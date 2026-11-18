Tres jugadoras de la Selección Femenina de Futbol de México sostienen placas de reconocimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante la conferencia de este martes 17 de noviembre, la Selección Mexicana Femenil reconoció a sus idolas: Charlyn Corral, Scarlett Camberos y Jacqueline Ovalle antes de comenzar el camino rumbo al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Producto de sus premios y nominaciones en eventos de talla internacional, las tres futbolistas fueron homenajeadas por la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut). Corral hizo historia al obtener el Trofeo Gerd Müller como la mejor delantera del mundo durante la gala del Balón de Oro el 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra.

PUBLICIDAD

Scarlett Camberos fue reconocida por figurar entre las candidatas al Balón de Oro del futbol femenino, mientras que Jacqueline Ovalle recibió el homenaje tras conquistar el Premio Marta de la FIFA al mejor gol del futbol para mujeres en el 2025.

La ceremonia de reconocimiento reunió a tres jugadoras que han sobresalido durante el último año tanto a nivel de clubes como en el plano internacional. Charlyn Corral, futbolista del Club Pachuca, firmó una campaña exitosa con 43 goles y 11 asistencias en 46 partidos. Sus registros también le permitieron conquistar el título de goleo individual del Torneo Apertura 2025 en la Liga MX Femenil.

PUBLICIDAD

‘Mejor Delantera del Año’ Charlyn Corral Pachuca

La delantera nacional se convirtió en la primera futbolista mexicana, en la rama femenil o varonil, que gana una categoría en la ceremonia del Balón de Oro. El reconocimiento premió su producción ofensiva a lo largo de la temporada 2025-26.

Para el Tricolor Femenil absoluto, la capacidad goleadora de Charlyn Corral será una de las cartas disponibles en el Campeonato Concacaf W. A sus 35 años, la originaria de Ecatepec, Estado de México se mantiene como una de las referentes del equipo nacional. Su experiencia ayuda en una competencia que definirá si México vuelve a la Copa del Mundo y si consigue la clasificación a Juegos Olímpicos.

PUBLICIDAD

Scarlett Camberos entró a la lista de candidatas al Balón de Oro

Las mexicanas sonríen tras abrazo sincero en la noche de premios (scarlett_camberos)

Scarlett Camberos estuvo entre las homenajeadas por convertirse en la primera mexicana nominada al Balón de Oro en la categoría de Mejor Jugadora del Año. La futbolista del Club América Femenil apareció entre las candidatas de la premiación del 2026. La atacante nacional terminó en el puesto 21 de la votación.

La nominación de Camberos representó un paso para el futbol mexicano femenil dentro de una gala que reunió a las jugadoras con mayor rendimiento en las principales ligas y selecciones del mundo. La jugadora de 25 años llegó a la concentración del Tricolor como una de las opciones ofensivas para el técnico español Pedro López.

PUBLICIDAD

La distinción individual de Scarlett Camberos coincidió con el premio otorgado a Charlyn Corral en la misma comparecencia de medios. Las dos futbolistas mexicanas estuvieron presentes en la ceremonia del Balón de Oro 2026, una como ganadora del Trofeo Gerd Müller, Corral, y otra como nominada a Mejor Jugadora, Camberos.

Jacqueline Ovalle ganó el Premio Marta por el mejor gol de 2025

Jaqueline Ovalle anotó el mejor gol del 2025 (miseleccionfem)

La Maga, Lizbeth Jacqueline Ovalle, completó el grupo de futbolistas mexicanas que fueron reconocidas por la Selección Nacional Femenil este martes. La exjugadora de Tigres Femenil y actual representante de Orlando Pride, ganó el Premio Marta de la FIFA al mejor gol del año en el futbol femenino por una extraordinaria anotación en la Liga MX Femenil.

PUBLICIDAD

Jacqueline Ovalle fue la primera mexicana en recibir esa distinción tras convertir una diana que posteriormente bautizó como “El Camaroncín” por ser un gol que marcó historia en el balompié para damas. El premio llevó su nombre a la ceremonia The Best y amplió la presencia de futbolistas mexicanas en los reconocimientos internacionales.

El 3 de marzo de 2025, durante el triunfo 2-0 de Tigres Femenil sobre Chivas de Guadalajara en El Volcán, la Maga hizo magia al recibir un centro de Jennifer Hermoso dentro del área. Ovalle acomodó el cuerpo de espaldas a la portería y golpeó el balón de taquito por encima de ella para enviarlo al ángulo superior izquierdo y lejos del alcance de la portera Blanca Félix.

PUBLICIDAD

La ofensora del Orlando Pride será una de las piezas de experiencia dentro del cojunto Tricolor. Su técnica, movilidad y capacidad para resolver jugadas cerca del área la convierten en una de las alternativas importantes para el ataque mexicano.

Acrobacia con la que Lizbeth Ovalle marcó su gol ante Chivas Femenil. (X/Club Tigres Femenil)

La Selección Mexicana Femenina, dirigida por el técnico español, Pedro López, se prepara para disputar el Campeonato Concacaf W con una convocatoria de 23 futbolistas. El torneo definirá los boletos de la región para la Copa del Mundo Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

México Femenil trata de regresar a un Mundial femenil después de 11 años de ausencia. El Tri no juega una justa mundialista desde Canadá 2015. Además, el pase a la justa olímpica también se le ha dificultado a la Selección Azteca. Desde Atenas 2004, el país no ha vuelto a estar presente en el futbol para mujeres. Amarrar plaza en Los Ángeles 2028 ayudaría a terminar con una larga sequía que acumula ocho ediciones consecutivas.

PUBLICIDAD

La Selección Mexicana Femenil de Futbol enfrentará a la Selección Femenina de Haití en los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W. El encuentro se realizará el sábado 28 de noviembre desde el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, Estados Unidos. Si el Tri gana ese duelo, calificará al Mundial de Brasil 2027 y requiere alcanzar el top 3 del torneo para asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.