“No es necesario”: Rafa Márquez desata polémica al explicar por qué no convocó a Henry Martín

Rafael Márquez viste una prenda deportiva verde junto a un recuadro que incluye al delantero Henry Martín. (Instagram)

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Previo a su primer partido oficial al frente de la selección mexicana, la conversación pública está focalizada en Rafael Márquez y su elección de delanteros para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

Al ser cuestionado por periodistas sobre los motivos de la ausencia de Henry Martín de la convocatoria pese al buen momento que atraviesa en la Liga MX, Márquez dio una explicación táctica que ha polarizado opiniones en las mesas de debate deportivo.

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¿Qué dijo Rafa Márquez sobre Henry Martín?

Aunque destacó el presente del delantero del Club América en la liga local, donde suma 11 goles y tres asistencias, “El Kaiser” hizo hincapié en que no solo evalúa anotaciones.

“Respeto mucho a Henry, lo conozco también muy bien, sé lo que me puede dar. Tiene nivel, me da ciertas cosas que quizás otros me dan más. Creemos que hoy no es necesario, por eso es que no decidimos traerlo”.

“Hay que valorar un poco todo, no nada más los goles; hay que ver cómo mete sus goles, hay que ver qué tanta relación tiene para jugar, qué tanta efectividad tiene para relacionarse, cuántas pérdidas ha tenido en estos momentos de descargar jugadas, de poder generar mucho más. No es nada más el tema del gol”, explicó.

Márquez zanjó la controversia al subrayar que la ausencia de Martín no es definitiva: “Sigue abierta la puerta por si algún día más adelante, si hay posibilidades, poder traer a Henry”.

“Sigue abierta la puerta por si algún día más adelante, si hay posibilidades, poder traer a Henry”, declaró Rafa Márquez. (Captura pantalla)

Declaraciones de Rafa Márquez dividen opiniones

En X, antes Twitter, las declaraciones fueron ampliamente difundidas y dieron pie a un debate que se extendió a programas de televisión.

Ángel García Toraño, analista de Cuadro Titular de Somos Fox, consideró que Rafa Márquez pudo haber salido al paso de mejor forma. “Lo que no me gusta es que individualice con un futbolista que tiene una trayectoria importante”.

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En cambio, el exfutbolista Francisco Gabriel de Anda consideró que el estratega respondió con una claridad que durante años la prensa ha demandado en la selección nacional.

En cambio, Jorge Pietrasanta opinó que los motivos de Rafa Márquez no justifican la ausencia de Henry Martín: “El delantero se mide con goles. Me suena, y con el perdón de Rafa, porque le deseo todo lo mejor y lo apoyo al cien por ciento, pero esta respuesta me sonó a la del Tata Martino de ‘hace muchos goles en pocos minutos’, indicó el analista.

En su convocatoria, Rafael Márquez eligió a Santiago Giménez, Armando González y Armando León, perfiles que considera más idóneos para la idea de juego que busca implementar.

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El llamado de León, quien milita en la liga de Cracia, ha generado más cuestionamientos. Actualmente, el mexicano juega para el NK Osijek en la SuperSport HNL, donde se ha consolidado como uno de los delanteros más destacados.

Henry Martín suma 11 goles en el Apertura 2026. REUTERS/Luis Cortes

Controversia previa de Rafa Márquez por decir que en la selección mexicana no tenía “la materia prima”

En su incipiente gestión, Rafa Márquez tiene un antecedente previo que polarizó opiniones.

A finales de septiembre, al ser cuestionado sobre si su idea de juego seguiría el estilo que impuso en el Barcelona B, Márquez respondió que no tenía el talento para emularlo.

“Me adapto a lo que tengo, no voy a imponer a lo que tengo. Yo, que fui jugador con el Barca, quisiera jugar como el Barca, pero no tienes la materia prima; tengo que adaptarme. El estilo del juego es el que vieron en el Mundial”, declaró.

Al profundizar en su proyecto, Márquez pidió paciencia para consolidar su estilo y recordó que todo proceso “lleva tiempo”.

“No es que vaya a imponer mi estilo de juego, pero intentaremos mejorar con el tiempo. Es poco tiempo el que tenemos, pero buscaremos aprovecharlo al máximo”.

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Rafael Márquez registra un saldo de 0 victorias, 2 empates y 2 derrotas en sus primeros cuatro partidos al frente de la selección mexicana, todos ellos en partidos amistosos.