El espectáculo Twilight in Concert llegará el 13 de marzo de 2027 al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la CDMX. (Lionsgate)

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El concierto sinfónico de Crepúsculo llegará a la Ciudad de México el 13 de marzo de 2027 con una proyección de la primera película de la saga y música en vivo. La función se realizará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde la Cinema Concert Orchestra interpretará la banda sonora mientras el filme se exhibe en una pantalla de gran formato.

La preventa oficial comenzará el 19 de noviembre y requerirá un registro previo en el sitio de Cinema Concert Festival. La venta general se habilitará al día siguiente, aunque hasta el momento no se informaron los precios de las localidades.

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La función combinará la película con una orquesta en vivo

El espectáculo llevará el nombre de Twilight in Concert y forma parte de la propuesta de Cinema Concert Festival, que organiza funciones de cine con acompañamiento musical en vivo.

La experiencia permitirá volver a ver Crepúsculo, la película estrenada en 2008 que inició la adaptación cinematográfica de la saga literaria de Stephenie Meyer. Robert Pattinson y Kristen Stewart volverán a aparecer en la pantalla como Edward Cullen y Bella Swan.

Durante la función, la Cinema Concert Orchestra ejecutará la música original de la película de forma sincronizada con las escenas. El montaje incluirá una pantalla gigante para la proyección y un escenario iluminado con mil velas.

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La producción cuenta con el respaldo oficial de GEA Live y Lionsgate. El formato propone que el público siga la historia en el cine mientras la interpretación en directo reemplaza la reproducción convencional de la banda sonora.

La actividad está dirigida a los seguidores de la franquicia, que podrán revivir el inicio de la relación entre Bella y Edward en un recinto histórico del Centro de la Ciudad de México.

La preventa oficial de boletos abrirá el 19 de noviembre a las 11:00 para las personas con registro previo. (IMDb)

La sede será el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibirá la presentación el 13 de marzo de 2027. El recinto será el escenario para una única función anunciada hasta ahora dentro de la capital mexicana.

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La elección de la sede permitirá que la proyección se realice con la orquesta instalada frente al público. La disposición prevista busca integrar la pantalla y los músicos dentro de una misma experiencia audiovisual.

El evento recuperará la primera entrega de una franquicia que convirtió a Pattinson en una figura de alcance internacional. El actor interpretó a Edward Cullen, un vampiro que entabla una relación con Bella Swan, una adolescente que llega a vivir a Forks junto a su padre.

La historia presenta a la familia Cullen y revela que sus integrantes han mantenido su apariencia joven durante siglos. La trama también incorpora a Jacob, interpretado por Taylor Lautner, y desarrolla un triángulo amoroso entre los tres personajes.

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La película fue dirigida por Catherine Hardwicke y contó con un guion de Melissa Rosenberg, basado en la novela de Stephenie Meyer. El elenco también incluyó a Billy Burke, Sarah Clarke, Anna Kendrick, Justin Chon y Matt Bushell.

La cineasta Catherine Hardwicke dirigió en 2008 la primera entrega protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson. (Twilight Productions)

La preventa exigirá un registro antes del 19 de noviembre

Quienes quieran acceder a la preventa de boletos para Twilight in Concert deberán registrarse antes en la página de Cinema Concert Festival. Tras completar el proceso, recibirán un correo electrónico que habilitará el acceso anticipado a las entradas.

La preventa oficial abrirá el 19 de noviembre a las 11:00 horas. El registro previo es indispensable para obtener el enlace o la información que permitirá participar en esa etapa de compra.

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La venta general comenzará el 20 de noviembre a través del sitio de Cinema Concert Festival. Hasta la publicación de la información, la organización no había difundido el rango de precios ni la distribución de las localidades.

Las personas interesadas podrán seguir los canales oficiales del festival para conocer cualquier novedad sobre los costos, los lugares disponibles y las condiciones de compra. La organización será la encargada de comunicar los detalles que todavía no fueron anunciados.

Los interesados deberán tener preparados sus datos de registro y su medio de pago antes de la apertura de la preventa. La convocatoria está vinculada a una saga que conserva una base de seguidores casi dos décadas después de la llegada de su primera película a los cines.

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La venta general de accesos comenzará el 20 de noviembre en la plataforma oficial del festival. (Summit Entertainment)

Crepúsculo vuelve en medio de nuevos proyectos de la franquicia

La presentación en Ciudad de México coincide con un nuevo interés alrededor del universo creado por Stephenie Meyer. La saga literaria fue adaptada al cine y tuvo varias entregas protagonizadas por Pattinson, Stewart y Lautner.

La primera película recaudó USD 405,4 millones en todo el mundo, de acuerdo con la información disponible sobre su desempeño comercial. Su presupuesto fue de USD 37 millones.

La cinta recibió nominaciones en los Critics Choice Awards, los Grammy, los Stream Awards y los MTV Movie+TV Awards. Entre las categorías mencionadas figuraron la de mejor banda sonora y la de canción escrita para una película.

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La historia también tendrá una nueva adaptación audiovisual. Lionsgate Television comenzó a desarrollar una serie basada en la franquicia y se informó que el proyecto será animado para Netflix.

La futura producción relatará la relación de Edward y Bella desde el punto de vista del menor de los Cullen. El anuncio del concierto se suma así a una etapa de renovada actividad para una historia que conserva presencia entre distintas generaciones de espectadores.

El regreso de Crepúsculo a una pantalla de cine en la capital mexicana tendrá un componente distinto al de una proyección convencional: el público escuchará la música de la película interpretada frente a él. La fecha, la sede y el mecanismo de preventa ya fueron confirmados, mientras que los precios siguen pendientes de anuncio.

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