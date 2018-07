Hoy podría decirse que Charly San Martín, el "coreógrafo de las famosas", está en su mejor momento pero llegar hasta aquí tuvo su esfuerzo, es todo un ejemplo de superación y una fiel muestra que cuando uno quiere estar bien se puede. Este uruguayo nacido en Punta del Este, de pequeño le diagnosticaron poliartitis reumatoidea infantil, sus padres debían ayudarlo a levantarse de la cama cada mañana y las únicas actividades podía realizar eran piano y natación, por no ser un deporte de contacto y así no correr el riesgo de golpearse. Pero Carlitos como lo llamaban en ese momento, no quiso quedarse con lo que lo que los médicos le habían diagnosticado y decidió superarse así mismo.