Tras cuestionar la difusión de videos y testimonios, Telch asegura que responderá por la vía legal al conflicto con residentes de su condominio en Cuernavaca. (FOTO: CUARTOSCURO)

Guardar

Ari Telch no se guardó nada al terminar D’Mente. Con el público aún frente a él, el actor dejó el libreto a un lado para hablar de Fernando Alonso Murillo Carrillo, vecino que lo denunció, de los camastros que desataron el pleito y de las versiones que lo colocaron como un riesgo dentro de su condominio en Cuernavaca.

El descargo llegó cuando la disputa ya había salido de la privada y alcanzado a la Fiscalía de Morelos, a Imagen Televisión y a Gustavo Adolfo Infante.

PUBLICIDAD

El actor anunció demandas legales contra su denunciante y desaprueba la difusión de videos sobre su conducta. (Facebook Ari Telch)

Telch aceptó que lanzó el camastro, negó atravesar una crisis y sostuvo que detrás de tofas estas acusaciones hay una campaña para desacreditarlo.

Ari Telch niega una crisis y condena que usen su bipolaridad para atacarlo

En un material difundido por De Primera Mano, el actor respondió a las grabaciones donde aparece haciendo movimientos de boxeo frente a un árbol y discutiendo en áreas comunes. Sostuvo que esas imágenes han servido para colocarlo como una persona fuera de control.

Telch ha hablado públicamente de su diagnóstico de trastorno bipolar, pero cuestionó que se utilice para explicar cada episodio que lo rodea. Durante una función de D’Mente, lanzó una frase para responder a los comentarios sobre su salud: “Todos podemos padecer una enfermedad mental”.

PUBLICIDAD

El actor niega que enfrente una crisis y cuestiona el uso de su diagnóstico de trastorno bipolar para atacarlo. (FOTO: CUARTOSCURO)

No existe una valoración médica pública que vincule su diagnóstico con los hechos denunciados. Su defensa busca separar un padecimiento del que ha hablado públicamente del conflicto puntual con sus vecinos.

Por ahora, la discusión sobre su salud mental no forma parte del objeto de la denuncia. La carpeta se concentra en el daño a una vivienda, mientras que las interpretaciones sobre los videos y el comportamiento de Ari permanecen en el terreno de las versiones de los residentes y la respuesta del actor.

El conflicto con Fernando Murillo llegó a la Fiscalía

Ari Telch señaló a Fernando Murillo como el origen de la confrontación. Afirmó que el vecino esperaba trabajar con él como productor después de que su hermana dejó un proyecto teatral y que su negativa provocó un resentimiento.

PUBLICIDAD

Murillo no ha confirmado esa explicación. Su versión se centra en los incidentes ocurridos dentro del condominio, los reclamos de habitantes y el daño ocasionado a una propiedad tras el lanzamiento de un mueble.

El actor reconoció el episodio, aunque presentó un antecedente distinto. Tras explicar que los camastros eran de uso común, Telch dijo: “Aventé un camastro a su garage, sí”. Su argumento es que su vecino los había retirado porque pensaba que él podía llevárselos.

Ari Telch admite que arrojó un camastro al garaje de su vecino en un condominio de Cuernavaca. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

Ari habló de seis camastros durante su discurso y de siete en un video posterior. La variación no cambia que admitió haber arrojado uno de los muebles al garaje de su vecino.

PUBLICIDAD

La carpeta iniciada ante la Fiscalía de Morelos se relaciona con el presunto daño a propiedad ajena. Los residentes solicitaron medidas de protección, mientras que Telch sostiene que el problema se limita a su pleito con Murillo.

El actor cuestiona la cobertura del caso y anuncia acciones legales

El actor cuestionó la difusión de testimonios y videos sobre su conducta. Considera que se han presentado acusaciones sin incorporar su explicación y que las imágenes fueron utilizadas para construir una versión negativa sobre él.

Telch arremetió contra Murillo, a quien llamó “pseudoabogado”, y anunció que prepara demandas. Tras ser abordado al terminar una función, dejó clara su postura al decir: “Ahí va la demanda, cab...”.

PUBLICIDAD

Además de anticipar acciones legales, Ari pidió ayuda a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia. El actor aseguró que no se está escondiendo y que está disponible para responder ante cualquier requerimiento de autoridad.

Telch atribuyó la confrontación a la negativa de trabajar en una producción teatral con Fernando Murillo. (@aritelch)

Al hablar de los habitantes de la privada, Telch defendió que el pleito no es generalizado. “No tengo problemas con un solo inquilino; al contrario, amistades”, afirmó al sostener que el conflicto se limita a Murillo y a quienes han respaldado su denuncia.

De esta manera, Ari Telch cerró su respuesta con la certeza de que el pleito ya no se resolverá entre vecinos. Fernado Murillo llevó el caso a la Fiscalía; el actor dice que responderá con demandas.

PUBLICIDAD

Entre ambas versiones queda un camastro lanzado, una privada dividida y un conflicto que ya salió de Cuernavaca para instalarse en la conversación pública.