Suelen establecerse entre veintiún y treinta días, y luego bajar para competir en llano con un número mayor de glóbulos rojos, y muchos kilómetros acumulados en las piernas. Pero las ventajas no son sólo fisiológicas, y todos coinciden en esto: "En Cachi uno se enfoca en el entrenamiento. Se corre a la mañana, se descansa al mediodía y se sale de nuevo a la tarde. Los paisajes, el clima, la paz, la gente, todo conspira para asegurar que Cachi es realmente un paraíso para los atletas", cuenta Israel Burgos, un corredor aficionado finalizando su entrenamiento en la pista de atletismo. Es su primera vez allí y quedó fascinado: "Si bien no estuve mucho tiempo como para lograr grandes mejoras a nivel orgánico, fue una experiencia fue una inyección de motivación. Me predispuso muy bien psicológica y emocionalmente para afrontar mi tercera maratón".