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Pantera Nery se lanza contra Naoya Inoue y lo vuelve a retar tras conseguir nueva victoria: “Que no se ponga cochinadas”

Tras el combate, el tijuanense aseguró estar dispuesto a enfrentar otra vez al campeón indiscutido de peso supergallo

Luis "Pantera" Nery revela qué aprendió de la derrota ante Naoya Inoue (César Márquez | Infobae México )
Luis “Pantera” Nery se volvió a lanzar contra Naoya Inoue tras su victoria conseguida sobre Francisco Rodríguez en Acapulco, durante la 64.ª Convención del CMB el fin de semana pasado. (César Márquez | Infobae México )
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Luis “Pantera” Nery se volvió a lanzar contra Naoya Inoue tras su victoria conseguida sobre Francisco Rodríguez en Acapulco, durante la 64.ª Convención del CMB el fin de semana pasado.

El peleador tijuanense se impuso por la vía del nocaut técnico en dos asaltos, resultado que lo dejó con una récord profesional de 38 victorias, 28 de ellas por nocaut, y tres derrotas.

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Tras el combate, el tijuanense dijo en una entrevista con And Still Boxing que está dispuesto a enfrentar otra vez al campeón indiscutido de peso supergallo, siempre que la revancha se realice en Estados Unidos. Además, volvió a cuestionar el vendaje que utilizó el japonés.

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“Yo estoy ahí para volver a pelear con Naoya Inoue, claro que sí, sin su vendaje de flecha y en Estados Unidos, no en Japón, cabrón, para que no se ponga cochinadas el cabrón. Realmente hoy en día apenas estoy a un 60 o 70% de mi capacidad, pero voy a volver, esto no es nada”.

Naoya Inoue

Inoue derrotó a Nery en 2024

El japonés enfrentó al tijuanense el 6 de mayo de 2024 en el Tokyo Dome, en Tokio, Japón, y retuvo los campeonatos supergallo del CMB, AMB, OMB y FIB con un nocaut en el sexto asalto.

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Nery sorprendió a Inoue en el primer round. Un gancho de izquierda mandó a la lona al japonés por primera vez en su carrera profesional y abrió un combate de intercambios. Inoue se repuso, ajustó la distancia y comenzó a castigar al mexicano con velocidad, combinaciones al cuerpo y golpes rectos.

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El campeón japonés derribó a Nery en el segundo episodio, volvió a enviarlo a la lona en el quinto y terminó la pelea en el sexto. Inoue conectó una combinación que dejó sin respuesta al mexicano, por lo que el réferi detuvo las acciones.

Naoya Inoue
Naoya Inoue (R) celebrates defeating Junto Nakatani in their super bantamweight championship boxing contest at Tokyo Dome in Tokyo on May 2, 2026. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Undisputed Super Bantamweight Title - Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Saudi Arabia - December 27, 2025 Naoya Inoue in action against David Picasso REUTERS/Hamad I Mohammed
Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Undisputed Super Bantamweight Title - Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Saudi Arabia - December 27, 2025 Naoya Inoue in action against David Picasso REUTERS/Hamad I Mohammed

¿Qué pasó con Nery y Inoue después de la pelea?

Después de esa pelea, Inoue continuó como la figura de la división. Su presentación más reciente ocurrió este 2 de mayo de 2026, cuando derrotó a su compatriota Junto Nakatani en el Tokyo Dome. Su siguiente objetivo quedó puesto en una posible pelea contra Jesse “Bam” Rodríguez en 2027. Durante la Convención, Mauricio Sulaimán confirmó que existen conversaciones entre ambos equipos y autorizó un campeonato interino supergallo entre Nakatani y Ramón Cárdenas.

Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Undisputed Super Bantamweight Title - Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Saudi Arabia - December 27, 2025 Naoya Inoue during his ring walk before his fight against David Picasso REUTERS/Hamad I Mohammed
Boxing - Naoya Inoue v David Picasso - Undisputed Super Bantamweight Title - Mohammed Abdo Arena, Riyadh, Saudi Arabia - December 27, 2025 Naoya Inoue during his ring walk before his fight against David Picasso REUTERS/Hamad I Mohammed

Por su parte, Nery regresó en Acapulco después de dos derrotas por nocaut en Japón: la primera ante Inoue y la más reciente frente a John Riel Casimero. El tijuanense mostró velocidad, potencia y precisión ante un rival con marca de 14-6-1, pero el combate terminó en dos asaltos y contra un sustituto de última hora.

Para volver a disputar un título en las 122 libras, debe dar el peso y medirse con rivales de mayor nivel.

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