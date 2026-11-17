El seleccionador de México, Rafael Marquez (i), durante un entrenamiento, previo al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Jamaica. EFE/Miguel Sierra

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México está por enfrentar uno de los partidos más importantes bajo la dirección de Rafa Márquez. La urgencia y obligación de ganar ante Jamaica mantiene la presión y expectativa sobre el equipo mexicano para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Como lo adelantó en conferencia previo al partido, el técnico de la Selección Mexicana aseguró que se mostrarán “más agresivos” por lo que elegirá a los jugadores que le permita plantear esta estrategia, es por ello que se adelantan algunos cambios importantes en la alineación de Rafa.

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Tras la derrota por 3-2 ante Jamaica en Kingston, el Tri alista al menos tres cambios en su alineación para el partido de vuelta en la cancha del Estadio BBVA en Monterrey.

¿Cuáles son los cambios en la alineación de Rafa Márquez?

A horas del partido, se filtraron algunos de los ajustes que contempla el cuerpo técnico de Rafa Márquez para el duelo de vuelta, y una de las primeras modificaciones estaría en la lateral derecha, donde Rodrigo Huescas apunta a ocupar el lugar de Israel Reyes.

Luis Romo, de México, y Ronaldo Webster, de Jamaica, disputan un balón en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en Kingston, el sábado 14 de noviembre de 2026 (AP Foto/Collin Reid)

En cuanto a la defensa, no habría demasiados cambios y estarían en la cancha César Montes y Johan Vásquez, mientras que Raúl Tala Rangel permanecería en la portería.

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El mediocampo también tendría ajustes. Santiago Sandoval podría aparecer en sustitución de Luis Romo para acompañar a Erik Lira y Gilberto Mora. Obed Vargas se mantiene como otra alternativa para ocupar una de esas posiciones y formar parte del nuevo esquema del conjunto dirigido por México. Otro de los nombres que suenan para empezar como titulares es el de Mateo Chávez.

La tercera modificación se produciría en el ataque. Armando Hormiga González tendría la oportunidad de arrancar como titular en lugar de Santiago Giménez, con la intención de aportar una dinámica distinta al frente ofensivo. Roberto Alvarado y Julián Quiñones completarían la línea de ataque.

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La probable alineación de México quedaría con Tala Rangel en la portería; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la defensa; Erik Lira, Gilberto Mora y Santiago Sandoval, con Obed Vargas como alternativa, en el mediocampo; y Roberto Alvarado, Armando González y Julián Quiñones en el ataque.

Rafa Márquez reconoció en conferencia de prensa la presión que tiene para el partido de vuelta de Nations League Concacaf (YouTube/ Selección Nacional de México)

Márquez reconoce la presión por ganar en Monterrey

Rafa Márquez aceptó que la exigencia lo acompaña desde que asumió como director técnico del combinado nacional y afirmó que el compromiso ante los jamaicanos no admite otro resultado. El exfutbolista señaló que ha enfrentado este tipo de presión desde su etapa como jugador y ahora la vive desde el banquillo.

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“Yo soy consciente de que estando en esta silla desde el partido uno hay presión. Eso me queda muy claro y lo tengo consciente”, declaró el técnico en conferencia de prensa previa al duelo.

El entrenador añadió que la victoria representa una necesidad deportiva y anímica para el proceso de la selección. “Necesitamos esa victoria para poder clasificar, necesitamos esa victoria para que nos dé confianza, necesitamos esa victoria para seguir dando pasos hacia adelante”, sostuvo.

Márquez consideró que su plantel está cerca de corregir los detalles que le han impedido obtener mejores resultados. Su prioridad es evitar recibir el primer gol, mantener la concentración durante todo el partido y atender lo que ocurra en cada tramo del juego.

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Rafa Márquez comparece ante los medios de comunicación durante una conferencia de prensa de la Selección Mexicana de Fútbol frente a un panel de patrocinadores. (YouTube/ Selección Nacional)

“Creo que estamos a un clic, estamos cerca de eso: a que no encajemos el primer gol, a estar muy atentos a lo que pase en el transcurso del partido”, afirmó el estratega mexicano.

El director técnico destacó el trabajo que sus jugadores realizaron durante la semana y rechazó que Jamaica hubiera superado futbolísticamente a México en la ida, pese a la desventaja que consiguió el rival. “No creo que Jamaica, con todo respeto futbolísticamente, nos haya pasado por encima el otro día”, expresó Márquez.

El técnico atribuyó el primer tanto recibido a una falla en el saque de portería y el segundo a un tiro de esquina que terminó en autogol. Aseguró que ambos descuidos son identificables y pueden corregirse antes del partido en el Estadio BBVA.

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