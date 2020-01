Muchos ya decidieron empezar el año haciendo lo que más les gusta. Algunos valientes se animaron a la tradicional carrera del borracho en Puerto Madero que se lleva a cabo cada primero de enero. Y diez días después, fue el turno de otros dos clásicos: la fiesta del Cruce Tandilia con tres días a puro trail en las Sierras y cerca de dos mil corredores, y la emblemática maratón de Reyes, en Entre Ríos. Pero la cosa no queda acá: se vienen muchísimas pruebas en calle, pista, playa, sierras, y montaña, que seguramente ayudarán a no perder las ganas de entrenar todo el año. Porque con un objetivo que entusiasma, todo es más fácil. Y más lindo. Como siempre destacamos, el running es de los deportes más democráticos: no hace distinción de clase, genero, edad, ni condición física o socio económica. Y para afianzar la idea, el calendario 2020 ofrece propuestas para todos los bolsillos, aptitudes, gustos, y preferencias de distancias y terrenos. Acá van sólo algunas, del primer semestre. Con el transcurso de los meses aparecerán más fechas y propuestas nuevas.