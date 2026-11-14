Geyse Ferreira abre su corazón sobre su lucha contra la depresión y agradece el respaldo incondicional del Club América Femenil

Su lucha contra este padecimiento no le ha impedido consolidarse en la Liga MX Femenil. (IG Geyse Ferreira)

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Desde su arribo al nido de Coapa, el impacto deportivo de Geyse Ferreira en la Liga MX Femenil ha sido inmediato e indiscutible. Con su potencia física, desequilibrio en el último tercio y contundencia frente al arco, la atacante brasileña transformó el frente ofensivo del Club América Femenil, convirtiéndose en una pieza determinante para que la institución azulcrema conquistara tres campeonatos recientes.

Entre la afición americanista se volvió habitual afirmar que la dorsal 17 había llegado “para salvar al equipo”; sin embargo, detrás de los goles, los trofeos y las celebraciones, se escondía una historia profundamente humana: fue el propio club mexicano el que terminó por rescatar emocionalmente a la futbolista en el momento más oscuro de su vida.

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La jugadora se consolidó en su llegada al nido azulcrema y confiesa que le ha sido de mucha ayuda estar en el equipo mexicano. (IG Geyse Ferreira)

El futbol como refugio y el abrazo de Coapa

En una sincera y conmovedora charla para el pódcast oficial institucional “Del América eres”, publicado este fin de semana, Geyse Ferreira decidió mostrar una faceta vulnerable que rara vez queda expuesta en el deporte de alto rendimiento. La delantera reveló que, a un año del sensible fallecimiento de uno de sus hermanos, continúa enfrentando un complejo cuadro de depresión, proceso en el que el futbol y el acompañamiento diario de la institución azulcrema se han convertido en su principal sostén.

Durante la conversación, Ferreira explicó lo difícil que ha sido sobrellevar el duelo familiar mientras cumple con las exigencias competitivas de uno de los clubes más mediáticos del continente. Lejos de esconder su estado emocional, la atacante sudamericana destacó la calidez humana que encontró en sus compañeras, el cuerpo técnico y la directiva desde que aterrizó en México, subrayando que ese respaldo le ha permitido reencontrarse con la alegría dentro del terreno de juego.

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“Agradezco al Club América por todo este apoyo, por estar conmigo, porque no es fácil vivir con depresión y disfrutar del fútbol. Es la única cosa que sé hacer, lo único que amo. Estoy feliz. Espero continuar aquí durante muchos años y traer felicidad a todos”, expresó la delantera brasileña con evidente emoción.

Sus palabras han generado una ola de mensajes de solidaridad y reconocimiento en el entorno del futbol mexicano, poniendo nuevamente sobre la mesa la importancia del cuidado de la salud mental en las atletas profesionales, quienes con frecuencia cargan con duelos personales en silencio mientras mantienen un rendimiento sobresaliente bajo los reflectores.

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La jugadora se consolidó en su llegada al nido azulcrema y confiesa que le ha sido de mucha ayuda estar en el equipo mexicano. (IG Geyse Ferreira)

Campeona de goleo y regreso triunfal con la Selección de Brasil

Lejos de mermar su entrega profesional, el respaldo encontrado en Coapa impulsó a Geyse Ferreira a firmar uno de los semestres más brillantes de su carrera. En el presente torneo de la Liga MX Femenil, la atacante sudamericana se coronó como campeona de goleo, confirmando su estatus como una de las futbolistas más dominantes y desequilibrantes del circuito rosa.

Ese extraordinario momento futbolístico no pasó desapercibido en su país natal. Este sábado 14 de noviembre, el Club América Femenil confirmó oficialmente que Geyse Ferreira fue convocada por la Selección Mayor de Brasil para disputar la última Fecha FIFA del año 2026, premiando así su regularidad, capacidad goleadora y liderazgo en el ataque azulcrema.

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La presencia americanista en el combinado verdeamarela será triple durante esta ventana internacional, ya que junto a Ferreira también recibieron el llamado sus compañeras Isa Haas y Priscila Da Silva, consolidando a las Águilas como una de las principales bases de talento brasileño fuera de Sudamérica.

La jugadora se consolidó en su llegada al nido azulcrema y confiesa que le ha sido de mucha ayuda estar en el equipo mexicano. (IG Geyse Ferreira)

La agenda internacional de la Canarinha rumbo a 2027

Con motivo de esta convocatoria internacional, Geyse Ferreira y las otras dos futbolistas azulcremas reportarán con la escuadra brasileña para afrontar una serie de dos partidos amistosos de alta exigencia frente a la selección de Japón:

Primer partido amistoso: Domingo 29 de noviembre de 2026.

Segundo partido amistoso: Sábado 5 de diciembre de 2026.

Estos compromisos forman parte de la preparación estratégica de Brasil de cara a la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2027, certamen del cual el país sudamericano será sede anfitriona —motivo por el cual la Canarinha no disputa eliminatorias mundialistas y enfoca todo su calendario en duelos de preparación internacional—.

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Para Geyse Ferreira, el cierre de 2026 sintetiza la resiliencia en su máxima expresión: mientras continúa trabajando día a día para sanar la pérdida de su hermano y superar la depresión de la mano del apoyo de su club, su talento en la cancha la mantiene en la cima del futbol mexicano y nuevamente en la órbita de la selección brasileña rumbo a una cita mundialista en casa.