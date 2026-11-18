Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaron la detención y traslado hacia la fiscalía de tres presuntos integrantes del cártel capitalino. Crédito: SSC

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres integrantes de “La Unión Tepito” en la alcaldía Cuauhtémoc, con 177 dosis de droga en su poder. Los hechos ocurrieron durante labores de vigilancia fija y móvil en la colonia Paulino Navarro, cuando los efectivos ubicaron a los sospechosos manipulando envoltorios y dinero en efectivo en la vía pública, el pasado 16 de noviembre.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Alfonso “N”, de 42 años; Brayan Jesús “N”, de 33 años, y Rafael Rubén “N”, de 38 años.

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La captura fue realizada por agentes de la policía capitalina el 16 de noviembre. Crédito: SSC

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México señalaron que los tres hombres forman parte de la célula delictiva capitalina, dedicada a la extorsión, el secuestro, el cobro de piso y la venta de sustancias nocivas para la salud.

Los policías los interceptaron tras un intento de huida

Los agentes de la SSC realizaban trabajos de investigación de gabinete y campo como parte de las indagatorias para desarticular células delictivas en la zona centro de la capital. En la esquina de las calles Topacio y Francisco Javier Clavijero observaron a los tres hombres con pequeños envoltorios similares a los utilizados para la comercialización de droga.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir. Fueron interceptados metros adelante, donde, conforme a los protocolos de actuación, los efectivos les realizaron una revisión de seguridad que derivó en el aseguramiento de la droga.

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Drogas aseguradas a los integrantes de La Unión Tepito. Crédito: SSC

Entre lo decomisado, los policías encontraron 97 bolsitas con marihuana, 52 bolsitas con metanfetamina y 28 envoltorios con cocaína. También les aseguraron una mochila pequeña color negro, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Los tres hombres fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, quedaron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Víctor Alfonso ya había sido encarcelado por delitos contra la salud

Un cruce de información realizado por los investigadores de la SSC y revelado este 17 de noviembre arrojó que Víctor Alfonso contaba con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, registrado en 2024 por delitos contra la salud.

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El Registro Nacional de Detenciones precisó además que la detención de los sujetos ocurrió el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 06:48 de la tarde, en la calle San Antonio Tomatlán, entre avenida Ferrocarril de Cintura y calle Nicolás Bravo.

La autoridad que efectuó la aprehensión fue la SSC y todos quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, ubicada en avenida Jardín 356-C, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco.

Otros golpes recientes contra La Unión Tepito

El pasado 12 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México capturó a Howard “N”, alias “El Howard” o “El Jaguar”, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. El detenido fue señalado como uno de los principales colaboradores de José Mauricio Hernández Gasca, alias “El Tomate”, líder fallecido de La Unión Tepito.

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Capturan a "El Howard", integrante de La Unión Tepito vinculado a "El Tomate", líder fallecido de la organización. FGJCDMX

La aprehensión de Howard “N” se ejecutó en cumplimiento de una orden por el delito de asociación delictuosa, tras una indagatoria iniciada en agosto de 2024. Las autoridades lo relacionaron con delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, extorsión, portación de armas de fuego y delincuencia organizada.

La investigación de ese caso ubicó el radio de acción de la célula encabezada por Howard “N” en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, con particular presencia en las inmediaciones del Centro Histórico y la Zona Rosa.

Además, en otro caso, el 4 de noviembre autoridades federales y capitalinas confirmaron la detención de Bojun He, alias “El Chino”, durante un cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo.

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La suma millonaria estaba distribuida entre moneda nacional y dólares. Crédito Especial

En la intervención, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la SSC aseguraron más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares.

Las investigaciones señalaron a Bojun He como presunto líder de una red de lavado de dinero vinculada con integrantes de “La Unión Tepito”, con operaciones en la Ciudad de México, Tijuana y Cancún. El detenido, de 41 años y con antecedentes penales en China por falsificación y lavado de dinero, obtuvo la naturalización mexicana el 26 de septiembre de 2025 y fue relacionado también con extorsión a comerciantes, tráfico de personas y tráfico de armas.

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