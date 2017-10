Muchos aseguran que esto se trata de un agujero saturado de gas natural y es por eso que el fuego no se puede apagar, los geólogos continúan estudiando este inusual fenómeno y esperamos saber muy pronto las verdaderas causas, mientras tanto los habitantes de Urimqi sienten terror y preocupación, pues no tienen ni idea de la gravedad de este o las consecuencias que pueda traer a los habitantes. Ciertas o no, las teorías que hay hasta el momento, al parecer el planeta nos está mandando alertas para que cuidemos de él y la humanidad permanezca miles de años más viviendo como su invitada.