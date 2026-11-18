Laura Bozzo fue operada de urgencia el 13 de octubre en el Hospital IMSS-Bienestar de Acapulco por una úlcera perforada. (FOTO: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM)

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Laura Bozzo salió del Hospital General de México tras casi un mes internada, luego de que una úlcera gástrica perforada desencadenó peritonitis, sepsis abdominal y días de coma, con solo un 10% de probabilidades de sobrevivir, según reportó la periodista Lizz López el martes 17 de noviembre en el programa Todo para la mujer.

De acuerdo con Lizz López, la presentadora peruana se encontraría en su casa desde el domingo 15 de noviembre. Su hija Alejandra de la Fuente no se habría separado del hospital durante todo el proceso de internación.

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Los médicos firmaron el alta el jueves o viernes, pero la conductora no pudo salir de inmediato

La conductora de televisión Laura Bozzo permanece internada en un centro de salud donde recibe asistencia respiratoria.

Según Lizz López, la firma del alta médica ocurrió entre el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, varios días antes del traslado efectivo. La demora se debió a que los galenos exigieron a la familia conseguir por cuenta propia concentradores de oxígeno y tanques de oxígeno portátiles.

“A Laura Bozzo la dieron de alta alrededor del jueves o viernes. Los médicos firmaron su alta, pero ¿por qué no podía salir? Le pidieron que los familiares buscaran por su cuenta unos concentradores de oxígeno y tanques de oxígeno para que le pusieran […] porque sino se iba a poner mal”, declaró Lizz López al programa Todo para la mujer.

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La conductora continúa requiriendo suministro de oxígeno para mantener su estabilidad, según la misma periodista. El alta no implica una recuperación total: la presentadora seguirá bajo tratamiento en su domicilio.

Laura Bozzo ocupó una habitación individual en la torre quirúrgica durante su internación

La conductora enfrentó un cuadro de peritonitis y sepsis abdominal con solo un 10% de probabilidades de supervivencia. (CUARTOSCURO)

Lizz López también reveló que Laura Bozzo no compartió habitación con otros pacientes durante su estadía en el nosocomio, pese a que el Hospital General de México habitualmente asigna entre cuatro y cinco personas por cuarto.

“Sí gozaba de privilegios porque los cuartos, en el Hospital General, por lo general se comparten con cuatro hasta cinco pacientes. Ella estaba en un cuarto que se llama ‘de aislamiento’, que es el último cuarto, que, incluso, les voy a decir, es la habitación 461, cuarto piso de la torre quirúrgica”, afirmó Lizz López. La periodista añadió que al visitarla encontró a Laura Bozzo “totalmente consciente” y siendo alimentada en ese momento, sola en la habitación.

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Laura Bozzo fue operada de emergencia en Acapulco el 13 de octubre tras el estallido de una úlcera duodenal

El alta médica requirió que la familia consiguiera concentradores y tanques de oxígeno portátiles para su traslado.

El primer internamiento se registró en el Hospital IMSS-Bienestar El Quemado de Acapulco la tarde del 13 de octubre, cuando Laura Bozzo presentó dolor abdominal severo, deshidratación aguda y complicaciones intestinales. Los médicos diagnosticaron una úlcera duodenal perforada y realizaron una intervención quirúrgica de urgencia ese mismo día.

Tras la cirugía inicial, la conductora fue trasladada al Hospital General de México, en la Ciudad de México. Allí su condición se agravó y fue reportada en repetidas ocasiones como delicada, conectada a un respirador y en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Alejandra de la Fuente explicó que su madre desarrolló peritonitis producto del estallido de la úlcera y, posteriormente, una sepsis abdominal. “Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que entraron creo que le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta, o sea, fue súper grave”, declaró Alejandra de la Fuente al programa ¡Amor y fuego!

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Alejandra de la Fuente anunció la salida de terapia intensiva el 27 de octubre

El 27 de octubre, Alejandra de la Fuente confirmó públicamente que su madre había abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos y había sido trasladada a un cuarto en la misma institución. En ese momento, la hija de la conductora detalló que Laura Bozzo había llegado a estar intubada y conectada a una máquina que controlaba la presión cardíaca.

Días antes de ese anuncio, circularon versiones falsas sobre la muerte de la conductora, que el entorno de Laura Bozzo desmintió en distintas ocasiones. La propia Alejandra de la Fuente fue la encargada de aclarar el estado real de salud de su madre en declaraciones públicas.

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Las hijas de Laura Bozzo fueron señaladas por abandono durante la internación, pero los reportes lo desmienten

El entorno de la presentadora desmintió las versiones sobre su fallecimiento y los señalamientos de abandono familiar. (Instagram/@missale_xo /@victoriadela_fuente)

Durante el período de internación también trascendieron versiones que señalaban a las hijas de Laura Bozzo de haberla dejado sola en el hospital. Lizz López refutó esa versión al describir la presencia constante de Alejandra de la Fuente en el nosocomio.

“Su hija, Alejandra de la Fuente, nunca se despegó del hospital. Estaba al pendiente ahí, de todo lo que necesitara su mamá […] nunca estuvo abandonada”, insistió Lizz López en la misma transmisión del 17 de noviembre.

Laura Bozzo tiene 75 años y se encontraba en México en el contexto de su participación reciente en producciones de televisión. El Hospital General de México donde permaneció internada es una institución pública de tercer nivel dependiente de la Secretaría de Salud federal, ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

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