saludo, nos podremos dar un abrazo, no me mirará de reojo? ¿Iremos en el colectivo o en el subte o en algún transporte público preguntándonos si uno empieza a estornudar, lo miro de reojo como si estuviera gravemente enfermo? En realidad tengo preguntas, no tengo respuestas. Es un momento de preguntar, no de generar sensaciones de algo que podemos imaginar. Yo soy un tipo muy prudente, lo he sido toda la vida y creo que este es un momento para que, aquellos que tenemos un vínculo con la gente o el lugar publico que nos toque, tengamos mucho cuidado y que sean certezas. No generar dudas.