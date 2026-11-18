Idamis Pastor, fiscal general de Puebla. Crédito: FGE Puebla

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La fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, reveló que una persona fue detenida por el secuestro y asesinato de Mateo Hernández Gutiérrez, hijo del alcalde de Tecamachalco, Mateo Hernández López. La funcionaria lo dio a conocer este 17 de noviembre al responder la pregunta de una reportera durante una rueda de prensa realizada en el CIS Angelópolis por el gobierno estatal.

“De hecho, se aprehendió a una persona y de ahí ha derivado en mayor información al respecto”, dijo Pastor Betancourt, quien añadió que la captura permitió identificar a otros integrantes de la banda.

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La fiscal reservó los detalles de la investigación

Pastor Betancourt respondió así a un cuestionamiento de la periodista Liz Cervantes, del medio El Referente, sobre el avance de las pesquisas por el secuestro que terminó con la vida del adolescente. “Llevamos un avance significativo al respecto”, afirmó la fiscal antes de confirmar la detención.

La funcionaria explicó que no podía revelar mayor información porque eso pondría sobre aviso a las personas que la Fiscalía General del Estado de Puebla ya identificó pero aún no detuvo. “No te puedo dar demasiada información porque si se filtra van a saber que ya los tenemos identificados”, dijo.

No reveló el nombre del detenido ni la fecha exacta en que se concretó la aprehensión.

La fiscal tampoco precisó cuántas personas integraban la banda ni el número total de órdenes de aprehensión pendientes. Tampoco especificó si el detenido participó directamente en la privación de la libertad y posterior asesinato del joven o en labores de logística del grupo.

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Una llamada exigió dinero horas después de que el joven saliera de su casa

Mateo Hernández Gutiérrez cursaba la preparatoria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La tarde del sábado 19 de septiembre dejó su domicilio en Tecamachalco para encontrarse con compañeros y avanzar en una tarea escolar.

Según reportes, sus familiares atendieron una llamada en la que alguien les advirtió que tenían retenido al adolescente y pidió una suma de dinero para liberarlo. Versiones extraoficiales señalan que la entrega del pago sí se concretó y que fueron los propios allegados quienes manejaron la negociación de forma directa, sin recurrir de inmediato a una denuncia ante el Ministerio Público.

La víctima tenía visibles huellas de violencia. (Redes sociales)

Antes de que esto ocurriera, el alcalde había encabezado una reunión con mandos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para revisar el esquema de vigilancia del municipio, parte de una agenda que ya contemplaba reforzar la seguridad en la zona.

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El retraso en la denuncia formal quedó expuesto el lunes 21 de septiembre, cuando la propia fiscal reconoció en una conferencia previa que su institución no había recibido aún un reporte oficial por parte del edil, pese a que la familia ya había dado aviso por otros canales a autoridades locales.

A partir de esa noche se activó un operativo con cerca de 30 agentes de la Policía Ministerial, que revisaron domicilios y comercios del municipio en busca de pistas. El análisis de cámaras de videovigilancia permitió reconstruir buena parte del trayecto que siguió el joven aquel sábado y detectar un vehículo vinculado a su traslado forzado. Personal de la Fiscalía entrevistó además a quienes habían convivido con él momentos antes de perder contacto.

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El cuerpo fue localizado cuatro días después junto a una carretera

La mañana del miércoles 23 de septiembre, un grupo de motociclistas que circulaba por la vía estatal entre Azumbilla y Tlacotepec, dentro del municipio de Nicolás Bravo, notificó la presencia de un bulto abandonado en un paraje conocido como “La Tabla”. Al acudir, las autoridades confirmaron que se trataba de un cuerpo envuelto en cobijas y con señales de violencia.

El avanzado estado de descomposición impidió identificar de inmediato los restos. Fue hasta después de las 18:00 horas cuando el alcalde se presentó en el anfiteatro de Tehuacán para realizar el reconocimiento oficial, con lo que se confirmó que se trataba de su hijo.

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Esa misma noche, el edil compartió un mensaje en redes sociales en el que se dirigió a la comunidad ya no desde su cargo, sino como padre de familia. “Hoy no les hablo como Presidente Municipal, les hablo como papá, lo único que busco es verdad y justicia”, escribió. “Ninguna familia de Tecamachalco debería pasar por este dolor”, agregó en la misma publicación.

(Facebook: Mateo Hernandez Lopez)

El alcalde confirmó que continuará al frente del gobierno municipal hasta que termine su periodo, en 2027, con el argumento de seguir impulsando acciones de seguridad para los vecinos de Tecamachalco.

El fallecimiento del joven generó reacciones entre distintos actores políticos. El diputado local Andrés Villegas Mendoza, presidente del Consejo Estatal de Morena en Puebla, manifestó su respaldo al alcalde y afirmó que “nos han golpeado en lo más profundo y personal, pero el miedo no nos puede detener”. El senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, también hizo llegar condolencias al edil y a su esposa, Rosario Gutiérrez.

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El expediente del caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión. Tecamachalco se ubica dentro del llamado Triángulo Rojo poblano, una región que en los últimos años ha concentrado un número constante de asaltos violentos, privaciones ilegales de la libertad y cobro de piso contra transportistas y comerciantes.