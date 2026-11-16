México

Trump insiste en aranceles “pesados” a México si no frena la caravana migrante que permanece en Chiapas

El presidente estadounidense condiciona gravámenes comerciales a que las autoridades frenen al grupo de personas que permanece en la frontera sur y afirma que no podrá ingresar a Estados Unidos

El presidente estadounidense condiciona gravámenes comerciales a que las autoridades frenen al grupo de personas que permanece en la frontera sur y afirma que no podrá ingresar a Estados Unidos. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente estadounidense condiciona gravámenes comerciales a que las autoridades frenen al grupo de personas que permanece en la frontera sur y afirma que no podrá ingresar a Estados Unidos. (AP Foto/Alex Brandon)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que impondrá aranceles a México si el país no detiene a la caravana migrante que permanece en Chiapas. Aseguró que los migrantes no podrán ingresar a territorio estadounidense.

“Si no los detienen, vamos a imponer aranceles pesados a México”, declaró el mandatario, de acuerdo con el fragmento difundido de sus comentarios a la prensa.

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¿Qué dijo Trump sobre la caravana migrante?

Migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana conocida como "Dios con Nosotros" mientras buscan continuar su viaje hacia el norte de México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, en Huehuetán, Chiapas, México, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez
Migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana conocida como "Dios con Nosotros" mientras buscan continuar su viaje hacia el norte de México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, en Huehuetán, Chiapas, México, el 11 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez

Al ser cuestionado sobre las caravanas que avanzan hacia Estados Unidos, Trump respondió que “no se les permitirá entrar” y que “México los detendrá”.

El intercambio, difundido en video, fue el siguiente:

  • Periodista: preguntó sobre las caravanas migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos.
  • Trump: respondió que los migrantes no serán admitidos y que México los detendrá.
  • Periodista: insistió en por qué México no ha detenido a más personas.
  • Trump: afirmó que, según dijo, las autoridades mexicanas habían señalado que los detendrían, y advirtió que, de no hacerlo, impondrá aranceles pesados.

En su respuesta final, el mandatario sostuvo que “ya se había dicho” que México actuaría para frenar el avance, lo que vinculó directamente con la posibilidad de aplicar gravámenes comerciales.

La advertencia, sin detalles sobre su aplicación

En las declaraciones difundidas, Trump no precisó el porcentaje de los aranceles, los productos que serían afectados ni una fecha de entrada en vigor. Tampoco detalló bajo qué mecanismo legal o administrativo se aplicarían.

Hasta el momento no se ha informado de una orden ejecutiva o un decreto formal que formalice la medida, de acuerdo con la información disponible para esta nota.

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Una advertencia que ya había amenazado antes

@realDonaldTrump
@realDonaldTrump

La amenaza de utilizar aranceles como herramienta de presión migratoria no es nueva en la relación bilateral. De acuerdo con registros públicos:

  • En junio de 2019, Trump anunció un arancel de 5% a productos mexicanos, con posibilidad de aumentarlo de forma gradual, vinculado a la migración. La medida fue suspendida tras un acuerdo entre ambos gobiernos.
  • En 2018, durante otras caravanas migrantes, el entonces mandatario también advirtió con medidas contra México si no se frenaba su avance.
  • En 2025, su administración anunció aranceles a productos mexicanos argumentando, entre otros motivos, temas migratorios y de seguridad.

Estos antecedentes ayudan a entender el tono de las declaraciones actuales, aunque cada episodio tuvo condiciones y desenlaces distintos.

La caravana en Chiapas

Un migrante porta una bandera mexicana mientras migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana conocida como "Dios con Nosotros" ("Dios con Nosotros") mientras buscan continuar su viaje hacia el norte de México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, en Tapachula, Chiapas, México, 10 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez TPX IMAGES OF THE DAY
Un migrante porta una bandera mexicana mientras migrantes de diversas nacionalidades participan en una caravana conocida como "Dios con Nosotros" ("Dios con Nosotros") mientras buscan continuar su viaje hacia el norte de México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, en Tapachula, Chiapas, México, 10 de noviembre de 2026. REUTERS/Damian Sanchez TPX IMAGES OF THE DAY

La caravana permanece en el estado de Chiapas, en la frontera sur de México, una de las principales puertas de entrada de los flujos migratorios que cruzan el país con destino a Estados Unidos.

Las caravanas migrantes suelen estar integradas por personas de distintas nacionalidades que viajan en grupo, en muchos casos para reducir riesgos durante el trayecto. Las cifras exactas de integrantes y su composición deben ser confirmadas con fuentes oficiales o con organizaciones que dan seguimiento al caso.

¿Qué implica para la relación México-Estados Unidos?

Las declaraciones de Trump vuelven a colocar el tema migratorio en el centro de la agenda bilateral, en una relación marcada por el intercambio comercial, la cooperación en seguridad y la gestión de la frontera.

Cualquier imposición de aranceles tendría efectos en el comercio entre ambos países, que mantienen una de las relaciones económicas más amplias del mundo. Sin embargo, mientras no exista un anuncio formal con detalles, no es posible determinar su alcance ni su impacto.

Postura del gobierno mexicano

Hasta el momento no se ha dado a conocer una postura oficial del gobierno de México a esta advertencia. Se espera que el tema pueda ser abordado en próximas comparecencias públicas de las autoridades federales.

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