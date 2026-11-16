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Alemania vs Países Bajos: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la UEFA Nations League en México

Por segunda ocasión en el año, Jurgen Klopp y Xavi Hernández se verán las caras en un juego crucial por avanzar a los cuartos de final

Por segunda ocasión en el año, Jurgen Klopp y Xavi Hernández se verán las caras en un juego crucial por avanzar a los cuartos de final. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)
Por segunda ocasión en el año, Jurgen Klopp y Xavi Hernández se verán las caras en un juego crucial por avanzar a los cuartos de final. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)
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Alemania se enfrentará a los Países Bajos este lunes 16 de noviembre a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) desde el Olympiastadion en Berlín para la última jornada de la UEFA Nations League.

Esta batalla entre dos pesos pesados del futbol europeo ya se vivió en la primera jornada en un juego dramático que tenía con ventaja al cuadro teutón con un gol de Félix Mbecha en el primer tiempo, pero sobre la hora, Cody Gakpo logró convertir el gol del empate para los neerlandés en el tiempo agregado.

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Con este antecedente, ambos se volverán a ver las caras por el boleto a la siguiente ronda.

Cómo llega Alemania al enfrentamiento contra Países Bajos

(REUTERS/Marko Djurica)
(REUTERS/Marko Djurica)

Alemania llega con la necesidad de obtener un buen resultado en casa ante Países Bajos para mantenerse con vida en la lucha por avanzar a los cuartos de final.

El equipo ocupa el tercer puesto de su grupo con ocho puntos, la misma cifra que Grecia, aunque el cuadro helénico tiene ventaja por el criterio de desempate de enfrentamientos directos.

La selección alemana terminará como líder si vence a Países Bajos y Grecia no logra derrotar a Serbia. En caso de empate, Alemania necesita una derrota de Grecia para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

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El equipo dirigido por Jürgen Klopp viene de conseguir una victoria por 3-1 en su visita a Serbia, durante el primer partido de esta Fecha FIFA. El resultado da confianza a una selección que busca consolidar su funcionamiento en la etapa decisiva del torneo.

Alemania comenzó el grupo con un empate ante Países Bajos y posteriormente tuvo un desempeño irregular. Su única derrota llegó como local frente a Grecia, resultado que hoy la mantiene fuera de los puestos de clasificación. Aun así, el cuadro teutón domina la serie ante Serbia tras ganar los dos encuentros entre ambas selecciones.

Países Bajos busca asegurar su boleto a los cuartos de final

Países Bajos asegura la clasificación a cuartos de final con un empate. (REUTERS/Maurice Van Steen)
Países Bajos asegura la clasificación a cuartos de final con un empate. (REUTERS/Maurice Van Steen)

Países Bajos llega a la última jornada con un panorama más favorable para avanzar a los cuartos de final. La selección neerlandesa depende de sí misma para asegurar su clasificación y también tiene la posibilidad de terminar como líder del grupo.

El equipo dirigido por Xavi Hernández finalizará en el primer puesto si evita la derrota ante Alemania. Un empate o una victoria en Berlín le permitirá cumplir ambos objetivos: avanzar a la siguiente ronda y conservar la cima del sector.

Además, Países Bajos puede asegurar su boleto a los cuartos de final si Grecia no logra vencer a Serbia. Ese resultado le daría la clasificación incluso antes de considerar lo que ocurra en su partido ante el cuadro alemán.

La Naranja Mecánica llega con confianza luego de imponerse por 7-0 a Grecia en su primer encuentro de esta Fecha FIFA. El resultado refleja el nivel ofensivo que ha mostrado el equipo bajo el mando del entrenador español, que ahora buscará mantener esa solidez para obtener al menos un empate en Berlín.

Cuándo y dónde ver el encuentro en México

El encuentro entre Alemania y Países Bajos podrá seguirse este lunes 16 de noviembre a las 13:45 (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports.

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