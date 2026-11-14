México

Máynez reprocha detención de Gabito Ballesteros y compara caso con Rubén Rocha: “El México de la transformación”

El dirigente de Movimiento Ciudadano comparó el arresto del cantante con los casos de Guadalupe Taddei y Rubén Rocha Moya

El candidato opositor a la presidencia de México de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, participa en una reunión con integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, este lunes en la Ciudad de México. EFE/Isaac Esquivel
El candidato opositor a la presidencia de México de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, participa en una reunión con integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, este lunes en la Ciudad de México. EFE/Isaac Esquivel
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Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, reprochó la detención del cantante Gabito Ballesteros, quien fue arrestado esta madrugada durante la Feria Internacional Ganadera, en Querétaro, presuntamente por hacer apología del delito.

En su cuenta de X, el líder emecista y excandidato presidencial comparó el arresto del cantante de corridos tumbados con los casos de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta de Instituto Nacional Electoral (INE), quien es señalada de corrupción y conflicto de interés.

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Así como con Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, a quien el gobierno de Estados Unidos acusó de narcotráfico y crimen organizado, afirmando que en ninguno de estos dos últimos casos se ha detenido a los implicados e incluso se les protege “para que no canten”.

“A Gabito Ballesteros lo detienen por cantar AMG. A Taddei y a Rocha Moya los protegen para que no canten.El México de “la transformación”“, escribió en la red social, sin dar más detalles.

¿Por qué detuvieron Gabito Ballesteros?

Gabriel Ballesteros Abril, conocido como Gabito Ballesteros, fue detenido y trasladado al Ministerio Público después de que su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro fuera suspendido por interpretar canciones ajenas al repertorio autorizado por las autoridades.

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El Comité Organizador sostuvo que el cantante había entregado previamente una lista de temas aprobada, de la que se excluyeron de forma expresa las canciones que incumplen las disposiciones contra la apología del delito.

Durante el show en el Teatro del Pueblo, personal de Inspección Municipal de El Marqués retiró momentáneamente a Ballesteros del escenario tras interpretar una primera canción fuera de ese repertorio.

Poco después, el cantante regresó y entonó “AMG”, colaboración con Natanael Cano y Peso Pluma, lo que derivó en la cancelación definitiva de la presentación.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones, consultada por Infobae México a las 09:23 horas del sábado, señala que la Policía Estatal efectuó el arresto a las 04:00 horas en avenida Estadio número 104, colonia Colinas del Cimatario, frente a instalaciones de la FGR, y que el cantante fue trasladado hacia la Fiscalía Federal de la República. El documento no precisa el delito atribuido ni detalla una carpeta de investigación.

Ballesteros ofreció otra versión de los hechos en una transmisión en vivo desde su vehículo. “Me dijeron que no cantara ‘Presidente’, ‘Cuernos’ y esa no la voy a cantar”, afirmó, y aseguró que solo modificó el orden del repertorio para responder al ambiente del público, además de denunciar que policías lo retenían tras dejar el recinto.

Los reglamentos de Querétaro prohíben la apología del delito en espectáculos públicos, con sanciones de 20 a 10 mil UMAS, según la gravedad de la infracción, lo que representa multas que pueden superar el millón de pesos, además de facultades para suspender o clausurar eventos de inmediato.

El Comité Organizador cita el antecedente de Edén Muñoz, sancionado con 600 mil pesos por un caso similar.

Gabito Ballesteros es el nombre artístico de Gabriel Ballesteros, cantante, compositor y productor originario de Cumpas, Sonora, nacido el 23 de julio de 1999.

Se ha consolidado como una de las figuras de los corridos tumbados, con colaboraciones junto a Peso Pluma y Natanael Cano, y lanzó en 2024 su primer álbum de estudio, The GB.

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