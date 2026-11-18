Quiero vivirlo todo (cortesía)

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Rodrigo Olguín Reyes dirige Quiero vivirlo todo, obra que también escribió y en la que actúa. La puesta en escena se presenta del 3 de noviembre al 15 de diciembre en el Teatro La Capilla.

El elenco está integrado por Rodrigo Olguín Reyes, Michel Santré, Andrés Jurado, Fabiola Villapando, Mario González Solís y Juan Carlos Reyna.

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Quiero vivirlo todo (cortesía)

La obra tiene nominaciones a los premios de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT) en las categorías de Dramaturgia Mexicana y Elenco, y en los Premios Cartelera del Teatro fue seleccionada al Premio del Público 2026 y nominada en las categorías de Dramaturgia y Mejor Actor para el director.

Tres jóvenes huyen a la Ciudad de México escapando de la violencia

Quiero vivirlo todo (cortesía)

En entrevista con Infobae México, el dramaturgo explica la premisa central: “Pues va de estos tres jóvenes, dos hombres y una mujer, que se ven obligadas a huir de su pueblo por las diversas violencias intrafamiliares que cada una está pasando. Y huyen rumbo a la Ciudad de México so pretexto de cumplir sus sueños. Ella quiere ser sobrecargo, uno de ellos quiere ser cantante profesional y el otro quiere ser futbolista profesional.”

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El autor detalla las dificultades que enfrentan los personajes al llegar a la capital: “Para darse cuenta de que en la Ciudad de México no está tan fácil llevar a cabo tus sueños. Y más cuando no tienen las herramientas suficientes, ni emocionales ni laborales. No son lo suficientemente maduros tampoco como para solventarse un techo, vivir en un cuartito aquí en la Ciudad de México. Y básicamente es eso. Vemos las vicisitudes que tienen que afrontar una vez que llegan acá a la Ciudad de México, tomando en cuenta que el pasado los está persiguiendo todo el tiempo, todo el tiempo.”

Una obra generacional sobre los obstáculos para soñar en grande

Quiero vivirlo todo (cortesía)

Consultado sobre la vigencia de temas como la identidad y los sueños, Rodrigo Olguín Reyes responde: “Pues la voz de nuestros protagonistas es una voz joven. Son generación Z que atraviesan momentos trágicos, vertiginosos, como los que nos acontecen hoy en México. Es una obra muy mexicana. Es una obra que nos habla no solamente a nuestra chilanguez, sino a nuestra mexicanidad.”

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El director vincula la historia con su propia experiencia de migración interna: “Dado que ellos, viniendo de afuera, como yo en algún momento lo tuve que hacer, viniendo de Huapan y conviviendo con mucha familia que no es propiamente de la Ciudad de México, llegar y descubrir que todo eso que se te ha dicho que puedes anhelar no es tan fácil por la cantidad de gente que habemos hoy en día en la Ciudad de México, por la cantidad de jóvenes, unos más preparadas que otras, que habitamos esta Ciudad de México y que estamos luchando por esos mismos sueños.”

Quiero vivirlo todo (cortesía)

El autor reflexiona sobre la contracción de oportunidades para las nuevas generaciones: “Esos mismos sueños tienen cada vez más trabas. También creo que así como hay mucha más demanda a nivel laboral, pero también a nivel, a nivel poder soñar en grande, la posibilidad de ocupar esos espacios es cada vez menos, curiosamente. Además de que, siendo cuán mexicana es la obra, la realidad es que estos chicos vienen cargando con unas y otras violencias que hacen de la posibilidad de ellos salir adelante sea cada vez más difícil, más complicada.”

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Los personajes nacen de experiencias personales atravesadas por el drama

Sobre si el personaje que interpreta tiene rasgos autobiográficos, el director explica su método de creación: “Mira, naturalmente, eso dependerá del dramaturgo, dramaturga, guionista, o creador, creadora. Pero en este caso en específico, siento que a mí me gusta escribir desde una experiencia personal, pero atravesarla profundamente por el drama.”

Rodrigo Olguín Reyes aclara que evita la autobiografía directa: “Quiero decir, no pretendo ni en esta ni en una siguiente obra, que estoy próximo a empezar a montar y mover, en ningún momento pretendo autobiografiarme dentro de la obra, sino que tomo apenas pequeños momentos, personajes, caracteres, etcétera, que me han atravesado a mí personalmente de mi vida en el Estado de México, de mi vida con demás familiares, de mi vida con amigos, de mi vida con colegas, de mi autodescubrimiento.”

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Quiero vivirlo todo (cortesía)

El dramaturgo detalla el origen de su personaje, Sebastián: “A nivel, por ejemplo, lo que tiene que ver el personaje en específico de Sebastián conmigo es que, yo viviendo en la Huapan, Tierra Caliente, desde entonces, de cuando era joven y empezaba a darme cuenta de mi orientación sexual, de saber hacia dónde estaba dirigido todo eso, de mi vida personal y las consecuencias que tenían o no. Pero tiene que ver mucho con la canción de Sebastián. Tiene que ver mucho con qué quería yo verter de mí en ello, ¿sabes?”

Sobre el personaje de Ángel, el autor comenta: “Con respecto a los demás personajes, naturalmente yo conozco un Ángel, un Ángel que está indeciso entre soltar o no el pueblo y que todo el tiempo lo está carcomiendo la posibilidad de un padre violentador que está ahí, a pesar de que no está físicamente ya con él, está ahí en la psique del personaje, persiguiéndolo todo el tiempo, en el pasado, trayendo el pasado, cargando el pasado.”

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Rodrigo Olguín Reyes explica cómo transformó esa historia real en ficción con un desenlace distinto: “En la obra tomo apenas esa pequeña parte de mi vida, que compartí con esa muy buena amiga en ese entonces y la atravieso por el drama y le doy un poco de esperanza y le doy un poco de fe, haciendo que Muriel, como se llama la personaja, huya del pueblo. Y entonces, en la posibilidad de cumplir su sueño, encuentre fe y esperanza.”

El público se reconoce en la historia y reacciona conmovido

Sobre la respuesta del público que ya ha visto la obra, el director comparte: “Ya hemos tenido público que la ha visto y afortunadamente sale muy conmovido. Creo que lo que ayuda a la puesta en escena y al texto es que, de entrada, lo que se va a encontrar el público es un espejo real. Es decir, voy a ver gente mexicana, jóvenes mexicanos, como mi familia.”

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El autor contrasta su propuesta con historias ajenas al contexto local: “No voy a ver la historia, por ejemplo, de Nuevo Orleans, 1900 veintitantos. No, voy a ver gente que habla como yo, gente que habla como mi gente, gente a la que ubico fácilmente. Apenas empieza la obra, yo ya sé quiénes son esas personas. Entonces, ese filtro creo que nunca, en las veces que hemos tenido público, ya sea en ensayos o en el teatro mismo, permea su experiencia personal, permitiéndoles que de entrada ya aborden la ficción.”

Quiero vivirlo todo (cortesía)

Rodrigo Olguín Reyes define su obra como una tragedia contemporánea y describe el formato escénico elegido: “Salen muy conmovidos. A mí me gusta pensar que Quiero vivirlo todo es una tragedia contemporánea, muy contemporánea, en donde el destino va llevando a los personajes, quieran o no, a donde tienen que llegar. Y dado el formato en el que está dispuesta la obra, que es en pasarela, pero es una pasarela que aborda no solo la butaquería, sino subimos a la gente al escenario.”

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El director explica el propósito de esta cercanía física con el público, sin romper la ficción: “Y no porque sea un montaje didáctico en donde nosotros hablemos con la gente. No, nunca se rompe la cuarta pared, pero puedes tener al actor o a la actriz al lado tuyo en escena, en alguno de los momentos de la obra. Creo que eso le da una cercanía en donde yo puedo escuchar cuando la gente se incomoda, cuando la gente susurra.”

El autor relata una anécdota concreta de esa reacción del público: “En uno de estos ensayos, recuerdo que había una señora que estaba sumamente conmovida, pero como desde una incomodidad evidente. Y no dejaba de vernos cuando estábamos fuera de escena, como cuestionándose algo. Había momentos muy evidentes donde la señora prefería no ver la escena y llorar al lado. Pero yo tenía a la señora al lado, entonces era muy evidente que algo le estaba atravesando a la señora.”

Quiero vivirlo todo (cortesía)

Rodrigo Olguín Reyes explica la intención detrás del montaje en pasarela y la colocación de los actores al mismo nivel del público: “Y la obra está montada en pasarela muy a propósito, porque no quiero decir que es la única manera, pero sí es una manera muy literal de encontrarte con la persona que tienes sentada frente a ti y de colocarnos a nosotros, actuantes, actores y actrices, al nivel del público. Todos aquí estamos contando esta historia porque a todos nos ha pasado algo así. Nos vamos a identificar sí o sí con alguno de los personajes y estamos colocados en la misma línea horizontal.”

El director cierra explicando qué quiso evitar con este formato: “Quería evitar a toda costa esta sensación de: ustedes aplaudan allá abajo, nosotros vamos a interpretarles algo, ustedes se callan y al final aplaudirán. No, quería desde un inicio que sintieran: esto somos todos. Este barco va por ustedes, tanto como por ustedes que están escuchando y viendo, como nosotros, que estamos actuando la cosa.”