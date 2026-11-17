Terry Cole, jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA) —a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró comisionado federal interino de la policía del Distrito de Columbia—, habla ante una cámara de televisión cerca del Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 12 de agosto de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

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La administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó que los cárteles de la droga mataron en suelo estadounidense a más personas que cualquier guerra o conflicto en la historia del país. La declaración se produjo durante el primer episodio de un podcast de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP).

El programa, titulado “America’s Longest War”, fue conducido por Sara Carter, directora de la ONDCP. En la conversación, Cole describió a las organizaciones criminales como responsables de una amenaza sin precedentes para la seguridad del país.

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La declaración sobre los cárteles y las muertes en Estados Unidos

Cole sostuvo que los cárteles han matado a más estadounidenses dentro de su propio territorio que cualquier guerra o conflicto bélico registrado en la historia del país. La afirmación surgió al referirse a la designación de estas organizaciones como terroristas extranjeros.

El funcionario de la DEA señaló: “Han matado a más personas en suelo estadounidense que cualquier otra guerra o conflicto que hayamos visto en la historia de nuestro país”. Según explicó, esta situación responde a que el tráfico de drogas representa “pura ganancia” para los cárteles y una vía para “controlar entornos sociales, controlar la política, controlar países”.

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Cole calificó la actividad de estas organizaciones como “asalto químico” y “guerra química” contra Estados Unidos. Sostuvo que el fenómeno comenzó con drogas de origen vegetal, avanzó hacia sustancias sintéticas y ahora se expande a los vapeadores, con un impacto directo en menores de edad.

“Ya sea que estén en México o Colombia, son terroristas que siguen enviando veneno a nuestro país, veneno que está matando a nuestros hijos”, agregó Cole.

Organizaciones señaladas como terroristas extranjeros

El administrador de la DEA mencionó de forma directa al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a los Beltrán Leyva y a la antigua organización Los Zetas. Afirmó que el presidente de Estados Unidos “ha declarado claramente que son terroristas extranjeros designados”.

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Cole indicó que estas organizaciones no respetan las mismas reglas que las agencias estadounidenses. “No les importa a quién maten, no les importa a quién vigilen”, afirmó, y agregó que buscan el “dominio” en materia de inteligencia y recurren a la corrupción política en los países donde operan.

Según el funcionario, uno de los riesgos permanentes es la seguridad del personal de la DEA desplegado en el extranjero. Mencionó específicamente la presencia de agentes en México, Colombia y Ecuador como un desafío de seguridad diario.

Cifras sobre muertes por fentanilo citadas en la entrevista

Durante el diálogo, Carter mencionó una caída de más del 40% en la tasa de muertes por drogas desde el pico de la crisis. Según la conductora del programa, esto habría representado unas 45 mil vidas salvadas respecto del punto más alto registrado en 2023, año en el que, según sus palabras, se contabilizaron más de 112 mil muertes en Estados Unidos vinculadas a esta problemática.

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Cole también hizo referencia a su etapa previa al frente de la política antidrogas en la Mancomunidad de Virginia, bajo la administración del gobernador Glenn Youngkin. Afirmó que en ese cargo, en un período de tres años, la tasa de intoxicaciones se redujo en un 59%.

Memorial de agentes caídos de la DEA

El administrador se refirió al muro conmemorativo “Faces of Fentanyl” (Rostros del Fentanilo), ubicado en la sede central de la DEA. Según relató, cada día recorre ese espacio antes de pasar junto al memorial dedicado a los agentes fallecidos en cumplimiento del deber.

Según el Departamento de Justicia de EEUU, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por orden de Caro Quintero. (DEA)

Cole mencionó que la agencia conserva la memoria de 89 agentes caídos, entre ellos Enrique “Kiki” Camarena, secuestrado, torturado y asesinado, y el agente especial Frank Moreno, muerto en Bogotá. Señaló que continúan los procesos judiciales contra responsables de esos hechos, entre ellos Rafael Caro Quintero, descrita por Cole como el “cerebro” detrás del secuestro de Camarena, cuyo juicio está programado en Nueva York.

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El funcionario explicó que la DEA recibe regularmente a familiares de víctimas que visitan el memorial. Indicó que el personal de la agencia es notificado cada vez que un padre o un ser querido llega al lugar, para acompañarlo.

Cooperación internacional contra los cárteles

Cole detalló que la DEA mantiene operaciones internacionales desde hace casi 50 años. Describió a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares de Colombia como sus “mejores socios” en la región.

Desde la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, Terry Cole destacó el trabajo del titular de la SSPC. Crédito: X - @OHarfuch

El funcionario recordó su participación, junto con Carter, en la asunción del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. También mencionó reuniones con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y con autoridades de Guatemala, en el marco de lo que calificó como una cooperación “histórica” en el hemisferio occidental.

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Según Cole, este trabajo conjunto involucra además al FBI, al programa HIDTA, a la comunidad de inteligencia y al Departamento de Guerra. Afirmó que la coordinación entre esas agencias representa un cambio respecto a los esfuerzos realizados en el pasado contra las organizaciones narcotraficantes.