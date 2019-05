Septiembre siempre para Géminis es un mes de recuerdos, cosas que han pasado importantes en su vida, que marcaron un cambio trascendental, como la llegada de un hijo, el comienzo de un trabajo, el aniversario de algo de alguna persona que ya no está. Siempre septiembre es un mes de reanudar y de acomodar las emociones también es un mes de mucho análisis personal. Los que están en tiempos de encontrar las respuestas de su mente podrán encontrar muchísimas respuestas de salud. Los que son miedosos, los que no avanzan, los que les da cosa moverse de la posición van a encontrar el sentido y con la entrada del Sol a Libra van a encontrar el equilibrio para el movimiento que aún le falta, esos que aún no terminaron de moverse sobre todos los del tercer decanato es el tiempo de hacerlo.