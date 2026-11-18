Víctor Álvarez, hermano del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, emitió un mensaje en video para responder a la difusión de una fotografía en la que aparece con personas vinculadas a Rafael Álvarez Ayala, alias "El R2", presunto líder regional de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante su pronunciamiento, Álvarez negó cualquier relación con actividades delictivas o grupos del crimen organizado y demeritó la foto en la que posó (IG/ @alvarezexotics)

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La detención de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, en Guadalajara involucró de manera indirecta a la familia de Saúl Canelo Álvarez. Víctor Álvarez Barragán, hermano del boxeador mexicano, apareció en una fotografía posando junto a personas que habrían sido detenidas durante el operativo en el que arrestaron al líder de los R’s, célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La filtración de la imagen causó una serie de acusaciones, por lo que El Paletas Álvarez salió a aclarar la situación.

Por medio de un video compartido en redes sociales, Víctor Álvarez confirmó que sí posó en la fotografía que se difundió en redes sociales, pero se desmarcó de la célula delictiva del “R2” y aclaró el contexto en el que se dio ese encuentro, insistió que fueron ellos quienes le pidieron posar en la foto sin conocerlos.

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El Paletas Álvarez explicó que la imagen fue tomada tiempo atrás, en el restaurante Mochomos, después de que uno de los presentes le pidiera una fotografía con motivo de su cumpleaños, y no imaginó la acusación que traería días después ese encuentro.

El hermano del boxeador Canelo Álvarez aclara la controversial foto en la que se le vinculó con el R2 (IG/ @alvarezexotics// X @equis727)

Hermano de Canelo Álvarez aclara polémica foto con personas relacionadas al “R2”

Víctor Álvarez, hermano de Saúl Álvarez, esclareció la situación relacionada con una fotografía en la que aparece junto a personas señaladas como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Me da risa porque, en sí, para mí no tiene relevancia esa foto. ¿Por qué? Porque me tomo fotos con todo mundo. Mucha gente me pide fotos y me las tomo”, declaró Víctor Álvarez. También reconoció que en la imagen aparecían “dos o tres conocidos”, aunque insistió en que el encuentro fue casual y que no mantiene vínculos con ellos.

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“Yo iba pasando y ellos me pidieron una foto. Uno de ellos estaba cumpliendo años y me dijo que si me podía tomar una foto con ellos. Me la tomé, como algo normal”, relató. Según su versión, las personas que aparecen en la fotografía se encuentran en libertad: “Ya los vi, están en libertad. Creo que no tengo yo un delito por tomarme una foto”.

El emprendedor de negocios de autos de alta gama también negó tener relación con Canelo Álvarez o con sus demás hermanos en asuntos personales o laborales, por lo que pidió que se deje de involucrar el nombre del campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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“Yo no tengo nada que ver con Canelo, con mis hermanos, con ninguno de ellos. Ellos están haciendo su vida, ellos su trabajo; yo, mi trabajo. Cada quien tiene una vida propia”, afirmó.

La imagen atribuida a la cuenta Equis 727 no precisa el momento ni el motivo del encuentro y no sitúa al hermano del boxeador en el restaurante Sabea durante el despliegue federal. (Especial)

Álvarez explicó que mantiene poco contacto con sus hermanos debido a que cada uno lleva actividades distintas. “Casi no nos vemos mis hermanos, pues andan en su vida, en su rollo; yo ando en mi rollo. Estoy trabajando para tener lo que pueda tener, para comer. Soy una persona común como todos”, expresó.

La fotografía donde el hermano de Canelo Álvarez apareció con gente relacionada al R2

Una fotografía difundida en redes mostraría a Víctor Álvarez Barragán, hermano de Saúl Canelo Álvarez, junto a dos personas detenidas tras el operativo federal contra Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, en Jalisco. Al 11 de noviembre de 2026, las autoridades no han informado que el familiar del boxeador esté detenido o sea investigado por el caso.

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El 11 de noviembre, las 19 personas detenidas junto con “El R2” fueron trasladadas a los juzgados federales del penal de Puente Grande. Rafael Álvarez Ayala no fue llevado con el grupo porque permanecería hospitalizado.

Una fotografía en redes sociales muestra a Víctor Álvarez Barragán con dos presuntas personas aseguradas tras el operativo contra El R2 en Jalisco. (Crédito especial: X/ @equis727)

La imagen fue difundida por la cuenta de X llamada Equis 727. En ella, Víctor Álvarez aparecería junto a dos hombres que posteriormente habrían sido asegurados durante el operativo en el restaurante Sabea, aunque no se precisa cuándo fue tomada, por qué motivo se reunieron ni qué relación tenían.

Rafael Álvarez Ayala fue detenido el 8 de noviembre en Sabea, en Zapopan. La información oficial lo identifica como presunto líder de Los Rs, célula vinculada al CJNG, y señala que tiene una orden de aprehensión por homicidio calificado.

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La presencia de músicos, meseros y trabajadores entre los detenidos impide atribuirles a todos una pertenencia a la misma estructura criminal sin una resolución oficial. Las autoridades no han incluido públicamente a Víctor Álvarez entre los investigados por el operativo contra “El R2”.