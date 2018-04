Su trastorno lo ha llevado a tener problemas en sus relaciones amorosas y sexuales. "No tengo vida amorosa y no tengo nada de deseo sexual. Me gustan las mujeres, pero realmente no tengo el impulso para buscarlas", confesó en el 2013 en el programa The Doctors. Y también en su autoestima y oportunidades de empleo. "No me gusta salir en público, no me gusta que me vean. Si me postulo para un trabajo piensan que soy más joven y no me contratan", dijo.