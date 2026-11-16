Así fue la ‘boda’ de Yuri y Mauricio Ochmann: Anahí fue la madrina de arras y Juanpa Zurita ofició la ceremonia (RS)

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Yuri y Mauricio Ochmann protagonizan una boda ficticia durante la sexta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2026, transmitida este domingo 15 de noviembre por Las Estrellas, como parte de una gala con temática nupcial.

La cantante asumió el papel de novia, el actor fue el novio, Anahí entregó las arras y Juanpa Zurita ofició la ceremonia, que terminó con la irrupción de Carmela Tarantela.

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La dinámica reunió a los cuatro investigadores del programa en un sketch previo a las presentaciones y pistas de los personajes enmascarados. Omar Chaparro condujo la emisión y presentó la noche dedicada a las bodas, mientras los participantes y el panel se integraron a la temática.

La ceremonia concluyó con un “sí” ficticio entre los investigadores, luego de una interrupción sobre el escenario.

Yuri y Mauricio Ochmann se visten de novios en la sexta gala

Yuri apareció con vestido blanco, velo y una corona de flores. Mauricio Ochmann usó un traje oscuro para asumir el papel del novio durante la parodia que formó parte del sexto programa de la temporada.

Juanpa Zurita tomó el papel de sacerdote o juez. El creador de contenido preguntó si alguien tenía motivos para oponerse a la unión, una de las frases tradicionales en este tipo de ceremonias.

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Yuri y Mauricio Ochmann se visten de novios en la sexta gala (RS)

Anahí fungió como madrina de arras. La cantante entregó el elemento simbólico a la pareja ficticia y les deseó abundancia, riqueza y amor frente a las cámaras.

La transmisión cambió de rumbo cuando Carmela Tarantela irrumpió en el escenario. El personaje expresó su oposición al enlace y besó a Ochmann, hecho que provocó la reacción de Yuri dentro del sketch.

La intervención de Carmela llevó a los investigadores a bromear con la posibilidad de que detrás de la máscara estuviera Aislinn Derbez.

Yuri mantiene un matrimonio con Rodrigo Espinoza desde la década de 1990

La boda televisiva no tiene relación con la vida personal de Yuri. La cantante veracruzana está casada con el músico chileno Rodrigo Espinoza, exintegrante del grupo Aleste y colaborador en su carrera artística.

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Yuri estuvo casada antes con Fernando Iriarte. Esa relación terminó antes de que conociera a Espinoza, con quien inició una relación después de coincidir en el Festival de Viña del Mar, en Chile.

La intérprete de “La maldita primavera” y Espinoza se casaron en 1997. Ambos adoptaron a su hija Camila en 2009.

Espinoza también ha trabajado como productor y mánager de Yuri. La pareja ha hablado públicamente sobre los problemas que enfrentó en los primeros años de matrimonio y sobre su decisión de reconstruir su vínculo.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez anunciaron su separación en 2020

Mauricio Ochmann estuvo casado con Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez. Los actores comenzaron su relación tras trabajar juntos en la película A la mala y celebraron su boda en Tepoztlán, Morelos, en 2016.

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La pareja tuvo a su hija Kailani en 2018. En marzo de 2020, Ochmann y Derbez anunciaron que habían decidido separar sus caminos tras casi cuatro años de matrimonio.

El actor presentó posteriormente la solicitud de divorcio en una corte de Los Ángeles. La demanda citó diferencias irreconciliables y registró como fecha de separación el 10 de diciembre de 2019.

Ambos han mantenido contacto por la crianza de Kailani. En años posteriores han compartido proyectos profesionales y han señalado que su prioridad es la relación familiar con su hija.

Anahí y Manuel Velasco suman 11 años de matrimonio en 2026

La madrina. Anahí fungió como madrina de arras y les deseó abundancia, riqueza y amor durante el acto (rs)

Anahí, quien asumió el papel de madrina en la ceremonia ficticia de ¿Quién es la Máscara?, está casada con el político Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas y actual senador.

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La pareja se casó el 25 de abril de 2015 en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este 2026 celebraron 11 años de matrimonio y 14 años de relación.

Anahí y Velasco son padres de Manuel y Emiliano. La cantante publicó en abril una serie de imágenes para recordar su aniversario y describió a su esposo como “mi lugar más seguro en el mundo”.

La relación comenzó a partir de una amistad antes de convertirse en noviazgo y matrimonio.

Juanpa Zurita no ha anunciado un matrimonio

Juanpa Zurita no ha informado públicamente que esté casado. El influencer y actor ha mantenido una relación con la actriz argentina Macarena Achaga, aunque ambos suelen reservar detalles de su vida privada.

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Las referencias públicas más recientes lo ubican como pareja de Achaga, sin que exista un anuncio de compromiso o boda. En marzo de 2026, se reportó la presencia de Achaga junto a Zurita durante eventos públicos.

La ceremonia con Yuri fue, por tanto, una actuación dentro del reality de Televisa. El programa retomó la competencia después del sketch para continuar con las presentaciones, las pistas y la eliminación de personajes enmascarados.