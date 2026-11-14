Raiders vs Seahawks, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Semana 10 de la NFL

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Semana 10 de la NFL tendrá un enfrentamiento entre dos equipos que llegan con objetivos distintos: los Seattle Seahawks, dirigidos por Mike Macdonald, visitarán a los Las Vegas Raiders de Klint Kubiak en el Allegiant Stadium. Seattle llega con marca de cinco victorias y cuatro derrotas, mientras que Las Vegas registra cuatro triunfos y cinco descalabros.

Uno de los principales atractivos del encuentro estará en la posición de quarterback. Ambos equipos atraviesan situaciones particulares y tendrán que encontrar alternativas para mantener su ofensiva en funcionamiento durante un partido que puede ser importante en sus aspiraciones dentro de la temporada.

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Seahawks: Drew Lock repetirá como titular

(Foto AP/Lindsey Wasson)

Los Seahawks volverán a confiar en Drew Lock, quien está contemplado para iniciar por segunda semana consecutiva, luego de la victoria 17-3 sobre los Arizona Cardinals. Sam Darnold está descartado, mientras que Lock continúa bajo observación por molestias en el codo derecho y los oblicuos.

Para evitar que el quarterback tenga demasiada presión, Seattle podría apoyarse en el juego terrestre de Jadarian Price y en los pases cortos. En esa tarea, Lock tendrá distintas alternativas: Jaxon Smith-Njigba, Cooper Kupp y el ala cerrada AJ Barner.

También está pendiente la situación de Rashid Shaheed, quien entrenó sin restricciones los días 11 y 12 de noviembre. Sin embargo, su participación en el encuentro todavía no está confirmada.

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En el costado defensivo, Devon Witherspoon y Nick Emmanwori serán piezas importantes para que Seattle pueda modificar sus coberturas y generar presión sobre el quarterback rival.

Raiders: Fernando Mendoza apunta a su primera titularidad en la NFL

(Christopher Trim-Imagn Images)

Del lado de Las Vegas, Fernando Mendoza, primera selección del Draft, está proyectado para tener su primera titularidad en la NFL, luego del traspaso de Kirk Cousins a los Minnesota Vikings. Aunque todavía no ha comenzado un partido como titular, esta no sería su primera aparición en un encuentro de la liga.

El corredor Ashton Jeanty podría ser un respaldo importante para el joven quarterback, mientras que el receptor Tre Tucker y el ala cerrada Brock Bowers aparecen como opciones para darle alternativas en el ataque aéreo.

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El entrenador Klint Kubiak tendrá el desafío de construir un plan ofensivo que facilite el trabajo de Mendoza y evite exponerlo ante la presión rival. En defensa, los Raiders cuentan con Maxx Crosby, cuya capacidad para atacar al quarterback podría convertirse en uno de los principales problemas para Drew Lock.

¿Cuándo y dónde ver Raiders vs Seahawks en México?

El partido entre Las Vegas Raiders y Seattle Seahawks, correspondiente a la Semana 10 de la NFL, se disputará el domingo 15 de noviembre de 2026, en el Allegiant Stadium.

En México, el encuentro comenzará a las 15:05 horas, tiempo del centro del país, y podrá seguirse a través de las siguientes señales:

FOX+

FOX One