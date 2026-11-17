El tipo de chocolate que controla la hipertensión, disminuye el colesterol y previene diabetes, según la UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El chocolate forma parte de la alimentación humana desde hace siglos. Su origen está en el cacao, un ingrediente que puede consumirse en preparaciones naturales o en productos industrializados con azúcar, grasas y otros aditivos que cambian su composición nutricional.

El interés científico por sus posibles efectos en la salud también tiene antecedentes. En 1944, el doctor Benjamin H. Kean publicó un estudio que vinculó la baja incidencia de hipertensión arterial entre los indígenas kuna de Panamá con el consumo habitual de cacao.

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A partir de esas observaciones, distintas investigaciones han analizado los compuestos bioactivos del cacao. Estos componentes se asocian con efectos antioxidantes, beneficios para la salud cardiovascular y una posible reducción en la absorción de colesterol.

Para obtener estas propiedades, la recomendación apunta al chocolate amargo, no a las presentaciones con alto contenido de azúcar. Según la doctora Mónica Montserrat Ancira Moreno, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, este producto, elaborado con al menos 70% de extracto puro de cacao natural, tiene el potencial de controlar hipertensión, reducir el colesterol y prevenir enfermedades como la diabetes, siempre dentro de un consumo responsable y acompañado de un estilo de vida saludable.

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Se ha identificado que este alimento natural contiene activos biológicos que fortalecen la salud cardiovascular y tienen propiedades antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios del chocolate amargo en la salud: prevén diabetes, hipertensión y reduce el colesterol

El chocolate amargo es una fuente rica en antioxidantes que combaten los radicales libres del organismo, protegiendo las células del envejecimiento y del desarrollo de enfermedades crónicas. Este tipo de chocolate es también una fuente importante de fibra, potasio, cobre y magnesio, minerales vitales para el funcionamiento óptimo del cuerpo.

La doctora Ancira Moreno, en entrevista para la revista Salud Facultad de Medicina, señala que el consumo diario de chocolate con alta concentración de cacao ha demostrado reducir la presión arterial y disminuir los niveles de colesterol LDL (colesterol “malo”) y triglicéridos en sangre, factores que contribuyen a enfermedades cardiovasculares. Además, se ha encontrado que mejora la sensibilidad a la insulina, reduciendo el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

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Estudios recientes confirman que el consumo controlado de una cantidad que oscila entre 13.5 y 200 gramos de chocolate amargo al día puede generar efectos positivos en el sistema cardiovascular, sobre todo al prevenir la formación de placas de lípidos en las arterias y fortalecer el corazón.

Los beneficios del chocolate amargo en la salud: prevén diabetes, hipertensión y reduce el colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consumir chocolate amargo para potenciar sus beneficios?

El chocolate amargo puede ser integrado a la dieta diaria de diversas maneras:

Como snack directo: Una barra de 40 gramos con al menos 70% de cacao puede ser un aporte fácil y delicioso.

En bebidas calientes: Preparar chocolate caliente con leche vegetal y sin azúcar añadida maximiza sus beneficios.

En ensaladas: Rallar un poco de chocolate con alto porcentaje de cacao sobre ensaladas de frutas o nueces.

En licuados: Mezclar chocolate amargo en polvo con plátanos o avena brinda un desayuno nutritivo y rico en antioxidantes.

Como ingrediente de repostería: Al elegir chocolate amargo sin azúcar, puedes añadirlo a postres caseros saludables.

Aunque el chocolate amargo ofrece importantes beneficios médicos y nutricionales, es esencial recordar que no sustituye el tratamiento médico ni otros hábitos saludables. Su consumo debe ser parte de una dieta equilibrada acompañada de ejercicio regular.

La doctora Ancira Moreno subraya la importancia de supervisar su ingesta con un nutriólogo, dietista o médico, en especial en personas con condiciones preexistentes como diabetes o hipertensión. Una guía profesional puede ayudar a maximizar los beneficios de este alimento natural sin exceder las dosis recomendadas.

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¿Cómo consumir chocolate amargo para potenciar sus beneficios? (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate amargo es una demostración de cómo los alimentos naturales pueden contribuir positivamente al bienestar humano, siempre y cuando se consuma de manera responsable y como parte de un plan integral de salud.